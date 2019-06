La Mesa del Parlament de Catalunya ha rechazado este martes admitir a trámite, con la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proponía que la Cámara catalana volviese a declarar la independencia Catalunya de manera unilateral.

La abstención de ERC, junto a los votos en contra de Ciudadanos y PSC, tumbó la propuesta, que sólo contó con el apoyo de Junts per Catalunya (JxCat). Pero, además, ha puesto de manifiesto las diferencias estratégicas entre los soberanistas catalanes.

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, afirmó que una ILP no sirve para declarar y lograr la independencia de Catalunya: "No podemos vivir de gestos".

"Técnicamente no se podía hacer y políticamente no tiene sentido hacerlo a día de hoy. Esto no va de gestos, esto va de ganar la libertad de manera definitiva, cosa que no nos permitía hacer esta ILP", ha argumentado Sabrià.

Sabrià defendió que la ley de las ILP restringe los ámbitos de actuación de estas iniciativas, por lo que cree que no pueden utilizarse para declarar la independencia, aunque ha insistido en que ERC trabaja cada día para conseguirla. "Esto quiere decir no solo declararla, sino declararla y ejercerla. No podemos vivir de gestos de cara a la galería".

Aunque con esta decisión ERC se desmarca de JxCat, Sabrià afirmó que ERC apuesta por lograr la unidad estratégica del soberanismo para volver a repetir lo que pasó en octubre de 2017 pero que esta vez sirva para "ganar definitivamente".

Asimismo, Sabrià negó que esto suponga una nueva crisis en el Govern y apuntó que cualquier grupo tiene la posibilidad de coger esta iniciativa y presentarla con una proposición de ley, y que de esta manera sí que se tramitaría en la Mesa, según él.

"JxCat, el compañero Costa [vicepresidente primero del Parlament], tiene la posibilidad de coger la ley, copiarla, engancharla en una hoja que diga JxCat, entrarla en el registro y a partir de aquí que se haga el debate", ha dicho en referencia al vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), que en rueda de prensa defendió que en la Cámara se hable de todo y que la Mesa no actúe para censurar propuestas.

"Si tienen tanto interés estamos seguros que lo harán. Igual el señor Costa ya lo está tecleando", ha ironizado, y ha asegurado que, si JxCat la presenta, ERC aportará las enmiendas necesarias para que la propuesta no quede como un gesto, sino que tenga efectividad.

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), también rechazó que la discrepancia entre ERC y JxCat pueda afectar a la estabilidad del Govern: "No cambia que en lo que son nuestros proyectos, nuestro programa y nuestro plan de gobierno seguimos trabajando juntos y vamos a seguir haciéndolo dando estabilidad a este gobierno".

Costa también afirmó que JxCat votó afirmativamente de la ILP porque están a favor de que en el Parlament se pueda debatir sobre cualquier tema y ha considerado que la ley de las ILP permitía tramitar la propuesta, al contrario de lo que opina ERC: "Ante la duda, nuestra respuesta será siempre a favor de la participación política, del debate y de que en el Parlament se pueda hablar de todo". Asimismo, ha defendido que JxCat nunca tomará una decisión que provoque que la Mesa actúe como un "órgano censor y como un muro de contención".