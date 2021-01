El día en el que las derechas 'defendieron' a las víctimas del franquismo: "Querían carnaza"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contestó "creo que sí" a una pregunta que traía en su formulación la comparación entre el caso del expresident de Catalunya Carles Puigdemont y las víctimas del franquismo. A partir de ahí, Iglesias continuó hablando del caso del expresident. También denunció las limitaciones del Ejecutivo ante el poder de las grandes empresas, e incluso de las tensiones en el interior del Gobierno y de sus motivos.

La declaración que centró la atención política y mediática, y que más polémica despertó también en redes sociales, fue la comparación entre el exilio republicano y Carles Puigdemont. Especialmente, entre las derechas, que, criticaron duramente las palabras de Iglesias e incluso mostraban su apoyo y defensa a las víctimas del franquismo que sufrieron el exilio.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue una de las primeras en salir a defender la memoria de los republicanos exiliados y califica de "insulto" las palabras de Iglesias. Poco le importó que apenas unos meses atrás su partido en Madrid asumiera el relato histórico de Vox y votara a favor de 'borrar' del mapa a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, dos de los protagonistas de la primera experiencia democrática en España, que tuvieron que exiliarse e incluso el primero de ellos sufrió la experiencia de un campo de concentración nazi.

La líder de Ciudadanos, no obstante, no fue la única en el espectro ideológico de las derechas que salió públicamente a defender a las víctimas del franquismo que sufrieron el exilio de la comparación realizada por Iglesias. También el Partido Popular y la extrema derecha de Vox cargaron duramente contra el vicepresidente segundo del Gobierno por la comparación del exilio republicano con el caso de Puigdemont.

A la derecha política le siguieron rápidamente medios de comunicación cuyas líneas editoriales se han mantenido alejadas de las reclamaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. Ejemplos hay de varios tipos y colores. Los más claros, no obstante, son los casos del monárquico ABC, que informó de que Iglesias había "insultado" la memoria del exilio republicano ante el silencio de la izquierda y, posteriormente, contactó con varias asociaciones memorialistas para denunciar que estaban "estupefactas" ante las declaraciones de Iglesias; o el caso del periódico El Mundo, alejado de las reivindicaciones de los colectivos memorialistas y que siguió unos pasos similares a los del periódico fundado por Torcuato Luca de Tena.

Varias asociaciones memorialistas, en conversación telefónica con Público, han denunciado "el circo mediático" que se ha creado alrededor de ellas y la utilización e instrumentalización que han sufrido con el único fin de sacarles una declaración en contra del vicepresidente Pablo Iglesias que creará polémica entre las izquierdas. Las organizaciones contactadas por Público han calificado las declaraciones del líder de Podemos como "desafortunadas" aunque lamentan que la derecha solo se fije en las víctimas del franquismo para crear polémica y confrontación entre las izquierdas y prácticamente nunca para hacerse eco de sus reclamaciones en materia de Derechos Humanos. "Si quieren que hablemos de Derechos Humanos y de víctimas del franquismo podemos hablar cómo y cuando quieran. Llevamos muchos años esperando. Pero no sólo de las comparaciones de Iglesias", señala el expreso político de la dictadura Luis Suárez.

Tampoco ha pasado desapercibido que a la vez que se utilizaba a las víctimas del franquismo para criticar a Pablo Iglesias prácticamente ningún medio de comunicación o partido político se hiciera eco y denunciara que la empresa del ultra Emilio Hellín, condenado por secuestrar y asesinar a Yolanda González, trabaje para la defensa judicial de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

La primera organización en alzar la voz fue el Foro por la Memoria a través de la red social Twitter, donde señalaron que habían recibido llamadas de medios de comunicación que nunca se habían interesado por sus opiniones para "obtener carnaza" contra el vicepresidente segundo del Gobierno. Su presidente federal, Arturo Peinado, ha explicado a Público que tienen la sensación de que han intentado utilizarlos de manera política tratando de sacarles "alguna frase o afirmación crítica o dura con Pablo Iglesias o Podemos".

Hoy nos han llamado y escrito 3 medios de comunicación (2 de ellos nunca se habían puesto en contacto con nosotros) para recabar nuestra opinión sobre las declaraciones, más o menos discutibles, de Pablo Iglesias sobre el exilio republicano. Obviamente buscaban carnaza

HILO — Foro por la Memoria (@foromemoria) January 18, 2021

"Nosotros no podemos olvidar que los mismos que estos últimos días han dicho defender la memoria de los exiliados son los que han quitado la placa a Largo Caballero en Madrid, ha desmantelado el monumento a las víctimas del franquismo en el cementerio del Este o ha impedido que haya una placa en la Puerta del Sol para recordar a las víctimas de torturas en la antigua Dirección General de Seguridad. Tampoco que varios de esos diarios acogen entre sus páginas voces revisionistas o negacionistas de los crímenes del franquismo", explica a Público Arturo Peinado.

"Los debates son necesarios, pero se pueden mantener sin dar 'carnaza' a la derecha", afirma Peinado.

En este sentido el presidente federal del Foro por la Memoria ha lamentado las palabras de Iglesias, pero ha llamado a los colectivos memorialistas a saber "reflexionar y criticar" sin necesidad "de "entrar al juego" planteado desde las derechas. "No creo que ninguno de estos partidos de la derecha o medios de comunicación estén realmente preocupados por las víctimas del exilio o el resto de víctimas del franquismo. Los debates son necesarios, pero se pueden mantener sin dar 'carnaza' a la derecha", ha incidido Peinado.

