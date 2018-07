La Generalitat de Catalunya quiere que la comisión bilateral, que se reunirá previsiblemente la semana que viene en Barcelona, aborde la cuestión de los presos y exiliados del procés y el derecho de autodeterminación de los catalanes, dos asuntos que no contempla que no estén en la agenda de la reunión.

Así ha informado de ello el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, que ha comparecido ante los medios en la delegación del Govern en Madrid tras reunirse esta mañana con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y por la tarde con la titular de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

Tanto el Gobierno como la Generalitat, ha explicado Maragall, están trabajando en el contenido final de la reunión deberá incluir "explícitamente" el tema de los presos y el derecho a decidir, aparte de otros temas relacionados con inversiones, infraestructuras o competencias pendientes, entre otros. Fuentes del Ministerio de Política Territorial han confirmado en este sentido que el miércoles volverán a hablar, posiblemente por teléfono, para intentar cerrar el orden del día de la primera comisión bilateral que se reúne desde 2008.

En todo caso, Maragall ha afirmado que si no se avanza en el tema de los presos y del referéndum "será difícil" que se pueda avanzar para lograr esa "normalidad" que debería tener esta comisión. No obstante, ha dicho que no contempla en este momento un escenario de desacuerdo que impida que se celebre esta comisión.

Sobre las "embajadas", Maragall se ha comprometido a respetar el procedimiento previsto ante la reapertura de nuevas delegaciones en el exterior, realizando el informe previo preceptivo, aunque -ha recalcado- no es vinculante. Según ha dicho, Borrell no le ha pedido expresamente que no utilicen las embajadas para hacer política.



Por su parte, Borrell el ministro de Asuntos Exteriores ha advertido al conseller de Acción Exterior de Catalunya de que se reserva la posibilidad de actuar contra las delegaciones catalanas abiertas ya en el exterior y le ha instado a respetar el procedimiento legal con las nuevas.



Mientras, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado que confía en que su reunión con Maragall permita fijar "un orden del día amplio" para una primera sesión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que pueda celebrarse antes de fin de mes.

Tras explicar que la voluntad del Gobierno es que la comisión bilateral celebre su primera reunión "durante este mes de julio y antes por tanto del periodo vacacional", la ministra ha indicado que espera que su entrevista con Maragall "sirva para fijar un orden del día amplio", con el que se pueda poner a funcionar "inmediatamente" todos los grupos de trabajo "y el resto de comisiones mixtas que el propio estatuto de autonomía también prevé".