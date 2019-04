La mera concertación de esta entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana y candidato socialista en estas elecciones autonómicas es un fiel reflejo de cómo afronta Ximo Puig (1959, Morella) esta campaña electoral que, como el mismo ha dicho, será la última a la que se presente. Público solicitó una entrevista nada más conocerse el adelanto electoral de estas elecciones, cuando Puig, en una decisión histórica, aplicó por primera vez los nuevos Estatutos para separarse de las elecciones autonómicas de las comunidades "no históricas" previstas para el 26 de mayo. Para realizarla no había problemas ni por el lugar, ni el día y la hora, pero el problema estaba en que Puig no tiene ni lugar, ni día, ni hora. Su agenda está repleta de sol a sol, y su capacidad de multiplicarse se topaba con ese molesto problema del espacio/tiempo. Aprovechando el mitin celebrado el viernes en Castellón por Pedro Sánchez, se concertó el encuentro una hora antes de acto. Un atasco a la entrada de la ciudad le hizo retrasarse, pero quiso llegar, y lo hizo. Se presentó con su sonrisa bonachona, pero no dio más de diez segundos de saludo y cortesía. "Vamos a empezar", dijo. Con el cuestionario por terminar, un colaborador suyo interrumpió. "Presidente, que ya está aquí Pedro". Saltó de la Sevilla con una respuesta a medio terminar. "Lo siento, tengo que irme". Y segundos después estaba ya montado en su coche. Faltó hablar de financiación, de agua y la última pregunta: "Usted ya ha decido que no va a volver a ser candidato y que, tras estos cuatro años, dará un paso atrás en la primera línea política. ¿Tiene ya pensado un sucesor o se vislumbra alguien que pueda liderar el PSPV? ¿Ve a José Luis Ábalos haciéndolo?". Lo cierto es que se puede guardar para otra ocasión.

Pregunta.- Las encuestas, de momento, le están siendo bastante favorables. ¿Acertó en adelantar las elecciones y hacerlas coincidir con las generales?

Respuesta.- Lo hice porque la Comunidad Valenciana necesitaba tener una visibilidad que en estos momentos no tiene. Y, además, para solucionar el problema valenciano necesitamos tener un Gobierno cómplice en Madrid, que entienda que tenemos que tener la financiación adecuada, que nos permita superar el problema de la inversión y también el problema de la deuda, porque eso nos lastra absolutamente. Por eso pensé que era lo que tenía que hacer, movilizarnos y singularizarnos, aunque parezca contradictorio, porque en unas elecciones generales va a haber mucha más movilización y más participación.

P.- Pero al hacerlas coincidir, ¿le hace a usted un favor Pedro Sánchez o Pedro Sánchez se lo hace a usted?

R.- Creo que ninguno de los dos nos queríamos hacer ningún favor. Pero creo que lo que le vaya bien a Pedro Sánchez le irá bien a la Comunidad Valenciana, y lo que le vaya bien a la Comunidad Valenciana y al PSPV le irá también bien a Pedro. Sobre todo, en términos instituciones. Porque la Comunidad Valenciana puede aportar mucho a España, pero para eso necesitamos realmente tener todos los instrumentos que necesitamos. Y estamos hablando de igualdad, y de equidad. Cuando Pedro Sánchez formó Gobierno ya habló del modelo portugués y del valenciano; y yo me siento partícipe de lo que se está haciendo en la política territorial por parte del Gobierno. Y no sólo desde mi perspectiva o la del PSPV, también en el propio Gobierno valenciano se está más cerca de lo que está haciendo Pedro Sánchez de lo que ha hecho ningún Gobierno por la Comunidad Valenciana.

P.- Por lo que me dice, usted tiene claro que si le dan los números, ¿Volverá a reeditar el llamado "Pacto del Botánico" con Compromís?

R.- El "Pacto de Botánico" ha sido una aportación positiva para la Comunidad Valenciana. Todos los indicadores económicos y sociales están mejor que hace cuatro años. Por el momento, hay que esperar a lo que digan los ciudadanos y, a partir de lo que diga, yo sí creo que es fundamental consolidar el cambio, y esto en gran medida pasa por revalidar esta cuestión. Eso sí, habrá que evaluar previamente lo que ha ido bien, lo que puede ir mejor, lo que ha ido peor. Pero lo que es evidente que el camino es ese. Aunque también es vedad que otros posibles caminos posibles están dinamitados.

