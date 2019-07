Francisco De la Torre deja Ciudadanos y volverá a su profesión de inspector de Hacienda. Es diputado de la formación 'naranja' desde 2015 —fue uno de los fichajes estrella de Rivera cuando concurrió como número dos por Madrid, uno de los puestos más relevantes en la lista al Congreso —y es responsable de asuntos fiscales. Fuentes del partido 'naranja' sostienen que De la Torre ha tomado la decisión de abandonar su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos este mismo jueves, tras el debate para investir a Pedro Sánchez: "La decisión de De la Torre se ha producido tras un periodo de reflexión que él mismo anunció que se iba a tomar", sostienen.

La información a la que ha tenido acceso este diario desde fuentes cercanas al expresidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso lo atribuyen a varios motivos, el primero de ellos, al considerar que "no hay equipo económico ni secretaría de programas" desde la dimisión de Toni Roldán, responsable de Programas y portavoz económico del partido 'naranja', una posición que todavía no ha sido ocupada por nadie, lo que hace que de la Torre no vea " ningún proyecto económico ni político".

De la Torre es miembro de la Ejecutiva y otro de sus motivos es que no está de acuerdo con las últimas decisiones tomadas por la cúpula, a pesar de que votó a favor de la estrategia planteada por la dirección—de vetar a Pedro Sánchez—tras la marcha de Roldán: "Está sumamente preocupado por la deriva de los acontecimientos. La deriva ideológica de Ciudadanos no es propia de un partido centrista", apuntan desde su entorno.

El 'naranja' no está de acuerdo con el 'no' a la investidura de Sánchez, que entiende como una oportunidad para plantear mejoras propuestas por su formación para facilitarla y también critica que Rivera no acuda a las reuniones que propone Sánchez: "Entre el no a investir gratis a sánchez y el no hay mil planteamientos intermedios. Quiere buscar una solución. El no hacer nada no lo entiende nadie", alega.

Ante su eventual marcha, durante las semanas previas a la decisión definitiva, el diputado ha gestionado con la Agencia Tributaria el proceso para volver a incorporarse a su plaza de funcionario. Se vuelve a abrir una brecha en la formación que preside Albert Rivera, que atraviesa una crisis por el giro a la derecha que ha tomado el partido, a pesar de haber mejorado los números.