El debate entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid que ha organizado este lunes el Grupo Prisa ha dado para muchos temas. Uno de los momentos donde han saltado chispas ha sido cuando hablaban de cultura. Javier Ortega Smith (Vox) aseguraba: "Quien viene a Madrid se encuentra un Madrid sucio, abandonado, donde no se cuidan los detalles. Evidentemente, esto resta a la cultura. La cultura no es con la k de la izquierda, contraria al pensamiento libre y a la diversidad. Queremos una ciudad que apueste por cultura y no por la propaganda"

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, se defendía con cifras, como la llegada de turistas: "Cuando oigo decir que los turistas se van y que no les gusta Madrid y todo esto... Hombre, Javier, por favor, si hemos incrementado, creo, de una manera exponencial... creo que estamos en nueve millones de turistas. Hemos crecido un millón en aproximadamente año y pico. Madrid es un punto absolutamente destacado; somos un núcleo de atracción, entre otras cosas, por nuestra cultura".

Entonces, el candidato ultraderechista interrumpía la intervención de Carmena diciendo "a pesar de". "Perdona, no me interrumpas", contestaba la candidata de Más Madrid. "¿Me quieres no interrumpir?", añadía sin elevar el tono. "Sí, sí, pero es a pesar del Ayuntamiento", proseguía Ortega Smith en el mismo tono. "No me interrumpas, porque precisamente es gracias a una labor, la que hace el Ayuntamiento, lo que consigue que Madrid sea como es: una ciudad absolutamente brillante".

Ha sido precisamente Carmena quien ha centrado las críticas de la formación de Santiago Abascal, que define a Más Madrid como "izquierda sectaria"; y también del candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, y su homóloga en Cs, Begoña Villacís, quienes le han afeado diversos incumplimientos en materia de gestión, como en vivienda y en limpieza.

Ante estos reproches, la alcaldesa ha recriminado que se hablara de "desastre" y "caos" cuando, por ejemplo, Vox aludía a la okupación de viviendas, al indicar con ironía que mostraban una imagen irreal de la ciudad, en la que "te bajas un momento a hacer un recado y te okupan la casa".