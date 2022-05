Hablemos del CNI. Esta mañana he tenido un juicio contra un ex agente del CNI (cuando se llamaba CSID). Se trata del coronel Diego Camacho, al que el diario El Mundo llegó a calificar como el héroe de los servicios de inteligencia en España. Este señor dijo de mí y de Zapatero que cobrábamos del narcotráfico, que yo había entregado pasaportes falsos a terroristas de Hezbolá y otro montón de patrañas de este estilo. Pero ojo, no lo decía cualquiera, lo decía un oficial de nuestras Fuerzas Armadas que había formado parte de los servicios de inteligencia de nuestro Estado.

El juicio está visto para sentencia. Confío lógicamente en que se haga justicia y que este señor sea condenado. Por cierto, entre sus abogados estaba nada menos que Ynestrillas. Pero más allá de que yo haya ejercido mi derecho a emprender acciones penales contra quien me acusa de delitos gravísimos, el problema es que si alguien como el coronel Camacho ha formado parte del CNI, al que la señora Robles elogiaba tanto ayer, quizá no sea aventurado decir que uno de los grandes problemas de este país es que no siempre todo ha sido trigo limpio en lo que se conoce como el Estado profundo.

Y por desgracia, el PSOE casi siempre ha preferido estar a buenas con ese Estado profundo antes que limpiarlo de elementos golpistas y de ultraderecha.