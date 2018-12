Un juzgado de Cádiz avala en una sentencia que no puede "apreciarse irracionalidad" en que el Ayuntamiento de Cádiz concediera la Medalla de Oro a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Por ese motivo ha rechazado anular este reconocimiento, como había demandado la organización Europa Laica.

En una sentencia hecha pública este viernes, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Cádiz desestima el recurso de esta entidad por la concesión a la Virgen del Rosario de este reconocimiento en el 2017, cuando se cumplían 150 años desde que fuera nombrada patrona de Cádiz, y condena a Europa Laica a pagar 6.000 euros por las costas del juicio.

El Ayuntamiento valoró sus milagros

Europa Laica pidió la nulidad de la concesión de este reconocimiento porque estimaba que incumplía las normas municipales puesto que la Virgen no es una persona física ni jurídica. Además, estimaba que no eran reales ni estaban científicamente contrastados los milagros que se atribuyen a la Virgen del Rosario y que se incluían en la justificación de los méritos por los que el Ayuntamiento concedía el reconocimiento municipal.

Entre ellos se valoró sus milagros e intervenciones ante catástrofes como la epidemia de peste que asoló en 1646 la ciudad, la epidemia de fiebre amarilla de 1730 o ante el maremoto de 1755, hechos por los que en 1967 se le dio el título de alcaldesa perpetua de la ciudad.

La sentencia estima, sin embargo, que la concesión en el 2017 de la Medalla de Oro es legal porque "forma parte de la potestad discrecional de la administración". Se concedió "sin que pueda apreciarse irracionalidad o arbitrariedad de la Administración" como "una típica acción de fomento".

Sostiene que no se infringió el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones por la falta de personalidad jurídica de la Virgen porque es "un símbolo representativo de la cofradía" del Convento de Santo Domingo, entidad que promovió la concesión de la Medalla y que recogió 6.000 firmas de apoyo.

Sobre los milagros que se le atribuyen como méritos, el juzgado entiende que no le corresponde "determinar la realidad o no de la intervención divina de la Virgen en las epidemias y maremotos" que se citan. "Es una cuestión que forma parte de la conciencia de gran parte de los ciudadanos de esta ciudad que ante el convencimiento de la divinidad de la Patrona la Virgen del Rosario y lo que representa para los mismos... supieron en momentos de grandes calamidades sobreponerse y apoyarse en su Patrona para superar las dificultades que se le plantearon", añade la sentencia. Por ello estima que no existe vulneración de ninguna norma en la concesión porque "forma parte de la actividad discrecional del Ayuntamiento de Cádiz".

El presidente de Europa Laica, Antonio Gómez, ha señalado que el alcalde de la ciudad, José María González (Podemos) y su corporación han actuado en este caso "con un populismo digno del partido Vox". "Es una vergüenza que supuestos ayuntamientos del cambio estén amparando este populismo", ha añadido, tras afirmar que la entidad recurrirá la sentencia y también las costas "totalmente desproporcionadas" que les han imputado.

Con esta sentencia "pueden estar contentos los fanáticos católicos de esta cofradía" que antes y después del juicio por este proceso, celebrado el pasado mes de octubre, abuchearon a los representantes de Europa Laica.