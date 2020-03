El Gobierno de coalición ultima las medidas que quiere aprobar este jueves, en Consejo de Ministros extraordinario, en un nuevo intento por paliar los efectos del coronavirus. El "plan de choque" anunciado por el Ejecutivo previsiblemente conllevará, entre otras medidas, la aprobación de al menos dos reales decretos, sea este jueves o en el Consejo del próximo martes: uno sobre los ERTEs, y otro sobre los permisos para proteger a los trabajadores con personas a su cargo.

Fuentes del Gobierno trasladan a Público que el Ejecutivo quiere actuar cuanto antes en materia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), precisamente para prevenir la destrucción de puestos de trabajo.

Desde el Gobierno han asegurado a los sindicatos que en el plan de choque se incluirán la gran mayoría de las medidas que reclaman

Una de las claves es garantizar que las medidas que las empresas adopten estos días sean estrictamente temporales, y que "nadie caiga en la tentación" de utilizar esta situación como excusa para despedir, como ya advirtió el martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por otro lado, más allá de supervisar con lupa cada uno de los casos, el Ministerio de Trabajo ha estudiado estos días la posibilidad de que, si estos ERTEs obedecen al impacto del virus, el tiempo de paro consumido por los trabajadores afectados no se tenga en cuenta. Esta idea fue anticipada hace apenas una semana por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en rueda de prensa.

Habida cuenta de que el escenario es mutante, y de que hay cálculos muy dispares sobre cuánto tiempo durará esta situación, el Ejecutivo ultima también otro decreto ley sobre los permisos de los que se podrán beneficiar los trabajadores con personas a su cargo.

En particular, dada la suspensión de las clases en las zonas más afectadas por el coronavirus -entre ellas la Comunidad de Madrid-, el Gobierno quiere que estas personas puedan acogerse a un tipo de excedencia que no implique ningún tipo de sanción, y que no les suponga perder su antigüedad durante este periodo.

En palabras de Montero, el objetivo es "que no se perjudique la actividad profesional" por ausentarse del puesto de trabajo a cuenta de esta crisis. Se da por hecho que esta será una de las medidas inmediatas, si bien uno de los puntos clave es saber qué porcentaje deberá correr a cuenta del Gobierno.

Además, el Ejecutivo también aprobará hoy medidas para dar liquidez a la Pymes durante este periodo. Así, se espera una moratoria del pago de las cuotas a la Seguridad Social, que podría alcanzar un año; y también el aplazamiento de los pagos de IVA.

Consejo de Ministros por la mañana; sindicatos por la tarde

Por otra parte, el Consejo de Ministros se ha convocado a las 12.30 horas de la mañana, y la reunión con los agentes sociales por la tarde, cambiando el orden que había previsto en un principio, por lo que estas medidas se tomarán sin una última reunión con los sindicatos.

Esto ha causado cierta inquietud en las centrales sindicales, aunque desde el Gobierno se les ha asegurado que en el plan de choque se incluirán la gran mayoría de las medidas que ya han propuesto los representantes de los trabajadores.

No obstante, es probable que se dejen algunos puntos pendientes para seguir manteniendo el diálogo social, y que el plan de choque se complete en el Consejo de Ministros del próximo martes con nuevas medidas.

De hecho desde el Gobierno inciden en apostar por el diálogo social y enmarcan todas las medidas en acuerdos previos con los agentes sociales.

Los cuatro vicepresidentes del Gobierno y varios ministros, junto con el presidente, Pedro Sánchez, mantuvieron en la tarde del miércoles una reunión para preparar este Consejo de Ministros Extraordinario y perfilar las medidas del plan de choque en respuesta al coronavirus que se aprobará este jueves.