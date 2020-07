El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 7 de julio tres paquetes de medidas para prorrogar el llamado "escudo social" que, según ha afirmado el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, es "seguramente mejorable y limitado" pero "sin precedentes". Al mismo tiempo, ha criticado los "discursos políticos" que acusan a las familias en situación de vulnerabilidad de "no haberse esforzado lo suficiente". Público avanzó este lunes las intenciones del Ejectutivo de prorrogar parte de esta batería de medidas y la prohibición de los cortes de luz y agua hasta el 30 de septiembre.

"Este Gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de este país, este Gobierno no se ha olvidado de lo que representaban los gastos de vivienda y de suministros para las familias que lo estaban pasando muy mal y que como consecuencia del covid-19 lo han pasado mucho peor. Recientemente, aprobamos la prórroga de los ERTE, ayudas sin precedentes al sector turístico, era hora de seguir protegiendo a los más vulnerables", ha subrayado Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El primero de los paquetes pretende aliviar las cargas financieras de la hipoteca; el segundo relacionado con el alquiler; y el tercero, con los suministros. "Estas medidas que aprobamos hoy no solo responden a criterios de justicia social, sino también a una necesidad de eficacia económica", ha señalado.

Concretamente, ha anunciado que la moratoria para el pago de la hipoteca, de la que se han beneficiado ya más de 200.000 personas (el 83% de las solicitudes), se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. También se podrán solicitar hasta esa fecha las solicitudes de moratoria sobre créditos al consumo, de las que ya se han concedido más de 360.000.

Asimismo, el Gobierno ha decidido prorrogar otros tres meses las medidas del alquiler, de forma que los arrendatarios en situación de vulnerabilidad podrán solicitar hasta el 30 de septiembre, la moratoria, el aplazamiento o la condonación del pago de la renta -en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda-.

Suministros básicos

En cuanto al acceso a los suministros básicos, el Ejecutivo ha ampliado el bono social hasta el 30 de septiembre 2020. Estas medidas se añaden a la paralización de los desahucios que va a estar vigente "de momento" hasta el 2 de octubre de 2020.

Iglesias ha criticado los "discursos políticos" que acusan a familias de "no haberse esforzado lo suficiente"

Pablo Iglesias también ha criticado algunos "discursos políticos" que acusan a familias vulnerables de "no haberse esforzado lo suficiente" y ha puesto en valor el "esfuerzo" de estos ciudadanos y ciudadanas que "están sufriendo por razones económicas y sociales".

"Me dirijo a los compatriotas que más están sufriendo por razones económicas y sociales. Por desgracia todavía tenemos que escuchar discursos políticos que cuando hay familias que no tienen la suerte de tener un contrato de trabajo, que tienen muy poco dinero, dificultades para llegar a fin de mes y para llenar la nevera, se les dice que no se han esforzado suficiente, querría poner en valor el esfuerzo de esas familias que lo tienen muy difícil y saben mejor que nadie lo que es esforzarse", ha subrayado Iglesias.