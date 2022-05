David Simon: que se joda el espectador medio

Vamos con un repaso de la filmografía de David Simon en HBO. Para empezar, quería señalar que Simon no proviene de la industria cinematográfica, sino del periodismo, y del periodismo de vieja escuela además, el que se patea las calles grabadora en mano para contar historias hablando directamente con sus protagonistas. Simon fue durante 13 años periodista de sucesos en el Baltimore Sun. Amaba el periodismo, se convirtió en líder sindical y se opuso a la privatización de la información de finales de los 90. Finalmente, una empresa compró el Baltimore Sun y dejó de haber espacio para hacer el periodismo que a Simon le gustaba. Simon dejó el periódico, pero siguió contando historias. Empezaba su carrera como guionista y productor de series de televisión.

Tras escribir algunos guiones de la serie de la NBC, Homicidio, Simon escribió (junto al antiguo detective de homicidios Ed Burns), su primer proyecto propio: The Corner. Esta mini serie, (una primera aproximación a muchos temas que Simon desarrollará más en profundidad en The Wire), habla de la vida (y la muerte) que se condensa en la esquina donde se cruzan las calles de West Fayette y North Monroe en la ciudad de Baltimore. Cuenta la historia de una familia que trata de mantener la dignidad sobreviviendo entre la pobreza y el trapicheo.

Tras la buena crítica de The Corner, Simon creó, de nuevo junto a Burns, una serie que se ha convertido en una referencia sentimental indiscutible para toda una generación: The Wire.

El protagonista de esta serie es la ciudad. Como señala David Simon, The Wire describe un mundo en el que el capital ha triunfado por completo, la mano de obra ha quedado marginada y los intereses monetarios han comprado suficientes infraestructuras políticas para poder impedir su reforma. A lo largo de sus cinco temporadas hace un retrato de la ciudad media norteamericana: desde la guerra entre camellos y policías por el control de las esquinas de los barrios baratos hasta la lucha de los estibadores portuarios por sobrevivir a la desindustrialización.

La serie también habla del desmantelamiento del sistema educativo, de la corrupción política y del papel determinante de los medios de comunicación en la construcción de un sentido común de época. Dice Simon que "The Wire es una tragedia griega en la que el papel de las fuerzas olímpicas lo desempeñan las instituciones posmodernas y no los dioses antiguos". El Departamento de Policía, la economía de la droga, las estructuras políticas, el sistema educativo o las fuerzas económicas son los que arrojan ahora rayos jupiterinos y nos dan patadas en el culo sin ninguna razón de peso.

The Wire es una serie tan densa y con tantas aristas que podríamos estar hablando de ella horas. Decía que el protagonista de la serie es la ciudad, pero hay algunos personajes míticos, como el de Omar Little, (desde aquí nuestro homenaje a Michael K. Williams recientemente fallecido), que interpreta a un camello que acompaña los domingos a su abuela a misa y se pasea por las noches con una recortada por las calles haciendo justicia. Me gusta porque (frente a la sobreacumulación de droga de Stringer y Avon), Omar elige una manera mucho más democrática de entrar en el negocio: la expropiación.

Después de The Wire, Simon adaptó el libro de no ficción, Generation Kill, a una mini serie con el mismo nombre. Esta serie lleva a la pantalla las experiencias de un reportero de la revista Rolling Stone empotrado en una división de Marines durante el asalto a Bagdad en 2003.

Su siguiente proyecto lleva a la pantalla otro hecho real: la destrucción de Nueva Orleans tras el Katrina. Tremé es una carta de amor a Nueva Orleans y retrata como los vecinos de la ciudad tratan de reconstruir sus vidas después del paso del huracán. Sin embargo, tal y como señala Simon, de lo que realmente habla la serie es de "la importancia de la cultura en la vida de una ciudad americana". La música es el flotador que salva del hundimiento y el protagonista indiscutible de la serie: por Tremé pasan los sonidos del Mardi Grass, la Second Line, el Rithm &Blues, el funk, el folk, el jazz, el honky-tonk y el rock. De hecho, hay varios cameos de grandes nombres de la música: en la serie aparecen Elvis Costello, Allen Toussaint, Dr. John, Steve Earle o Kermit Ruffins, entre muchos otros.

El siguiente trabajo de Simon es Show me a hero una miniserie de seis capítulos que cuenta como un proyecto de construcción de viviendas para familias sin recursos en los barrios blancos de Yonkers, divide a la ciudad. La serie explora las contradicciones que sigue generando la cuestión racial en la comunidad blanca progre de Estados Unidos y el proceso de acumulación por desposesión a través de políticas de urbanismo.

Después de explorar la corrupción urbanística y la segregación racial, Simon se sumerge en la Nueva York de los años 70 para contar el nacimiento del cine porno. The Dius está atravesada por historias de prostitutas, proxenetas, empresarios de medio pelo, policías corruptos y bares nocturnos.

The Dius es una serie eminentemente de mujeres: desde la estudiante de sociología con conciencia feminista que abandona los estudios para trabajar como stripper, hasta la puta alienada y enamorada de su chulo, que al final se atreve a abandonarlo sin mirar atrás. Es imposible no enamorarse de personajes como el de Abby, Lori, Candy, Darlene, Sandra, o Ruby...

Hay una escena que creo que recoge esta dignidad con la que Simon retrata a las mujeres que ejercen la prostitución. Se trata de un momento en el que Ruby, (harta de que la llamen con pseudónimos denigrantes), grita con rabia su nombre al último putero que la contrató poco antes de que la mate.

Por último, tenemos que hablar de La conjura contra américa, una serie de política ficción, basada en un libro de Philip Roth, en la que se especula con la posibilidad de que hubiera triunfado el fascismo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras Alemania desarrolla su genocidio en Europa, en Estados Unidos aparece una alternativa de ultraderecha a Roosevelt, el mítico aviador Lindbergh. La historia se cuenta a través de la mirada de una familia americana judía que a la vista de lo que está sucediendo en Europa ve el ascenso del fascismo en Estados Unidos con gran inquietud. Uno de los personajes más interesantes es el de Lionel Bengelsdorf, un intelectual judío, que está detrás del discurso del candidato fascista.