No se trata solo de filtraciones interesadas a ciertos medios de comunicación. La red mediática del comisario Villarejo está tejida a lo largo de décadas y con vínculos muy personales, de amistad, según los hallazgos que constan en la 'causa Tándem'. En los audios y documentos obtenidos por Público queda patente que personajes tan relevantes como la presentadora y empresaria Ana Rosa Quintana estuvieron aconsejando al comisario José Manuel Villarejo durante el tiempo en que estuvo investigado e imputado en las causas del pequeño Nicolás (por grabar ilegalmente al CNI y a sus compañeros de Asuntos Internos) y del apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto.

Sin embargo, mientras saltaban las noticias e investigaciones que han llevado al comisario jubilado a prisión, la líder de audiencia de Telecinco nunca explicó a su público esta estrecha relación de amistad, que se remonta a hace 40 años y que da sentido a que no haya abordado informativamente en su programa la 'causa Tándem', mientras se rodeaba de tertulianos que también formaban parte de esa 'pandilla' de amigos de Villarejo en los medios de comunicación.

En el registro que se hizo en diferentes inmuebles relacionados con Villarejo en noviembre de 2017, tras ser detenido acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, se encontraron dos grabaciones de comidas distendidas con la presentadora. En una de ellas participaban la periodista y su marido, el imputado Juan Muñoz Támara, con Villarejo y su mujer, Gemma Alcalá, también imputada en la causa del pequeño Nicolás y en Tándem. En otro de los almuerzos, a Villarejo y Ana Rosa les acompaña Eduardo Inda, que colabora en el programa de la periodista todas las semanas.

Intermedió para que Villarejo ayudara su marido

A finales de enero de 2017, la sospecha de Villarejo de que puede ser detenido se potencia tras revelar Público una grabación a su colega el comisario Enrique García Castaño en la que explica cómo Villarejo y algunos afines (el ex director adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, o Eduardo Inda y Manuel Cerdán) estaban amenazando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Casa Real con desvelar los trapos sucios del rey emérito, Juan Carlos I, como finalmente ocurrió tras la detención de Villarejo.

El 26 de enero, el día de la revelación de Público, ratificada esa misma mañana por el exdirector de comunicación de la Casa Real Javier Ayuso en el programa Espejo Público de Antena 3 (a la sazón, competencia directa de El programa de AR), el comisario y su esposa, Gemma Alcalá, quedan a comer con Ana Rosa Quintana y su marido, el empresario Juan Muñoz Támara.

El trasfondo de esa comida era que el comisario, que llevaba meses, desde el verano de 2016, imputado en la causa del pequeño Nicolás, ayudara a solventar los problemas judiciales de Muñoz por un presunto delito de fraude fiscal.

Según un informe policial entregado hace apenas diez días al juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la 'causa Tándem', Ana Rosa estaba presente y escuchó cuál era el método con el que Villarejo pensaba socorrer a su marido: chantajear al exjuez Francisco Javier de Urquía, que en aquel momento era abogado de un ex socio de los Muñoz Támara, con un vídeo comprometedor para el letrado. La grabación de dicho vídeo fue organizada por Villarejo a instancias de Monzer Al Kassar, traficante de armas y cliente de la red privada del policía, cuando Al Kassar fue acusado en la 'Operación Hidalgo', causa de la que De Urquía había sido previamente juez instructor.

A pesar de que el informe policial sobre estas comidas no adjunta la transcripción entera de la grabación, los fragmentos seleccionados revelan este alto grado de compadreo. Juan Muñoz Támara, con su mujer al lado, le empieza a contar a Villarejo de manera somera los problemas que tienen él y su hermano, Fernando Muñoz Támara, con Mateo Martín Navarro, un antiguo socio al que apodan 'el pintor'.

Extracto del informe policial sobre las comidas de Ana Rosa Quintana con el comisario José Villarejo.

