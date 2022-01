Casado pide al electorado de Vox que vote al PP porque defienden las mismas políticas

El presidente nacional del Partido Popular (PP), Pablo Casado, no suele gastar mucho tiempo en mencionar a Vox. Suele usar formas indirectas para referirse al partido de ultraderecha que lidera Santiago Abascal. Hoy, en una entrevista con la Cadena Cope, en el programa dirigido por Carlos Herrera, ha hecho una excepción ante las preguntas de los contertulios. Y en concreto, se ha dirigido a los votantes ultraderechistas, también de Cs, para hacerles ver que las principales líneas políticas son compartidas ya por los populares.

Le preguntaban a Casado sobre si hay mejor relación entre los votantes de PP y Vox que entre las cúpulas de ambas formaciones políticas. "Lo que vengo diciendo desde hace tiempo sobre Vox es que hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo", ha señalado el líder del PP. En este punto, como suele habitual en los populares, ha destacado la relación de Vox con la Unión Europea, que estos cuestionan. Lo ha relacionado además con "el campo", ya que "si no existiera la UE" no habría ayudas al sector como la PAC. "Son discrepancias. ¿Que hay otras cuestiones en las que nos ponemos de acuerdo? Sí", ha añadido Casado.

"Nosotros tenemos que ir a lo nuestro y reunir al centro derecha por la base. Ya ha pasado con Cs y espero que pase con los votantes de Vox. Que los españoles vean que si volvemos a ir a las urnas separados, al final puede gobernar la izquierda", ha añadido Casado. En todo caso ha destacado que su "enemigo" es el Gobierno de Pedro Sánchez.

Herrera le ha preguntado a continuación si "da por finiquitado" a Cs. Casado ha dicho que, "por respeto" no usaría esos términos, pero que "no ha sido útil para sus votantes". "Pregunto a los votantes de Vox y Cs, ¿qué aporta Vox y Cs en relación a lo que defiende el PP? ¿Es que el PP no defiende la unidad nacional, la seguridad ciudadana, la educación en libertad, la familia, la maternidad, lucha contra la inmigración ilegal, y la regeneración política contra las malas prácticas?", ha afirmado a continuación.

Por otro lado, el presidente de los populares, ha instado a Vox a aclarar cuál es su posición, tras apuntar que "en muchas ocasiones sí se han manifestado a favor del régimen de Putin". También ha criticado la posición de los independentistas ante un posible ataque de Rusia a la soberanía de Ucrania. En el caso del PP, como ya adelantaron la semana pasada, apoyarán al Gobierno en el envío de tropas si fuera necesario, aunque ha acusado a Sánchez de "sobreactuar" y le ha criticado que no le haya llamado para informarle.