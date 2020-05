La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social formada en el Congreso ha sido testigo este jueves de una bronca que ha terminado con la salida forzada del portavoz de Vox en la Cámara, Iván Espinosa de los Monteros, tras molestarse por unas palabras de Pablo Iglesias sobre la formación de ultraderecha.

El vicepresidente segundo del Gobierno se encontraba en la comisión parlamentaria tras ser llamado para comparecer junto con otros miembros del Ejecutivo. El diputado del PP Mario Garcés le ha preguntado a Iglesias si considera "adecuado" que el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont acudiera como compareciente a la comisión, una propuesta que se hizo en el grupo de trabajo de la Unión Europea en el órgano y que Unidas Podemos respaldó.

El vicepresidente le ha respondido que pese a "no compartir" muchos postulados con Puigdemont , está dispuesto a "dialogar con cualquiera", y ha añadido que es su deber porque el expresidente es el representante "de muchos españoles que le han votado".

Acto seguido ha extrapolado el asunto del diálogo con Puigdemont a Vox y a dos de sus máximos representantes, el presidente de la formación, Santiago Abascal, y el portavoz parlamentario, Espinosa de los Monteros, que en ese momento se encontraba en la comisión. "Puigdemont es el representante de una fuerza política a la que votan muchos españoles, como Espinosa de los Monteros o Abascal, que, aunque a veces parece que quieran dar un golpe de Estado, estoy dispuesto a dialogar porque los han votado muchos españoles".

Las palabras del vicepresidente han provocado la reacción del portavoz de Vox, que ha pedido amparo al presidente de la comisión, Patxi López, para que diera a Iglesias la oportunidad de retirar sus palabras: "Ha dicho el ponente que nuestro grupo quiere dar un golpe de Estado", se ha quejado Espinosa.

López ha intervenido para recordarle al portavoz parlamentario que "la democracia también consiste en escuchar cosas que no nos gustan" y aclarar que lo que dijo el vicepresidente fue que "parece que quieran dar un golpe de Estado. No es lo mismo"; pero finalmente le ha dado a Iglesias la oportunidad de retirar sus palabras del Diario de Sesiones. "Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven", ha precisado Iglesias, lo que ha terminado por desatar la indignación del portavoz de Vox.

Espinosa se ha levantado de su asiento y, con el micrófono apagado, se ha quejado de la actitud del vicepresidente y sobre su utilidad para la "reconstrucción" que tiene por objeto la comisión. Al salir de la sala, Iglesias ha vuelto a coger el micrófono y ha dicho: "Cierre la puerta al salir, señoría".