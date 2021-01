Cristina Cifuentes, acorralada por la profesora que se autoinculpa de la falsificación del acta de su máster

Intensa primera sesión del juicio por el caso Máster este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se juzga a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018, por la presunta falsificación de su acta de Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Cifuentes, que se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión, no ha podido responder este lunes a las preguntas de las partes por alargarse durante toda la mañana los interrogatorios a las otras dos acusadas: la profesora Cecilia Rosado y la exasesora de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito. La segunda sesión del juicio será el próximo viernes, 22 de enero.

Las declaraciones de la primera de ellas, la profesora Rosado, no han favorecido a Cifuentes, quien sentada detrás de ella, en el banquillo de los acusados, ha escuchado cómo la profesora y exdirectora del máster en Derecho Autonómico y Local del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, afirmaba tajantemente que fue presionada para elaborar un acta, con un tribunal calificador ficticio, de un trabajo que "no existía".

Rosado ha explicado pormenorizadamente que tardó "tres horas en confeccionar el acta", estando "muy nerviosa" entre las llamadas de su superior, el catedrático ya fallecido Enrique Álvarez Conde, y la asesora de la Comunidad de Madrid, María Teresa Feito. "A Álvarez Conde no se le podía decir que no sin que tuvieras una consecuencia negativa", ha dicho en el juicio Cecilia Rosado. "No recuerdo a Cristina Cifuentes en clase, pero no pasaba lista. Mi superior nos dijo a los profesores que había alumnos que no asistirían porque estaban trabajando. En esos casos, presentaban trabajos".

En este sentido, el abogado defensor de Cristina Cifuentes, José Antonio Choclán, ha aportado, nada más empezar la vista oral, un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2012, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con una cita del día que supuestamente defendió su TFM, el 2 de julio de 2012. La Fiscalía ha protestado, igual que la acusación particular, por presentarse una nueva prueba ya en fase de juicio oral, pero han propuesto que el certificado sea examinado por el forense designado por la Policía Judicial, a lo que el presidente de la Sala ha accedido.

El 21 de marzo de 2018 eldiario.es divulgó irregularidades en el máster de Cifuentes. Ese mismo día, según la profesora Rosado, "Enrique Álvarez Conde me llamó hasta 24 veces. Me dijo "Esto hay que arreglarlo. Hay que hacerlo ya, si no vamos a tener consecuencias". Ha incidido en esa advertencia del catedrático, en un momento de ostracismo y vulnerabilidad laboral que sufría Rosado por parte de su superior, según sus palabras. "Me dijo que "Hay que poner un tribunal [calificador del TFM]" y me anunció que había elegido para ello, además de a mí misma, a las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos, me dijo el título del trabajo y me puse a hacer el acta. Hablé con Alicia, que por videollamada me enseñó su firma, y luego con Clara", con la que procedió de igual manera, ha explicado Cecilia Rosado.

No fue el único que la llamó aquel día, según Rosado. "Recibí 15 llamadas de Maite Feito [María Teresa Feito]. Yo la conocía por Álvarez Conde, sé que tenían relaciones fluidas. Feito me dijo que el trabajo tenía que aparecer, y luego en otra llamada, que había que hacer el trabajo; en otra, que buscara bibliografía sobre el título que me había dado el catedrático; y que hiciera el acta y que se la enviara". Ha concretado más: "Me dijo que como no apareciera el acta, Cifuentes nos iba a matar". Ese fue el contexto de "presión", según esta profesora de Derecho, en el que elaboró un acta de la nada para atestiguar que la entonces presidenta regional había defendido su Trabajo de Fin de Máster.

El encargo que le hizo su jefe incluía enviarle el acta al rector de la URJC, Javier Ramos, según Cecilia Rosado, para lo cual Álvarez Conde le pidió que se metiera en su cuenta de gmail para que constara como que se la había enviado él mismo. "como no se acordaba de las claves, quedamos en que le abriría una cuenta nueva a su nombre, y desde ahí le envíe al rector el acta y también al jefe de prensa del rectorado". Rosado ha explicado que no quiso enviarle el acta a María Teresa Feito. "Ya se la había enviado al rector, mi trabajo estaba hecho, y en una de las llamadas Maite Feito me dice que ya la tenía, que ya se la habían mandado".

