El Gobierno ha anunciado este viernes tras el Consejo de Ministros su acuerdo con los agentes sociales para ampliar hasta el 30 de junio el periodo en el que empresas afectadas por la crisis del coronavirus puedan recurrir a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo, tras obtener luz verde por parte del Congreso de los Diputados el miércoles.

No obstante, el acuerdo sobre los ERTE aún no ha sido aprobado en la reunión del Consejo de Ministros, que tuvo que esperar a que la dirección de la CEOE y de las ejecutivas de los sindicatos dieran el visto bueno al preacuerdo alcanzado la noche del jueves -no lo hicieron hasta el mediodía de este viernes-. Se prevé que este acuerdo social sea aprobado ya en el Consejo de Ministros ordinario del próximo martes, cuando será ratificado oficialmente por patronal, sindicatos y Gobierno.

Díaz: "Los agentes sociales están siempre a la altura de las circunstancias", "Han trabajado por el bien de este país"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido este viernes en rueda de prensa desde el palacio de La Moncloa para celebrar el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal, "un pacto equilibrado" para el que todas las partes han trabajado durante días, y en las que todas han asumido cesiones.

"Todas y todos cedemos, pero vamos a caminar juntas", afirmaba Díaz, elogiando a los agentes sociales: "Están siempre a la altura de las circunstancias", "Han trabajado por el bien de este país", "han hecho posible lo que creo que este país esperaba".



Los empresarios se habían mostrado muy reticentes a algunas de estas medidas, y tras las complejas negociaciones del jueves finalmente han ratificado el principio de acuerdo avanzado por Público en torno a medianoche, como también lo han hecho los sindicatos.

Además, el Ejecutivo y los agentes sociales han acordado vetar que las empresas que se acojan a estos expedientes puedan repartir dividendos en relación a este periodo fiscal, adeás de impedir que se acojan las empresas que tengan sus sedes fiscales en paraísos fiscales. En caso de que las empresas que se hayan acogido a ERTE decidan repartir dividendos tendrán que devolver al erario público las prestaciones de las que se hayan beneficiado por cada uno de sus trabajadores.

Comisión tripartita

Y, con la vista puesta en la vuelta a la actividad, la ministra de Trabajo ha anunciado que el mecanismo de validación para los sectores que necesiten ayuda más allá del estado de alarma será mediante una "comisión tripartita", cuyos acuerdos validará el Consejo de Ministros.

"Se va a ponderar en qué situación se encuentra cada sector", afirmó, concretando que la comisión tripartita -Gobierno, sindicatos y patronal- se reunirá dos miércoles de cada mes para analizar las necesidades de cada uno de los sectores.