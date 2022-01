La nueva cúpula de los Mossos toma el mando con el acento puesto en la paridad pero con acusaciones de 'purga'

Que la sustitución del mayor Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos no sería ni fácil ni exenta de controversia se daba por descontado en el Departament d'Interior que dirige el conseller Joan Ignasi Elena. El relevo de Trapero por el nuevo comisario jefe, Josep María Estela, era la constatación de una destitución anunciada, como ya explicó Público.

Y la destitución del conocido mayor de los Mossos ha desatado fuertes críticas, especialmente en determinados círculos periodísticos y políticos. Tras el nombramiento de Estela, se ha realizado la lógica remodelación del resto de la cúpula de los Mossos, que tampoco está siendo plácida. Los nuevos mandos toman de esta forma las riendas de la policía catalana, formada por más de 17.000 agentes, entre acusaciones de "purga" e insinuaciones sobre el intento de frenar determinadas investigaciones contra dirigentes de Junts.

Interior justifican los cambios "única y exclusivamente" para conseguir una mayor feminización de los Mossos

Unas acusaciones que este martes ha puesto sobre la mesa el primer secretario del PSC, Salvador Illa, situando la polémica sobre los cambios en los Mossos en la esfera de la pugna política. Los socialistas han encontrado la complicidad de Ciudadanos y del PP en la denuncia de supuesta "purga" y En Comú Podem también se ha mostrado crítico con la remodelación, aunque de forma más medida. La oposición ha pedido la comparecencia del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en el Parlament para dar explicaciones.

Los responsables de Interior niegan tajantemente las acusaciones de "purga" o de frenar determinadas investigaciones y justifican los cambios "única y exclusivamente" para tratar de conseguir una mayor feminización de los principales cargos de los Mossos y en el rejuvenecimiento de la cadena de mando.

Fuentes cercanas a Elena atribuyen las acusaciones a "un intento de politización de aquello que es normal en todos los cuerpos policiales, como es el cambio de mandos en función de los relevos en los gobiernos".

Cambios estructurales en todo el cuerpo policial

Los cambios afectan a 31 mandos, 14 provenientes del territorio y 17 que estaban destinados en los servicios centrales

El nombramiento de Josep María Estela como comisario jefe en sustitución de Trapero ya fue acompañado de la presentación de la nueva Jefatura integrada por el comisario Eduard Sallent, la intendenta Rosa Bosch y la inspectora Montserrat Escudé como portavoz. Esta cúpula ha sido la piedra de toque de la profunda renovación de la estructura de mando de la Policía de la Generalitat que ahora se ha formalizado. "Con el objetivo de vertebrar una policía más social, cercana, joven, feminizada e innovadora para hacer frente a los nuevos retos de seguridad de nuestro país", aseguran desde Interior.

La segunda fase de esta fuerte reestructuración organizativa incluye tres niveles directivos: Jefatura, Dirección estratégica (Jefatura, Comisarías Superiores, Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad, portavoz y jefe de gabinete de Jefatura) y Dirección operativa (Jefatura, Dirección estratégica y jefes territoriales y de comisarías generales). Esta remodelación implica cambios que afectan a 31 mandos, 14 provenientes del territorio y 17 que estaban destinados en los servicios centrales. De los 31 mandos, 7 son comisarios, 19 son intendentes y 5 son inspectores.

La investigación de dirigentes de Junts es la gran polémica

Pero a pesar de la treintena de cambios efectuados, de todos ellos sólo un nombre ha resaltado, el del intendente Toni Rodríguez, que dirigía la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos y que ha sido sustituido por Ramon Chacón. Ésta es la comisaría que lleva investigaciones sensibles, por ejemplo, sobre presunta corrupción y el hecho de que algunas estuvieran relacionadas con dirigentes de Junts ha sido utilizado para insinuar -cuando no apuntar- la voluntad de frenar estas investigaciones con el cambio de titularidad.

Interior cree que las acusaciones son un "despropósito" y que "suponen una desconsideración hacia los nuevos mandos"

Los casos tendrían que ver con el exconseller del ramo, Miquel Buch, investigado por haber destinado un escolta al expresident Carles Puigdemont, supuestamente de forma irregular; y el asunto de presuntas irregularidades que habría cometido la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Fuentes del Departament d’Interior consultadas consideran las acusaciones de "despropósito" y creen que "supone una grave desconsideración hacia los nuevos mandos que tienen la misma profesionalidad que los anteriores". Estas mismas fuentes aseguran que todas las investigaciones en curso continuarán como hasta ahora. "La nueva organización afrontará la lucha contra la corrupción con todas las garantías para evitar injerencias políticas y podrá indagar sin flaquezas la financiación ilegal de los partidos y la malversación por parte de dirigentes políticos", afirman fuentes cercanas a Elena.

