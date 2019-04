Podemos ha concretado su propuesta para luchar contra las denominadas cloacas del Estado. El partido la ha denominado Unidad Integral Contra la Corrupción Institucional (UCCI), un equipo de policías, guardias civiles y policías autonómicas que se encargarán de investigar y de desmantelar este tipo de prácticas. El secretario general de la formación, Pablo Iglesias, ha adelantado los detalles de la medida este martes en una entrevista en Ser Aragón, aunque se esperaba que los desvelara en el acto en Zaragoza en el que participará por la tarde.

La intención, han explicado desde Podemos, es que esta unidad policial no dependa del Ministerio del Interior, sino que sean los órganos competentes de investigar las cloacas (jueces y Fiscalía) los encargados de designar a los miembros que formarán parte de la misma.

El partido también explica que los miembros de la UCCI (compuesta por "los mejores cuadros" de los cuerpos policiales antes mencionados) estarán blindados frente a cualquier tipo de presiones: "represalias, castigos o premios por parte del poder político". La coordinación de la unidad dependerá de miembros elegidos por concurso de méritos y capacidades realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Es una necesidad que tiene nuestro país. No tanto por la trama de la que nosotros hemos sido víctimas, sino por el daño que hace a la democracia española. Es gravísimo que exista una estructura de cloacas con una para política, una policial y una mediática, nos afecte a nosotros o afecte a cualquiera", ha asegurado Pablo Iglesias durante la entrevista.

El líder de Podemos se ha referido a las "noticias falsas" difundidas contra él y contra el partido y ha insistido en que "sería razonable que estas informaciones fueran desmentidas dedicando el mismo tiempo que se dedicó a mentir sobre nosotros". También se ha referido a la imputación del exdirector de Comunicación de Pedro Sánchez, Alberto Pozas: "Respeto las declaraciones de Marlaska, pero todos nos sentimos alarmados cuando vemos que el número dos de Comunicación de Moncloa tiene que dimitir por las informaciones que todos hemos conocido".

"Es escandaloso que Fuentes Gago, que mintió en sede parlamentaria, siga en la Secretaría General de la Policía y que además esté concursando para ser comisario. Hay mucho que hacer y por eso hacen falta propuestas e iniciativas como la que presentamos en Zaragoza", ha precisado.

También ha vuelto a insistir Iglesias en que, a su juicio, el PSOE no tiene capacidad para desmantelar las cloacas y ha apuntado que las polémicas de las últimas semanas no ponen en riesgo posibles pactos poselectorales con los socialistas. "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero sabemos que solamente desde el Gobierno se pueden cambiar ciertas cosas. Es evidente que el Gobierno del PSOE no ha hecho todo lo que podía o todo lo que debería hacer para que tengamos unas instituciones que funcionen de manera limpia".

Iglesias dará más detalles de la medida en un acto de precampaña en Zaragoza, donde estará acompañado por otros dirigentes de la formación, como el secretario de Organización, Pablo Echenique, la candidata del partido a la presidencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, y los candidatos al Congreso Gloria Elizo, Juan Antonio Delgado o Victoria Rosell.