"Absoluta hipocresía"

Precisamente en la mencionada antiguada Dirección General de Seguridad, que tenía su sede en la Puerta del Sol, fue torturado Luis Suárez por el expolicía González Pacheco, alias Billy el Niño. Suárez milita desde hace años en el colectivo de expresos del franquismo La Comuna y, pese a su desacuerdo con las palabras de Iglesias, se muestra contundente sobre lo sucedido en los últimos días con las críticas por la comparación de Iglesias: "Es absoluta hipocresía".

"Llevamos años reclamando nuestro derecho a la Justicia y hemos sido ignorados, cuando no calumniados, por medios de comunicación y partidos políticos que ahora critican a Iglesias por su comparación", denuncia Suárez. En opinión del expreso político de la dictadura, lo que ha sucedido en este caso es que las derechas han "utilizado" a las víctimas del franquismo para disparar con un solo tiro "contra sus dos bestias negras: Pablo Iglesias y Carles Puigdemont".

"La derecha nunca ha tenido el menor interés en honrar a los exiliados ni al resto de víctimas de la dictadura. Siempre que hemos planteado cuestiones de derechos humanos relacionadas con las víctimas del franquismo nos han dado la espalda. Ni siquiera nos reconocían como víctimas".

"Una sobreactuación"

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha denunciado que lo que estamos viviendo estos días "es una sobreactuación". Silva ha lamentado que este tipo situaciones sean habituales cuando se habla de Memoria Histórica y donde también caen las izquierdas.

"Utilizan la Memoria Histórica para hacer ruido. A nosotros, como organización, nos interesa evitar ese ruido y dar a conocer los crímenes del franquismo"

"He estado en muchas exhumaciones y he coincidido en ellas con gente de derechas. Nunca se ha producido una discusión como las que veo en el Congreso o en los medios. Hemos discrepado, hemos conversado, pero nunca he vivido una bronca en una exhumación. Creo que sobreactúan y que el mundo real no es así. Utilizan la Memoria Histórica para hacer ruido. A nosotros, como organización, nos interesa evitar ese ruido y dar a conocer los crímenes del franquismo", denuncia Silva, que señala que estos días ha sido evidente que se ha utilizado la figura de los exiliados del franquismo "para golpear" a Iglesias.



El presidente de la ARMH también señala como un factor que ha influido en esta polémica el hecho de que la derecha siempre se ha sentido más cómoda hablando de las víctimas del franquismo que sufrieron el exilio que de otros colectivos de víctimas de la dictadura cuyas aspiraciones rechaza, como el caso de las víctimas que están en cunetas, los torturados o los expoliados. "No es casualidad que Aznar leyera a Azaña o que el rey Juan Carlos visitara a la viuda del expresidente republicano o que incluso acudiera a la inauguración de una exposición sobre el exilio republicano. La derecha se siente más cómoda reivindicando a los exiliados. Les permite hacer una elipsis sobre la dictadura y no hablar sobre todo lo que sucedió después de la Guerra Civil, los fusilamientos, los encarcelados, la violencia en las calles o incluso cómo muchos empresarios se enriquecieron a costa de un régimen que se sostenía a través de la violencia", señala Emilio Silva.

"Un uso indecente del dolor las víctimas del franquismo"

La portavoz y cofundadora de la asociación 'Todos los niños robados son también mis niños', Soledad Luque, también se ha mostrado crítica con las palabras de Iglesias y con el circo mediático creado alrededor. "La comparación de Iglesias no es afortunada y no estamos de acuerdo con ella. Pero la supuesta defensa que ahora hace la derecha, mediática y política, de las víctimas del exilio no es tal. Es una utilización de esas víctimas, se las convierte en material combustible para avivar el fuego de la crispación", denuncia Luque.

La portavoz de la asociación de víctimas de bebés robados durante la dictadura defiende que si estos partidos o medios de comunicación "quieren defender a las víctimas del exilio en particular y al resto de las víctimas de la dictadura en general, entre las que se encuentran las víctimas por el robo de bebés, lo que tienen que hacer es legislar a favor de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas". "Todo lo demás es pura fachada y un uso indecente del dolor las víctimas del franquismo", sentencia.

"Lo que tienen que hacer es legislar a favor de los derechos de las víctimas del franquismo", señala Luque

En una línea muy similar se ha expresado, en declaraciones a Público, Concha Díaz, vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, el campo de concentración nazi en el que acabaron miles de españoles que huían de la represión franquista. En su opinión, la comparación realizada por Iglesias es "desproporcionada" ya que "las circunstancias y el contexto político y personal" no tienen nada que ver. No obstante, Díaz también denuncia que las derechas están aprovechando una oportunidad "para debilitar al Gobierno de coalición" .

"Nos han llamado varios medios en los últimos días para conocer nuestra opinión y la hemos dado. Pero a mí me gustaría que sus llamadas no se produjeran solamente cuando hay polémicas, como ahora, y que continuaran llamándonos, y apoyándonos, cuando se debata la futura Ley de Memoria para conocer y difundir nuestras opiniones o para ofrecernos sus espacios cuando tenemos un texto o una reflexión que queremos compartir", sentencia Díaz.