Además, cabe recordar que aunque el actual director de la Policía, Pere Ferrer, provenga de la etapa anterior dirigida por Junts, la remodelación de los Mossos ha sido dirigida personalmente por el conseller Elena, un exdirigente socialista nombrado a instancias de Esquerra. "Si de algo es garantía ERC es de compromiso contra la corrupción. Es un partido de 90 años de historia sin un solo caso de corrupción" apuntan fuentes cercanas a Elena. El predecesor de Chacon, el intendente Toni Rodríguez, será ahora el nuevo jefe del Área Básica de Rubí.

La oposición carga en bloque y pide la comparecencia

Sin embargo el asunto es ya material de primera para la confrontación política. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se mostró este martes "muy preocupado" por las informaciones periodísticas que, según dijo, apuntan a una posible "purga y politización" de los Mossos. "Por aquí no se puede pasar. Hemos pedido comparecencias e iniciaremos todo un trabajo parlamentario para llegar al fondo del asunto", afirmó el dirigente socialista en una entrevista en Radio 4 y La 2.

PP y Vox hablan de "policía política" o de "prácticas mafiosas"

Illa considera que los cambios en la cúpula de los Mossos que se han aplicado tras la sustitución del mayor Josep Lluís Trapero "parecen una purga". Considera que no se está explicando el porqué de los cambios. "Retirar al responsable de investigación de los Mossos y no explicar por qué se hacen los cambios diciendo que se quiere feminizar el cuerpo, no es convincente", ha añadido.

El primer secretario del PSC ha señalado que, según han publicado periodistas, se están borrando correos electrónicos y, ante esta situación, ha recordado que el grupo parlamentario del PSC ha pedido la comparecencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró. "Si se han borrado correos y hay interferencias políticas, lo queremos saber", aseveró.

A la acusación de "purga" se ha sumado Ciutadans y el PP que también han pedido la comparecencia del conseller Elena en el Parlament. De hecho, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, pidió la creación de una comisión de investigación en el Parlament a raíz de la remodelación de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, que también calificó de "purga". Carrizosa ha anunciado que ya han pedido al PP, Vox y PSC que apoyen su propuesta. El portavoz ha acusado al Govern de querer convertir el cuerpo policial en una "policía política". Vox ha hablado directamente de "prácticas mafiosas".

Por otro lado, En Comú Podem se ha manifestado también críticamente, pero de forma más moderada. El diputado Lucas Ferro asegura que "cuando alguien que aparentemente merecía ser premiado por su esfuerzo y trabajo es supuestamente castigado, es una situación que merece comparecencia pública". "Si no es un castigo, realmente se le parece bastante", ha insistido.

La Jefatura está formada por una tercera parte de mujeres y la dirección estratégica tiene un 50% de mujeres

Y finalmente, el diputado de la CUP en el Parlament, Carles Riera, considera "lógico" que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, comparezca en el Parlament, pero no tanto para hablar de nombres sino de políticas, aseguró. Según dijo Riera, "los cambios de nombres deben favorecer y facilitar los cambios en políticas". Y ha puesto como ejemplos que la CUP está preocupada por el hecho de que los Mossos tengan una "intervención militarizada" en desahucios de familias o por la "impunidad" con la que actúan contra la "disidencia política".

La cúpula de los Mossos más paritaria de la historia

Así pues, todas las fuerzas de la oposición coinciden por varios motivos al pedir que Elena dé explicaciones al Parlament de la remodelación en los Mossos. Fuentes cercanas al conseller aseguran que no existe ningún inconveniente en informar al Parlament de unos cambios que suponen "la cúpula más paritaria de la historia de los Mossos d'Esquadra y la que tiene una mayor presencia de mujeres".

"Nunca en la historia había habido tantas mujeres en los puestos de mandos de los Mossos, afirman desde los Mossos

La Jefatura está formada por una tercera parte de mujeres y la dirección estratégica tiene un 50% de mujeres. Hay que sumar además un 26% de mujeres en la dirección operativa y un 23% de mujeres en las posiciones de subjefes de Comisarías Generales o Regiones Policiales.

"Nunca en la historia había habido tanta presencia femenina en los puestos de mandos de la Policía catalana. En mayo de 2021, por ejemplo, no había ninguna mujer al mando en la Jefatura ni ninguna mujer al mando en la dirección estratégica", aseguran estas mismas fuentes. Representatividad femenina que se prevé aumentar con las nuevas convocatorias de promoción hasta superar que al menos un tercio de la cúpula de la dirección de los Mossos d´Esquadra sean mujeres antes del final de la legislatura.

Rejuvenecer y más cercanía

El segundo objetivo de la reforma de los Mossos es el relevo generacional. La media de edad cambia de 56 a 50 años en la Jefatura y de 55 a 49 años en la Dirección Estratégica cuando la media de edad entre el grupo de comisarios es de 57 años. Con la nueva organización definida, el cuerpo también refuerza el modelo de proximidad propio del cuerpo de Mossos d'Esquadra, aseguran desde Interior.

Respecto a los cambios, la lista es larga, pero destacan los nombramientos de David Boneta como jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial y Xavier Porcuna como responsable de la Comisaría Superior de Coordinación Central.