Son casi ocho minutos de exposición, según los investigadores, en los que todos los comensales están atentos, hasta que Gemma Alcalá comienza a hablar con Ana Rosa Quintana de cuestiones cotidianas, aunque antes la mujer de Villarejo le pregunta a la presentadora: "¿Has sobrevivido a la mañana de hoy o qué?", en referencia presumiblemente a la información desvelada por Público y a la constatación de esta en Espejo Público, que tenía como protagonista a su amigo el comisario Villarejo.

A la par, el comisario empieza a reírse cuando se entera de que el abogado de Martín Navarro es el exjuez De Urquía. Y cuando Juan Muñoz Támara le transmite que tiene miedo, Villarejo no duda en responder: "Lo tenemos resuelto". Y especifica, delante de la presentadora y de su mujer, que "el abogado de este que era antes juez, le tengo yo pillado por los huevos (...) porque este era cocainómano y tengo una filmación de él y tal, en fin, tengo todo".

Otro de los extractos del informe policial presentado en el juzgado el pasado 20 de abril.

De dichas conversaciones se extrae que Juan Muñoz Támara no quiere dejar a Ana Rosa Quintana fuera de los tratos con Villarejo. Al cerrar una nueva cita con el policía para la siguiente semana, le comenta a su mujer: "Si le puedo decir a Fernando que venga, Ana...". Y luego añade, en respuesta al policía: "No, que lo diga ella... que ella sabe mejor que yo dónde tengo las cosas".

Las reuniones con el matrimonio quedan reflejadas en la agenda de Villarejo y se suceden a lo largo de noviembre de 2016 y hasta al menos marzo de 2017. En junio de ese año el comisario es imputado en la causa de la doctora Pinto tras llevar investigado desde 2015 y en noviembre es finalmente detenido.

Extracto de la agenda del comisario Villarejo con las reuniones con Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz.

"Tengo buenas asesoras, como mi amiga Ana"

Al mes siguiente de la comida referida, el 17 de febrero, Villarejo vuelve a quedar con el marido de Ana Rosa y con su hermano, Fernando Muñoz Támara. Continúan perfilando cómo frenarán los pies a Martín Navarro ('el pintor') y su abogado, pero Villarejo también les expone sus problemas con la justicia y con la prensa -Público y El País-, como se puede escuchar a continuación:

-Villarejo: Lo que desconcierta a todos estos es que a mí la prensa me come la polla, me toca las narices y como además tengo buenas asesoras, como mi buena amiga Ana, que me dice: "No se te ocurra conceder entrevistas a nadie". Digo, ya lo sé. Vamos, jamás de los jamases. Ahora, a mí me llaman todos los días cuatro o cinco...



-Juan Muñoz Támara: ¿Ah, sí?



-V.: El Casimiro...



-J.M.T.: Tú ahora mismo tienes un...



-V.: Casimiro García Abadillo, el Pedro J...

Aunque meses después concedería una entrevista a Jordi Évole para La Sexta, en febrero Villarejo solo estaba dispuesto transitar la senda mediática de la mano de Quintana y de otro viejo amigo y colaborador (tertuliano) de la presentadora, Manuel Cerdán. Este ya era, además, el jefe de investigación de la web de Eduardo Inda. Como había adelantado Público ese enero de 2017, tras visitar a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein junto a su amigo el expresidente de la Telefónica, Juan Villalonga, Villarejo le entregó a Cerdán toda la documentación que la amante del rey le había dado, y este comenzó a publicarla finalmente en agosto de 2018 en la web de Inda, casi un año después de que su amigo policía entrara en prisión.

Cerdán es, además, padrino de bautizo de Daniel Montero Bejarano, tertuliano del programa de Ana Rosa y miembro del equipo de Nius, portal de noticias de Mediaset (dueña de Telecinco). Con anterioridad, Montero fue socio de la familia Villarejo en el lanzamiento del digital Información Sensible.

La conversación prosigue:

-V: Todo el mundo habla de mí, pero yo no he hablado. Una dice que soy muy malo, que la Corinna, su puta madre... pero yo no he dicho nada.



