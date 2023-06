Borja Sémper mete en el cajón sus críticas a Álvarez de Toledo y acepta ir en la misma candidatura

Nada es imposible. Las críticas de ayer pueden aparcarse, incluso contextualizarse, para tratar de justificar un acercamiento visible en una lista electoral: Borja Sémper se alejó en enero de 2020 del PP entre críticas a Cayetana Álvarez de Toledo, con quien ahora compartirá lista por Madrid en las elecciones generales.

Lo que ayer Pablo Casado no pudo evitar hoy lo arregla Alberto Núñez Feijóo. La candidatura de los populares por Madrid llevará en el número tres a Sémper, hoy portavoz del comité de campaña del PP. En sexto lugar está Álvarez de Toledo, uno de los rostros por excelencia de la línea dura en esta formación.

Hoy compañeros, antes enemigos. En septiembre de 2019, Sémper –un dirigente político que a lo largo de su trayectoria ha evitado hacer una utilización política del terrorismo y que se ha caracterizado por un discurso moderado– puso distancia del relato ultra de Álvarez de Toledo.

"A nosotros nos ha costado carne, sudor y lágrimas defender la Constitución y una idea de la España plural en el País Vasco y probablemente mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas nosotros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia", subrayó entonces Sémper, quien actuaba además como portavoz del PP en el Parlamento vasco.

Sus declaraciones llegaban poco después de que Álvarez de Toledo, fiel a su estilo, arremetiese contra sus propios compañeros de partido en Euskadi por considerar que habían mantenido posturas "tibias" hacia el nacionalismo para lograr mejores resultados electorales, lo que suponía entonces una crítica hacia políticos como Sémper.

"Después de casi 30 años defendiendo el constitucionalismo en Euskadi, me parece excesivo que se ponga en duda nuestra honestidad política. Nunca hemos sido pronacionalistas, nunca hemos cotejado al PNV, nunca lo tuvimos fácil, ni entonces ni ahora. Por eso me parece injusto que se nos señale como 'melifluos' y ser 'comparsa' del PNV", remarcaba el representante del PP vasco en una entrevista a Diario 16.

El 14 de enero de 2020 llegó el adiós. Aquel día de invierno, Sémper puso patas arriba al PP con su decisión de abandonar la política. Ponía fin a un periplo de críticas y enfrentamiento con la dirección nacional del partido por su acercamiento a Vox.

"Jamás compartiremos proyecto con un partido contrario a la Constitución y cuya propuesta para el futuro de España es retrasar los relojes cuarenta años. España necesita sensatez, moderación y convivencia", había anunciado el PP vasco un par de meses antes a la renuncia de Sémper, quien aparecía así como el rostro abatido de la moderación dentro de las filas populares.

Tras ser repescado por Feijóo para ejercer como portavoz de campaña del partido en las elecciones generales del próximo 23 de julio, el político vasco irá además en la lista del PP por Madrid, donde compartirá espacio con Cayetana Álvarez de Toledo.

"Ella fue muy dura"

¿Cómo se explica este giro en los acontecimientos? "Lo que dije en aquel momento, en aquel contexto, tenía sentido. Ella fue muy dura. Ninguno de los dos renunciamos a nada, pero tenemos una buena relación", señala Sémper a Público en un mensaje remitido por WhatsApp.

El ahora portavoz de campaña del PP también ha aparcado su discurso moderado respecto al escenario político vasco para asumir las tesis de Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. "Bildu no es homologable al resto de formaciones políticas porque ellos no quieren venir a la democracia", declaró hace algunas semanas en un programa de televisión, donde acusó además a la formación soberanista vasca de "seguir contando con terroristas no arrepentidos que creen que lo hicieron bien".