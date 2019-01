"No, no vamos a gobernar con partidos antieuropeos", ha asegurado el portavoz adjunto de Cs en la Comunidad de Madrid, César Zafra, que ha descartado cualquier posible pacto con Vox de cara a las elecciones regionales. "Para nosotros el objetivo es ganar, queremos que Madrid se convierta en la región más próspera de Europa, y para ganar Europa no hace falta ir de la mano con aquellos que piensan que Europa debe ser algo antiguo, algo del siglo XIX", ha afirmado este martes en rueda de prensa.

El Partido Popular, socio de Gobierno de Cs en la Comunidad de Madrid, no descarta contar con el apoyo de Vox para formar gobierno; este martes, el actual presidente regional, Ángel Garrido, ha afirmado que "si mañana está Vox trataríamos de entendernos, a pesar de las enormes diferencias, con aquellos que pueden conformar un espectro ideológico semejante".

Zafra, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, ha cargado contra Garrido y ha aseverado que "lo que tiene que hacer es pensar en los meses que le quedan e intentar llevarlo de la mejor manera posible" y ha apostillado que el proyecto del PP en Madrid "es cansado y cansino".



Zafra: "El PP un día es de derechas, otro es de centro reformista y otro día es mediopensionista"

Aunque Garrido ha negado que el PP "haya dado un giro a la derecha", desde la formación naranja afirman que su partido "un día es de derechas, otro es de centro reformista y otro día es mediopensionista. Ese es el PP, un día son liberales y los fines de semana son conservadores", ha aseverado Zafra.

"Sánchez quiere ser una estrella del rock pero seguramente acabe estrellado"

Zafra también ha criticado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que lo "único que hace es pasearse con el avión, ir a conciertos y querer ser una estrella, pero seguramente acabe estrellado".

Sobre la cantidad que el Gobierno ha cifrado (282,92 euros) del coste del viaje de Sánchez en el avión oficial Falcon a Castellón, el diputado liberal ha mostrado su incredulidad ante tal cifra y ha afirmado que es "ejemplo de que el señor Sánchez intenta ir como una estrella del rock por la vida pero es un presidente del Gobierno".

Sobre la posibilidad de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, amplíe la lista de los términos que deben retirarse del Diario de Sesiones y que, además de las palabras "fascista" y "golpista", haga lo propio con el apelativo de "corrupto", Zafra ha evitado posicionarse y ha delegado esas competencias a "quien tenga que tomar esa decisión".