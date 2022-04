El Congreso con más presencia republicana no es capaz de avanzar en esta forma de Estado

¿Sigue estando vigente ser republicano o republicana?

"Una sociedad como la nuestra, feminista, preocupada por la crisis climática ecologista, defensora de la justicia social no es compatible con una monarquía como estructura", señala la portavoz de Unidas Podemos, Sofía Castañón. Su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, añade que la grandeza de republicanismo es "que dice algo tan hermoso como que nadie es más que nadie".

Gerardo Pissarelo, diputado de En Comú Podem, cree que "el republicanismo es el mejor instrumento para proteger los bienes comunes, a la gente trabajadora, conseguir justicia social, justicia ambiental, las conquistas del feminismo y conseguir paz en un mundo marcado por las guerras". En esta línea, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, apostilla que "debemos expandir al máximo la democracia y conseguir que todas las instituciones del Estado se elijan por los ciudadanos, es decir, que España avance hacia un modelo republicano".

Para Josune Gorospe, diputada del PNV, es "incuestionable que la Jefatura de Estado en manos de los Borbón ha sufrido una crisis reputacional tremenda como consecuencia de haberse beneficiado durante décadas en interés propio de la institución". Asimismo, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, apunta que la monarquía "no tiene el papel que debería tener y por lo tanto, estos valores republicanos, que quizás han estado de alguna forma en la reserva con la buena voluntad de la Transición, deben eclosionar a corto plazo".

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, contrapone los valores republicanos, que representan la igualdad de oportunidades, a los de la monarquía, "un refugio de vividores, aprovechados, parásitos, que al final no sirven absolutamente para nada que no sea utilizar la institución monárquica en beneficio propio". La diputada de Más País-Verdes Equo, Inés Sabanés, va más allá: "La gran reflexión no es solo monarquía o república, que también, es la obligación y la necesidad de reformar a fondo toda nuestra arquitectura institucional, empezando por la ley electoral, la representación en las Cámaras, el Senado, el asumir un país plurinacional, diverso y distinto".

"Yo creo que ser republicano, defender lo público, defender lo común, es una obligación para, no solo las gentes de izquierda sino también, incluso diría que para, las gentes demócratas", remacha el diputado de EH Bildu, Oskar Matute. También, el parlamentario del BNG, Néstor Rego, destaca su "incompatibilidad" con una jefatura del Estado "hereditaria, vitalicia, establecida por la gracia de Dios, en el caso del Estado español, sobre todo por la de Franco".

"Es importante ser republicana porque es la herencia de una tradición democrática y socialista europea. Y es importante ser republicana hoy porque en España la monarquía quiere decir corrupción y franquismo", reflexiona la portavoz de la CUP, Mireia Vehí. Por último, el diputado de Junts Josep Pagès considera que el sentimiento republicano "es un sentimiento vivo y c continúa estando muy vigente en la sociedad catalana", tal como "se demostró el 1 de octubre de 2017".