Diego Loras (Teruel Existe): "Nuestra línea roja es un Gobierno en el que esté Vox"

Diego Loras tiene 27 años y es el cabeza de lista de Teruel Existe para el Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 23 de julio , donde su formación puede ser, si no llave de Gobierno, uno de los dientes que la conformarían. Pero Loras también es doctorando en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas . ¿Su línea de investigación? Claro. La relación entre la brecha urbano-rural y la diferencia de ingresos, la desigualdad y la pobreza en España. En la entrevista que concede a Público , insiste en la importancia de "lograr un pacto de estado contra la despoblación" —eso lo consideraría un éxito— y pone un requisito en el centro de sus negociaciones a izquierda y derecha del tablero político: que se hable y se acepte una lista de compromisos para rescatar al mundo rural.

¿Teruel Existe no se siente cómodo en un eje izquierda-derecha?

No, nada cómodos.

¿Por qué?

No es nuestro eje. Hemos visto cómo gobiernos de uno y otro signo han contribuido por igual al vaciamiento de la España rural. Nosotros defendemos que la nuestra es una política de proyectos. El vaciamiento tiene unas causas y los remedios que proponemos no obedecen al eje izquierda-derecha. Hacer carreteras o llevar la fibra a municipios rurales no obedece a dicho eje. Nosotros queremos cumplir los proyectos y trazamos acuerdos programáticos con los partidos que comparten unos mínimos y que pueden trabajar en ese sentido.



Teruel Existe ha accedido a permitir una investidura de Jorge Azcón (Partido Popular) en Aragón, manteniendo a Vox fuera del Gobierno. Según lo que acaba de decir, ¿otorgan su confianza al PP y entienden que se comprometerá a solucionar los problemas de la España Vaciada?

Lo que consideramos es que la posibilidad de una abstención para que Azcón gobierne en Aragón sin el apoyo de Vox, que es la línea roja que marcamos, es el acuerdo que puede ser más beneficioso. Nosotros hemos elaborado una lista de cuestiones a las cuales el gobierno del PP —siempre en solitario— se tendría que comprometer. Desde cuestiones que tienen que ver con las energías renovables, hasta Sanidad.



Quedarse fuera de ese tipo de acuerdos y mantener esa 'pureza' de la que hacen gala algunos partidos no es lo óptimo. Nosotros tenemos un proyecto y podemos hablar con todo aquel que lo pueda implementar. Además, ese acuerdo conseguiría un gobierno del PP sin Vox. El PSOE, sin ir más lejos, también quiere que el PP gobierne sin Vox, pero no le presta una, dos o tres abstenciones para evitar que el gobierno de la comunidad se radicalice.

¿Someter los acuerdos de investidura a una lista de compromisos, indistintamente si el partido con el que se negocia es del bloque de la izquierda o del bloque de la derecha, va a ser el 'modus operandi' de su formación?



Sí, siempre que Vox no esté en ese acuerdo. Nosotros defendemos que hay algunas cuestiones que no puedes transaccionar. Un partido, como Vox, que no cree en las autonomías nunca va a ser positivo para la cohesión territorial.



¿Cuál es la opción progresista dentro de la España Vaciada?



Para la gente que quiere votar en clave progresista, la opción son los partidos de la España Vaciada. Es complicado porque entramos en una discusión de lo que es ser progresista. Por ejemplo, en Aragón hemos visto cómo un gobierno progresista permitía la invasión descontrolada de renovables en el mundo rural. No hay nada menos progresista que no proteger a la gente de ello o que permitir que macrogranjas se instalen en los pueblos y dejen a sus habitantes sin agua del grifo disponible. Si entendemos el progresismo como que el mundo rural avance, sin duda nosotros somos la opción progresista.



¿Cuál es su solución, entonces, para las energías renovables?



"Queremos que las energías renovables no sean solo un negocio para las grandes eléctricas"

Proponemos que las energías renovables no sean un negocio solo para las grandes eléctricas, sino que también constituyan un beneficio para el territorio. Las renovables son muy positivas, claro. Son sostenibles. Pero tienen algo menos positivo y es que no generan empleo allá donde se instalan. Entonces, ya que no generan puestos de trabajo, pero sí muchos beneficios, parte de ellos deben revertirse en el territorio.



Ya en el marco del 23J, si depende de su voto que Pedro Sánchez reedite el Gobierno, ¿se lo brindará?



En ese escenario, haríamos como ya hicimos en 2019. Entonces, nos reunimos con Pedro Sánchez y se llegó a un acuerdo de investidura, en el cual el gobierno en ciernes se comprometía, a cambio de ese voto favorable, a acometer una serie de inversiones, de proyectos y de políticas públicas durante la legislatura.



En los mismos términos, podrían permitir, también, una investidura de Alberto Núñez Feijóo.



"Nos podemos sentar a hablar tanto con Feijóo, como con Pedro Sánchez"

Siempre que el Partido Popular gobernase en solitario, sí, sin ningún problema. Como te digo, nosotros nos podemos sentar a hablar tanto con Alberto Núñez Feijóo, como con Pedro Sánchez.



