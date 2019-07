Celaá dice que Unidas Podemos no ha hecho movimiento alguno para acercarse al acuerdo

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, puso en valor los movimientos que ha hecho el PSOE para intentar llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y, en contraposición, aseguró que "no sabemos que ellos (en referencia al partido de Pablo Iglesias) hayan hecho movimiento alguno para acercarse", al considerar que la carta abierta que publicó Pablo Iglesias en La Vanguardia, en la que proponía renunciar al Gobierno de coalición si no salía adelante en la primera investidura, no significa ningún cambio de posición.

Celaá, en la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, recordó que el PSOE ha renunciado ya a un Gobierno en solitario y, además, ahora propone la incorporación de independientes propuestos por Unidas Podemos al Consejo de Ministros. Por ello, instó a Unidas Podemos a poner en valor la oferta de Gobierno de cooperación hecha por el candidato socialista, porque dijo que "no es irrelevante, y está llena de contenido político y programático".

La ministra dio a entender que el PSOE ya no se moverá de este Gobierno de cooperación y, como hizo Sanchez en la entrevista del jueves en Telecinco, dijo que uno de los motivos estaba en cómo entiende cada partido la crisis de Catalunya y, además, añadió un motivo más: "No tenemos el mismo modelo de país y, además, Podemos mantiene posiciones sobre Catalunya que no compartimos", dijo. Y obvió que la formación morada haya decidido no reclamar ya un referéndum de autodeterminación.

Todo ello, sin embargo, no cree Celaá que sea un impedimento insalvable para llegar un acuerdo con esta formación porque, recordó, ha funcionado muy bien en los últimos doce meses. En este sentido, indicó que la prioridad de los socialistas sigue siendo tener a Unidas Podemos como socio preferente y buscar un marco de colaboración parlamentario y estable durante toda la legislatura,

Esperanzas con PP y Ciudadanos

No obstante, la ministra indicó que el PSOE seguirá insistiendo en pedir la abstención de PP y Ciudadanos, y aseguró que todavía confía en que estos partidos faciliten la investidura de Pedro Sánchez. "No hemos perdido la esperanza de que PP y Ciudadanos cumplan su parte alícuota de responsabilidad y de sentido de Estado, y faciliten la investidura", afirmó.

Lo que también repitió una y otra vez la portavoz del Gobierno es que el objetivo de Sánchez sigue siendo "no depender de los independentistas", aunque es esforzó en explicar que "nadie ha dicho que una abstención de ERC sea depender de ERC",

Otro mensaje que rodeó toda su comparecencia fue la necesidad de que haya investidura en julio. "porque necesitamos hacer cosas por España"; dijo; y puso como ejemplo de la parálisis en la que esta el Gobierno la imposibilidad de nombrar un sustituto al frente del CNI por estar precisamente en funciones. "Necesitamos ya un Gobierno", insistió.

​Este asunto, además, Celaá lo vinculó a la mala valoración que tienen los ciudadanos de la clase política, aunque llegó a decir que "el Gobierno es el que menos proporción de culpa puede tener", al vincular el resultado electoral a la labor del Ejecutivo.

Finalmente, se refirió al acuerdo en Navarra y aseguró que no hay ningún acuerdo con Bildu, que la formación aberzale no estará en el Gobierno, pero defendió que "la política es dialogar".