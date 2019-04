Ciudadanos ha dado a conocer este sábado un decálogo titulado 'Mis 10 compromisos con España', en el que se recogen asuntos que tocan diferentes aspectos, desde la Educación y la Sanidad hasta el asunto catalán, pasando por cuestiones de índole laboral.

La formación naranja propone, en primer lugar, acabar con los "privilegios de los nacionalistas". Bajo este punto se especifica que su partido no indultará "a los golpistas" y acabará con "el adoctrinamiento en las escuelas". Además, proponen crear "una Ley electoral justa para que el gobierno de España no dependa de los nacionalistas", que se pueda estudiar y trabajar en español en toda España. También se muestran en contra del Cupo vasco, que al igual que Vox, proponen su derogación y en este mismo punto hacen referencia a la equiparación salarial de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El siguiente punto hace referencia a la "tolerancia cero" con la corrupción, en el que destaca la eliminación de los aforamientos y los indultos para los corruptos, la despolitización de la justicia, medida en la que están de acuerdo con Vox, que incluye en sus 100 medidas un punto que hace referencia a la reforma del Poder judicial para que este tenga "una independencia real del poder político".

Ciudadanos hace hincapié en las medidas en el terreno de la vida familiar en el tercer punto de su decálogo, titulado "convertir España en el mejor país del mundo para las familias". Así, la formación propone ayudar con 1.200 euros a familias con 2 hijos y monoparentales y con 2.400 euros anuales a familias con 3 hijos. Igualar los permisos de paternidad y maternidad, ofrecer cursos de inglés gratis en julio y agosto para todos los niños y que el servicio de guardería sea gratis para todas las familias, al igual que los libros de texto. También proponen dentista gratis para los menores de 16 años, punto en el que también coinciden con Vox, que meditan incluir odontología Pediátrica en la Seguridad Social.

Siguiendo con la Educación, las propuestas de Cs pasan por un aumento de la financiación para acabar con el fracaso escolar. La creación de un Pacto Nacional "para una generación y no para una legislatura", que la Selectividad sea única y que se cree una asignatura sobre la Constitución española. En referencia a la Sanidad, la propuesta de Cs pasa por crear una tarjeta Sanitaria Única en toda España y erradicar las listas de espera. En este último punto coinciden con el del PP de Pablo Casado, formación que también promete una sanidad pública y universal "para los que estén en España como tienen que estar", según explica el presidente del PP. Es la misma línea que sigue Vox, que pretende, al igual que Cs, crear una tarjeta única, además de la eliminación del acceso gratuito a la sanidad a los "inmigrantes ilegales".

PP y Cs abogan por eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones

​En materia de fiscalidad, la formación naranja pretende bajar los impuestos a seis millones de familias con hijos, bajar un 60% el IRPF a las personas que viven en zonas rurales para combatir la despoblación y eliminar el impuesto de Sucesiones y de Donaciones. En la misma línea que Vox, que también promueve rebajas en el impuesto sobre la Renta y un amplio sistema de beneficios fiscales para las familias: Reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. En la misma línea, el PP propone también una bajada de impuestos mediante la reducción del IRPF y del impuesto de Sociedades. Del mismo modo, también proponen la abolición de los impuestos de sucesiones y donaciones.

Medidas para que los autónomos tengan paro

Del mismo modo, el partido recoge una serie de medidas para que los autónomos tengan el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena: acabar con las desigualdades entre asalariados y autónomos, ampliar la tarifa plana de autónomos a 2 años, no adelantar nunca más el IVA por facturas sin cobrar y que no se se pague cuota de autónomos los 2 años siguientes a tener hijos. Además, pretenden que sea posible abrir tu empresa en 24 horas desde el móvil y obligar a la Administración a pagar siempre en 30 días. En esta línea, la formación liderada por Santiago Abascal propone una cuota de cero euros para los autónomos si los ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y, superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos; además, una bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.

​En el ámbito del Trabajo, el principal objetivo de Cs es eliminar los contratos basura y sustituirlos por contratos fijos desde el primer día, creando un nuevo modelo laboral estable que ponga fin a la precariedad y premiando a las empresas que contraten más y despidan menos. Y en lo que a las pensiones se refiere, Ciudandos hace referencia a recuperar el Pacto de Toledo y hacer compatible trabajar y cobrar el 100% de la pensión.

​Por último, en el punto que han llamado "Liderar la España del S.XXI: más libertad, más igualdad, más modernidad", el partido de Rivera propone algunas medidas sociales: Conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, proteger los derechos de las personas LGTBI y crear "una Europa más fuerte" para hacer frente al nacionalismo, los extremismos y el cambio climático. En este "europeísmo" coinciden también con el PP de Casado, que pretende "preservar el lugar de España en la Unión Europea".