Un momento de la entrevista.

P.- ¿Y si sólo fuese posible formar Gobierno con Ciudadanos? ¿Cree que el veto impuesto por Rivera al PSOE a nivel nacional incluye a la Comunidad Valenciana?

R.- Eso lo que ha dicho hoy mismo el candidato de Ciudadanos, que descarta cualquier acuerdo con el Partido Socialista. Y más allá de cuál es mi preferencia sobre futuros acuerdos, me parece muy negativo para la sociedad española y también para la sociedad valenciana que haya un partido que se haya echado a los brazos de la extrema derecha de esa manera. Es un partido que se ha derechizado a una velocidad de vértigo.

P.- ¿Eso beneficia al PSOE?

R.- El Partido Socialista tiene que tener la capacidad de representar a más ciudadanos, porque muchos ciudadanos se han quedado huérfanos porque las derechas han huido a toda velocidad del centro y están en estos momentos disputándose la radicalidad de la extrema derecha que finalmente es la que está dirigiendo la campaña. Cuando ahora oyes a los dirigentes de la derecha es que realmente no sabes quién es quién. ¿Alguien se podía imaginar que el número "dos" del PP de Madrid dijera semejantes estupideces como ha dicho este señor? Este señor (Adolfo Suárez Illana) en una sociedad democráticamente avanzada estaría invalidado. ¿Cómo se puede decir esta locura del aborto después de nacer? No atiende a ningún parámetro sensato. Es que es la absoluta insensatez. O lo que ha dicho la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, que quiere recuperar una Ley que aquí derogamos nada más entrar al Gobierno, porque era una ley absolutamente demencial, como ella misma dejó de manifiesto cuando no supo contestar. O lo de bajar el salario mínimo. Están en una radicalidad extrema, y el PSOE tiene una obligación ética de dar respuesta a un peligro que existe y que está ahí. Las encuestas pueden decir lo que dice, pero están ahí.

P.- Lo que parece evidente que el PP perderá la hegemonía electoral que ha tenido en la Comunidad Valenciana durante más de dos décadas, aunque a costa del fenómeno de Vox. ¿Está especialmente fuerte el partido de Abascal en la Comunidad Valenciana?

R.- No lo sé, porque no tenemos datos empíricos suficientemente solventes, porque puede haber mucho voto oculto y, además, no hay referencias del pasado. Pero, de este fenómeno a mí lo que más me preocupa es la contaminación que ha provocado en unas derechas democráticas, que en ningún otros país de Europa se han visto tan atrapadas como en España. Aquí, es que no han dudado ni un segundo. El objetivo es echar al PSOE y, por ello, no hay problema.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hojea un libro en presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

P.- ¿Teme que en España o en la Comunidad Valencia vuelva a ocurrir lo de Andalucía?

R.- Sí. Y si le dan los números, lo van a hacer y no van a tener ninguna duda. La única tabla de salvación que tienen ahora el PP valenciano y Ciudadanos es Vox. Además, Vox está blanqueando al PP en la Comunidad Valenciana. He visto el cartel de la candidata y no aparecen prácticamente las siglas del PP. Pero aquí vino Casado a presumir del PP valenciano, cuando de mis últimos antecesores tres de cuatro están imputados, hay 23 consellers más imputados, y algunos han estado en la cárcel. Tienen toda la panoplia posible de casos de corrupción política. En el PP valenciano había una corrupción sistémica. Aunque estuvieran todos los días pidiendo perdón, no penarían su culpa.

P.- Ha dicho que si gana, será su último mandato, ¿Qué le falta por hacer en estos cuatro años si vuelve a ser presidente?

R.- Nuestro proyecto es de prosperidad social, que pasa por el empleo y por la consolidación del Estado de Bienestar. Llevamos un programa claramente socialdemócrata adaptado al siglo XXI, en el que también hablamos de nuevos retos. Y, además de más empleo y un empleo de mayor calidad, junto con el aterrizaje en la sociedad valenciana de la nueva economía a caballo de la innovación, hay otros grandes temas abiertos que tenemos que situarnos estos años. El cambio climático, que es fundamental de lo local intervenir; el envejecimiento, la despoblación, el mercado de trabajo, la formación profesional y en la educación en la forma…

"Presidente, que me dicen que ya está aquí Pedro". Fin.