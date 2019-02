No habrá Presupuestos. El Congreso ha tumbado las cuentas presentadas por el Gobierno con el triunfo de las enmiendas a la totalidad, que han sido apoyadas por PP, Cs, ERC, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias. La votación se ha saldado con 191 votos a favor de devolver los Presupuestos al Gobierno frente a 158 en contra. Desde el Gobierno socialista han deslizado que un rechazo de la Cámara Baja al proyecto presupuestario abocaba a elecciones, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha anunciado una fecha. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha querido aventurar ningún calendario: "La fecha solo la tiene el presidente en la cabeza".

El debate previo a la votación sirvió para que los grupos que no habían intervenido este martes marcaran su posición respecto a las cuentas. Todos los partidos coincidieron en la necesidad de aprobar las cuentas e instaron, de una u otra manera, a los partidos independentistas a cambiar su posición.

Lo hizo Unidos Podemos a través del diputado catalán Joan Mena y del líder de IU, Alberto Garzón. Pero también lo hizo, en una interpelación que no suele ser habitual entre el PNV y los partidos catalanes, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban. El propio diputado resaltó lo excepcional que era que interpelara a ERC y PDeCAT para tratar de cambiar su decisión e insistió en que seguía teniendo el máximo respeto por el proceso independentista y por el rumbo que las formaciones catalanas decidieran tomar.

El panel del Hemiciclo del Congreso de los Diputados que recoge el resultado de la votación en la que se han rechazado los Prespuestos para 201 del Gobierno. REUTERS/Sergio Perez

"Con todo el respeto y sin intentar dar lecciones a nadie, en una negociación siempre hay que intentar reconocer cuáles son los límites del interlocutor y saber gestionar los tiempos. No se puede estar siempre en el qué dirán", afirmó Esteban, que reiteró que la posición de su partido continuaba en que "los catalanes deben poder votar en un referéndum, y los dirigentes encarcelados deben estar en libertad y sin cargos", pero, precisó, "en política hace falta algo más que tener la razón para que las cosas sucedan".

Para el portavoz del PNV, la votación de las cuentas representa "un símbolo y una disyuntiva" entre los que creen en el diálogo para superar los conflictos y los que apuestan por la imposición. Por eso, ha pedido a ERC y PDeCAT tomar decisiones "elevando la mira y con perspectiva a medio y largo plazo, más allá de desahogos personales o colectivos".

La ministra de Hacienda ha cerrado su intervención en el Pleno agradeciendo y poniendo en valor el trabajo del PSOE para presentar el proyecto presupuestario y otras iniciativas. "Este grupo se ha fajado para conseguir que los proyectos que ya han llegado a la Cámara pudieran ver la luz", ha asegurado, destacando la actitud de "acuerdo y diálogo".

Montero ha recordado la recuperación de la Sanidad universal, la subida del Salario Mínimo a 900 euros, la revalorización de las pensiones o la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la violencia de género como hitos que se han producido durante el gobierno de Sánchez y ha afirmado tener la "esperanza" de que "más proyectos van a ver la luz".