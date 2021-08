Un brote de coronavirus en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) ha obligado a restringir las visitas a todas las personas externas al mismo. Es decir, las personas migrantes internas en el centro no pueden ver a sus familiares, ni a los voluntarios de la ONG que les suelen acompañar, ni tampoco pueden recibir ningún tipo de asistencia jurídica.

Hasta el momento, fuentes policiales confirman a Público que hay nueve internos aislados: seis tras dar positivo en el test de coronavirus y otros tres por contacto estrecho. Según estas fuentes, están en "buen estado de salud", aunque no precisan si han recibido asistencia médica o la sintomatología concreta de los contagiados.

Sin embargo, las asociaciones Mundo en Movimiento y Observatorio Samba Martine —defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes— afirman que hay once casos de positivos del total de 28 personas que actualmente están en el CIE.

Las ONG aseguran que hay algunos casos graves; la Policía, que todos están en "buen estado de salud"

Según estas ONG, los positivos llevan seis días aislados. Relatan que hay algunos casos graves, pero que no han trasladado a ninguno de ellos al hospital. Además, hay internos que aseguran que, después de estar con los contagiados, si dan negativo, los llevan con los sanos, con el peligro de contagio que esto supone.



Voluntarios de estas organizaciones tuvieron acceso por última vez el pasado 24 de agosto, antes de que el CIE prohibiese las visitas. Los internos a los que pudieron entrevistar denunciaron las escasas medidas de higiene y prevención de los que goza el centro.

Las ONG denuncian que los migrantes no tienen ropa para poder cambiarse, tampoco han podido ducharse todos los días y llevan días sin poder comer debido "a la pérdida del gusto y el olfato y a la sensación de malestar que les produce la enfermedad".

María Jesús Fernández, una de las voluntarias del observatorio de Derechos Humanos Samba Martine explica que los internos "no están de acuerdo con el cambio de mascarillas" y opinan que las deberían cambiar cada 4 horas y no es así. "Ni siquiera tenían gel para lavarse las manos al entrar ni al salir".

Los familiares están desesperados porque no saben apenas nada

La activista asegura que durante su visita oyó "bastantes gritos" desde el locutorio y que, al preguntar quién eran, le respondieron que eran los internos, que estaban aislados y tenían miedo por su salud.



La familiar de uno de los migrantes que están en el CIE de Aluche dice sentirse "muy desesperada y preocupada", porque hay "muchos internos" a los que se les ha detectado la enfermedad.

"La Policía no quiere dar los resultados y no quiere dar nada de información. Ellos dicen que está todo controlado pero los casos están aumentando", declara la familiar, que está embarazada y cuida de sus otros hijos.

La mujer —que no ha querido revelar su nombre–, denuncia que las condiciones sanitarias no son buenas, ya que juntan a sospechosos y no sospechosos en la misma celda. "La condiciones de la alimentación tampoco son dignas", afirma la familiar.

Las reclamaciones de las asociaciones

En una queja que las asociaciones Mundo en Movimiento y Observatorio Samba Martin han notificado ante el Juzgado de control jurisdiccional del CIE y a la que Público ha tenido acceso, solicitan una serie de medidas.

Las ONG piden que se permita a los internos comunicarse en todo momento con sus familiares

Piden al Juzgado que "se adopten medidas de aislamiento que no vulneren los derechos fundamentales" de ninguna de las personas aisladas, se vigile de cerca las posibles repercusiones que pueda haber en ellas y se valore la asistencia psicológica si llega a ser necesario.

Además, en pro de salvaguardar sus derechos, ven conveniente que se les proporcione utilizar el móvil durante las 24 horas del día y que den acceso a un móvil y ordenador a aquellos que carezcan de forma con la que comunicarse con sus familiares.

También solicitan que se derive "inmediatamente" al hospital a las personas contagiadas que estén dentro de la población de riesgo y que puedan desarrollar sintomatologías más graves. Además, piden un registro de las peticiones de los internos donde quede constancia de que se les ofrece la atención debida.

Exigen que se paralice inmediatamente las deportaciones, "ya que esto podría provocar un contagio masivo en otros países y por ende una crisis sanitaria mayor. Por último, que se valore el riesgo que produce el internamiento en el CIE especialmente en tiempos de pandemia.