-J.M.T.: Oye, ¿y Manolo [por Manuel Cerdán]? ¿Está escribiendo Manolo?



-V.: Sí. Bien, bien... Manolo... ¿estáis haciendo algo, no?



-J.M.T.: Creemos que eso es...



-V: A Manolo sí se lo he dicho. Digo, "si vas de la mano de Ana Rosa pues cuenta conmigo". Pero es un proyecto...



-J.M.T.: Para madurar.



-V: A largo plazo, escribir un libro, un guión, una historia... Yo haciéndolo así y sabiendo que está Ana detrás, yo... Se lo he dicho a Manolo, le puse esa condición. Porque él me vino de la mano de los de Zeta y tal, me sentó con Asensio, con 'el Niño', que el padre habrá sido un tío de la hostia pero el niño es más tonto que un cipote vendado... Claro, ha heredado el tema, pero el niño es crudo que te cagas. Y, claro, vino de la mano de uno que yo le conozco desde hace 40 años, que está muy rugoso, que se llama Miguel Ángel Liso. Le llamo el rugoso... pero eso, vamos, el primer préstamo que lo avalaron lo avalé yo. Fíjate macho. Siendo yo madero y él periodista de Europa Press, fue a pedir un crédito de 100.000 pelas y no se lo daban, macho. Y viene llorándome y tal, y entonces yo, que era secretario general del sindicato y hablaba con los periodistas y tal, me vino el chaval llorando y le dije, "no te preocupes", y me fui con él al banco y le daría la pasta, porque lo peor es avalar a alguien.

"Conozco a Ana desde hace 40 años, no sé si le presenté yo a Alfonso..."

Al igual que el vínculo entre Villarejo y el exejecutivo de Zeta Miguel Ángel Liso (quien ha tenido que declarar junto al expresidente de la compañía, Antonio Asensio, en la pieza que investiga el robo del móvil a una asesora de Pablo Iglesias, cuya información se utilizó para la elaboración del ilegal Informe Pisa, que acabó publicado en la web de Eduardo Inda), la relación entre la presentadora y el policía se remonta a hace cuatro décadas, como explica Villarejo al marido de esta:

-J.M.T.: Ana ya sabes tú...



-V.: Algún día se cansará y se aburrirá... Como le divierte, es muy guerrera, muy guerrera...



-J.M.T.: Ha estallado dos o tres veces...



-V.: Yo a Ana la conocí hace ya 40 tacos.



-J.M.T.: Claro, con Alfonso [Rojo], conociste a Ana con Alfonso... con mi concuerno.



-V.: Yo creo que conocí antes a Ana...



-J.M.T: Alfonso os presentaría...



-V.: No sé si fue al revés, aunque siempre me dice que no sé qué... Yo creo que yo conocía a Ana antes, como periodista y tal, y luego no sé si les presenté yo, les presentaron, el caso es que... vamos, estábamos todos solteros, los tres... bueno, yo estaba casado, me casé en el 75 la primera vez.

Villarejo, accionista de 'Periodista Digital'

Tras cuatro décadas de estrecha amistad con la presentadora, que fue condecorada por la Policía en la época en la que era DAO el también imputado Eugenio Pino, en esta charla recordatorio con el marido de Ana Rosa Quintana el comisario Villarejo no se olvida del escándalo del plagio del libro que le escribió a su amiga el hermano de Alfonso Rojo:

-V.: Con tu antecesor, Alfonsito, es que claro, es la polla... le saca del mil marrones y a la primera de cambio el cabrón se quitó de en medio, pensando que es el más listo de España.



-J.M.T.: Me parece que él, Alfonsito, ha sido el que ha sacado ahora que si Vasile... ¿a qué viene esto ahora? Lo ha sacado él.



-V.: Ya porque... claro, tu parienta que ha sido súpergenerosa...



-J.M.T.: Antes tú lo has dicho. Tú tienes una persona a la que estás amamantando toda la vida, le quitas la teta y te cruje. ¡Pero si lleva toda la vida dándote el biberón...! ¿Te quita el biberón y la matas?



