Así te hemos contado en directo el Día de la Constitución desde el Congreso de los Diputados

Oskar Matute: "La Constitución no puede ser un dique contra las aspiraciones nacionales"

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha analizado la actualidad política en Radio Euskadi. "Aspiramos a que la Constitución española no sea un muro infranqueable contra los deseos mayoritarios de la sociedad vasca. No puede ser un dique de contención contra las aspiraciones nacionales", ha esgrimido Matute en referencia a la posibilidad de una reforma de la Carta Magna. "No conozco problema que se solucione por sí solo. Hay un problema con el encaje territorial de las naciones. Las leyes están para regir la convivencia, no para imponernos marcos".