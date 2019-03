Casado acusa a las convocantes del 8M de "enfrentar" a hombres contra mujeres

Pablo Casado, el líder del PP, ha presidido un encuentro de candidatas autonómicas y municipales del partido este miércoles con motivo Día Internacional de la Mujer que se celebra este viernes 8 de marzo. La dirección 'popular' envió un comunicado este miércoles por la tarde en el que informó que ninguna de sus vicesecretarias acudiría a la marcha feminista -como se esperaba-, por considerar que el manifiesto está "politizado".

Casado se ha reafirmado en esta postura y ha subrayado no va a aceptar "ninguna lección" del "feminismo de izquierdas" que, a su juicio, se ha 'apropiado' de marcha de este viernes, y que busca "enfrentar" a los hombres contra las mujeres. "Hemos decidido no manifestaros, el manifestó es inadmisible, no podemos compartir una pancarta que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales o de asignaturas sexuales para niño", ha apostillado.



"Tengo una hija y un hijo y no quiero vivir en un país en el que se enfrenten mi hijo y mi hija, en el que se manifiesten las mujeres y se contrapongan sus reivindicaciones a las de sus compañeros, a las de la otra mitad del mundo", ha afirmado el líder del PP. Un discurso en el que ha hecho referencia a los "logros" conseguidos por su partido en materia de género, algunos de los cuales ya desmentimos en Público.

“No voy a aceptar ni una manipulación más", ha asegurado Casado, que ha subrayado que "luchar contra la lacra social" de la violencia de género "es

compatible" también con hacerlo contra la violencia doméstica e intrafamiliar. El líder del PP ha reivindicado, a su vez, su medida estrella, la prisión permanente revisable. Además de para los casos de asesinato tras una violación o agresión sexual, para las ocasiones en las que los secuestros acaben en asesinato.

El conservador dice estar "comprometido con la igualdad real y sin colectivismos", y de ahí la elección de su lema para este 8M: "No hablamos por ti, hacemos por ti", una frase que han mostrado con diversos carteles las mujeres del partido, que se han fotografiado junto a su líder en la terraza del Centro Colón de Madrid.