-V.: Así es. Pues yo a Alfonsito le he salvado... y me ha parecido un desagradecido y eso es fundamental. Es una de las cosas que mi viejo me inculcó... y le quitó porque empezó a darle por culo a Telecinco. Dice, claro, "tronco, deja de tocar los cojones".



-J.M.T.: En ese caso se quita él...



-V.:Pero él nunca lo reconoce. No te puedes imaginar, Juan, la putada que le hizo a tu parienta con el libro. Que yo cogí y me la llevé al huerto, para sacarlos a todos ellos del marrón en el que habían metido a la pobre Ana. Y ella me lo dice así en plan cachondo, "hijo puta, ahí me la clavaste". Es que mi amigo era Alfonsito, tú eras la mujer de mi amigo. Al final yo ahí puse paz más que decantarme. Pero como tenía toda la razón Ana, con que hubiera sido objetivo, estos hijos de puta se merecían colgarlos de los pulgares a todos.



-J.M.T.: ¿Pero nunca se resolvió aquello?



-V.: Más o menos. Eso fue una puñalada trapera del loco, tonto del David [Rojo], que es un cretino.



-J.M.T.: ¿El negro?



-V.: Sí, un relleno ahí absurdo que no había necesidad... Y muchas cosas. Cuando empiezan los malos modos a darme de hostias, el hijo puta se quita de en medio. Mi parienta dice: "Joder, he visto en una tertulia a Alfonsito, todo el mundo dándote y se ha callado como un puta. Le llamé y me dijo, "joder tronco, que tengo que vivir, me quitan la publicidad... Toda la puta vida que la he jugado, no sabes las cosas que he hecho, y las veces de déjame pelas para no se qué... Yo le pagué el 10% de 'Periodista Digital' cuando empezó y nunca me lo devolvió... Me parece que pusimos una puta mierda, no sé si pusimos cada uno 1 ó 2 millones de pelas, pero era una pasta de la época. Estamos hablando de hace 15 años y el 10%.

Alfonso Rojo, director de 'Periodista Digital' y primer marido de Ana Rosa Quintana.

Dos comidas de Inda con Villarejo, en la 'causa Tándem'

La siguiente comida grabada por Villarejo es de julio de 2017. En esta ocasión, a la presentadora y el comisario les acompaña Eduardo Inda, también tertuliano habitual de El programa de AR. El tema de conversación es la venta de la participación de Ana Rosa Quintana a su socio Banijay, la matriz en España de las productoras Cuarzo, Magnolia y DLO Producciones.

Comida mantenida entre Villarejo, Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda, tres meses antes de la detención del policía.

La presentadora no está de acuerdo con el negocio, de hecho denunció a su ex socio tras la venta, y dada la confianza entre los comensales les comenta lo sorprendida que está de la actitud de Mediaset. Mientras el comisario jubilado se le ofrece como "asesor externo", ella se desahoga: "Pero, además, ¿qué ha hecho Paolo [Vasile, consejero delegado de Mediaset]? Paolo les ha renovado nada más que hasta diciembre que es cuando acaba".

Entonces Villarejo se pone a disposición de Quintana, mientras Inda ríe. "Oye, que si necesitas alguna cosa de los mamones esos (...) te habrá dicho Juan [Muñoz Támara, marido de Ana Rosa] que somos eficaces". Y, por si no ha quedado claro a qué métodos se refiere, reitera: "Aparte del tema jurídico, a lo mejor hay que ponerse un poco creativo para que la gente...". Ana Rosa le contesta, declinando la 'oferta': "No, no... yo creo que no".

Los métodos del comisario Villarejo no eran secretos, más bien lo contrario. En estas y otras grabaciones queda claro que eran bien conocidos por multitud de periodistas que, además, bien colaboraban con él silenciando las informaciones que le perjudicaban o publicando sus filtraciones, bien siendo cooperadores necesarios en sus tramas.