Días después, el 3 de abril de 2018, en plena tormenta por el máster de Cristina Cifuentes, se celebró una reunión en el despacho del abogado Juan Mestre, a raíz de que la universidad había abierto una información reservada sobre el caso. Acudimos Clara Souto, Alicia Pérez de los Mozos, Enrique Álvarez Conde y yo voy con mi abogado. Quería asumir mis responsabilidades. El catedrático quería que las tres dijésemos lo mismo, incluso se preparó un plan sobre el tiempo que duró la defensa del TFM de Cifuentes, en qué sala se hizo, las preguntas que hicimos como tribunal..." Esta profesora ha afirmado que Álvarez Conde le firmó un documento eximiéndola de responsabilidades y asimiéndolas él por la fabricación del acta.

Así ha expuesto este lunes la profesora Cecilia Rosado el plan puesto en marcha por el fallecido Álvarez Conde para cubrir las espaldas a la dirigente del Partido Popular de Madrid. "Había que hacer un acta de un hecho que no había existido. Yo no recuerdo que la señora Cifuentes defendiera su TFM. Aquel día [el dos de julio de 2012, fecha en la que la expresidenta madrileña asegura que defendió su trabajo] por la tarde, yo estuve en casa preparando una ponencia para el curso de verano de la universidad".

En el turno de preguntas del defensor de Cifuentes, Rosado ha aclarado que cuando su superior decía que un alumno había hecho el trabajo y que éste estaba bien, "a veces no nos reuníamos en tribunal", pero, ha matizado, siempre decía que el trabajo existía, "cosa que no pasó en el caso de la señora Cifuentes".

La exasesora de la CAM María Teresa Feito; detrás, la profesora de Derecho Cecilia Rosado. — TSJMADRID

La confusa declaración de Feito

María Teresa Feito, profesora de Filología Inglesa de la URJC y después, asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha negado haber sido asesora de Cristina Cifuentes, "ni amiga", pero la acompañó en 2018 a recoger el título del máster a la universidad Rey Juan Carlos. "Igual que he hecho con compañeros, que los he acompañado". Muy dispersa en sus explicaciones, Feito no ha conseguido explicar claramente el motivo por el que se convirtió durante "la crisis por el máster de Cifuentes", como lo ha calificado la fiscal, en el enlace, la intermediaria para intentar resolver el problema del acta. "Yo me interesé por el tema, pero no le pedí a Cecilia Rosado que hiciera un acta", ha insistido en el juicio.

"Mis llamadas fueron para que buscaran el trabajo, porque Enrique Álvarez Conde me confirmó que lo tenía él, parte en su casa y parte en el campus de Vicálvaro. "Todo está bien, Maite, todo está bien", me dijo". Feito ha descrito al catedrático fallecido con un fuerte carácter. "A mí me decía: "Tú cállate, que eres un puto [profesor] titular". En septiembre de 2015, Feito fue fichada por el entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken como asesora de la Consejería de Educación. "Éramos trece asesoras, yo era de Bilingüismo, había otras mucho más importantes que yo". La fiscal no ha logrado que María Teresa Feito explicara concisamente por qué entonces, si era una sencilla asesora regional, fue la encargada de mediar entre Álvarez Conde y Cristina Cifuentes para resolver la crisis por su máster. "Todo el mundo sabía que yo había sido profesora de la URJC, y me llamó una profesora amiga para contarme lo que había publicado la prensa, pero yo solo me interesé por el tema, porque yo había visto el título de Cifuentes cuando la acompañé a recogerlo y estaba perfecto". Feito ha negado rotundamente haber pronunciado la advertencia: "Si no me envías el acta, Cifuentes os va a matar".