Decía que, en su día, llegaron a un acuerdo de investidura con el gobierno de coalición. Pasados los años, ¿consideran que se ha cumplido con lo prometido en 2019?



Creo que han cumplido parcialmente. Lo que nosotros no hemos entendido ha sido el adelanto electoral porque una parte de los compromisos que se adquirieron, por calendario, debían cumplirse en los seis meses finales de la legislatura. Sin embargo, es cierto que hay cuestiones muy importantes que sí se han hecho. Para empezar, se ha implementado el plan de 100 millones de euros para la España Vaciada.



Por otra parte, las ayudas que se han concedido a las empresas en zonas despobladas son un buen comienzo —aunque no suficientes para atraer a nuevos negocios—. También se han desbloqueado infraestructuras básicas viarias y ferroviarias que estaban en los cajones de los ministerios y el plan de descentralización de instituciones fue una buenísima noticia. Durante esta legislatura ha habido un salto importante y se han cumplido bastante las expectativas. Eso sí, tenemos que seguir ahí para que no quede en un mero espejismo.

Los casos más llamativos en lo referente a la descentralización de las instituciones son los que llevaron la Agencia Espacial a Sevilla y la Agencia de la Inteligencia Artificial a La Coruña. ¿Echaron de menos algún gesto con la España rural?



Se ha iniciado un camino ilusionante. El fallo fue que, algunos de los atributos que se requerían a las ciudades para que pudieran acoger a esas agencias eran, por ejemplo, infraestructuras de alta velocidad que llegasen hasta ellas. Se da la paradoja de que a las ciudades del mundo rural no se las dota de infraestructuras porque no tienen el suficiente desarrollo, pero ese desarrollo se mantiene inmóvil porque no llegan a esas ciudades las instituciones que precisarían de las infraestructuras.



Es un círculo vicioso que agranda la brecha entre los lugares con población y los que tenemos menos. Si no se tuvieran en cuenta cálculos electoralistas y lo que se pusiera encima de la mesa fuera el modelo de país que queremos, se deberían de llevar las instituciones a las regiones que más las necesitan.

El cabeza de lista de Teruel Existe para el Congreso es doctorando en la Universidad de Comillas. — Teruel Existe

Los datos dicen que, desde que empezó este milenio, más de 5.000 municipios españoles han ido perdiendo población, ¿a quién responsabilizan? ¿Quién tiene la culpa?



Creemos que España tiene un modelo de desarrollo equivocado. Ya durante el desarrollismo, en plena dictadura, se decidió dónde se iban a instalar los polos de desarrollo de España, la industria. Y, además, también qué otras provincias iban a surtir de trabajadores a esas zonas industrializadas. Aquello fue muy perjudicial y la inercia ha llevado al país, por poner un solo ejemplo, a tener una red ferroviaria de alta velocidad, claro, pero con pocas paradas cada muchos kilómetros, lo cual deja a gran parte del territorio sin acceso a esa red. No es una sola cosa, sino las políticas de muchos años en un mismo sentido.



Le pregunto por la sequía. ¿Hasta qué punto cree que, en las grandes ciudades, se comprende la magnitud del problema?



Yo percibo cómo el marco en el que uno se mueve en la gran ciudad genera distancia con algunos problemas de los territorios de la España Vaciada. Uno de ellos es la sequía. Sin duda, el sector primario es uno de los grandes incomprendidos. El hecho de que los pantanos estén bajo mínimos y que el campo esté teniendo, este año, tan pocos ingresos es un drama para mucha gente. Falta apoyo al sector agrícola y ganadero. No es suficiente con estar al albur de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, sino que el Gobierno debería tomar una posición más proactiva.

Termino preguntándole, quizá, lo más difícil. ¿Cuáles son los pilares sobre los que debería sostenerse la revitalización de la España rural?

"Vivir en el mundo rural, en la España Vaciada, no debería ser un heroísmo"

Nosotros apostamos, desde hace mucho tiempo, por un plan al que llamamos 100/30/30. Queremos que todos los municipios de España tengan 100 megas simétricos de conexión a Internet; que todas las localidades estén separadas, como máximo, por 30 minutos de los servicios públicos básicos (colegios, centros de salud, comisarías de policía, etc.) y que la distancia entre todos esos municipios y la vía de alta capacidad más cercana (una parada de ferrocarril o una conexión a una autovía, por ejemplo) no supere los 30 kilómetros. Vivir en el mundo rural no puede parecer un heroísmo.

En cuanto a la digitalización, igual que un día se llevó el agua o la electricidad a todos los municipios y nadie planteó dejar a ninguno sin ellas, con la fibra tiene que pasar lo mismo. Tiene que ser un derecho fundamental para los ciudadanos de todo el país.

Parece difícil encontrar oposición a esas medidas.

Yo creo que el Partido Popular, el PSOE o Sumar están de acuerdo con esto. Por eso nuestro gran éxito sería lograr un gran pacto de estado contra la despoblación y a favor del equilibrio territorial.