La dirección del PSOE elude aclarar si apoyará el indulto de Griñán

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha tachado de "injusta" la sentencia que condenó a seis años de cárcel por prevaricación y malversación al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a quien considera inocentes, aunque ha evitado aclarar si apoya que se les conceda el indulto.

La familia de Griñán ha anunciado que pedirá al Gobierno que le indulte en un escrito que firmarán también los expresidentes socialistas del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como exmiembros de sus gobiernos y otras personalidades del partido.

"Los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar", dijo Cerdán este viernes en declaraciones a Europa Press, incidiendo en que por ahora sólo se conoce el fallo pero no la sentencia completa del Tribunal Supremo, y recordando que dos de las magistradas que la firman manifestaron expresaron un voto discrepante que tampoco se conoce aún.

"Tenemos que esperar a conocer íntegra la sentencia y luego cada procedimiento tiene su proceso", ha insistido, escudándose en ese argumento para evitar aclarar si él sería partidario de que se le concediera el indulto a Griñán.

La polémica ha servido al PP para recuperar la iniciativa en las críticas al Gobierno. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, afeó ayer que el PSOE estuviera "cocinando un indulto" sin haber hablado antes con la oposición, y recordó que el de los ERE representa "el mayor caso de malversación de fondos públicos de la democracia" española.

Griñán fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla por su vinculación con la concesión discrecional por parte de la Junta de 680 millones de euros en ayudas a afectados por expedientes de regulación de empleo, muchos de los cuales no tenían derecho a ellas. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo a finales del mes pasado.

La vicesecretaria de Sanidad, Educación, Igualdad y Bienestar Social del PP de Andalucía, Ana Mata, recuperó ayer el discurso de Feijóo y advirtió que "el PSOE no ha entendido que tiene que pedir perdón y no indultos por el mayor caso de corrupción de la historia de España".

Mata expresó su "indignación" ante la postura socialista de defender la inocencia de Griñán y de su antecesor, Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. "En lugar de proclamar la inocencia, entrecomillada, de ambos, lo que debería hacer el PSOE es dejar trabajar a la justicia, que se manifestará a través de la sentencia que está próxima a salir", dijo Mata en una nota de prensa de su partido.

Por su parte, la presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, aseguró que "entiende" que haya miembros del PSOE a favor de indultar a Griñán, como González y Zapatero, y otros que prefieran que cumpla la sentencia. Andreu, como Cerdán, eludió aclarar si ella firmaría la petición de la familia del expresidente andaluz.

Lo cierto es que el código ético del partido prohíbe que ningún cargo público del PSOE apoye indultos a condenados por delitos de corrupción. "Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción", dice expresamente el artículo 8.1 del texto.

Eso no afectaría a González, que no ostenta cargo público alguno en el partido, ni a Zapatero, miembro del Consejo de Estado como expresidente del Gobierno pero no por su vinculación al PSOE. En cambio, sí vetaría la posibilidad de que el secretario de Organización, Santos Cerdán y la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, apoyaran o firmaran la solicitud de indulto para Griñán.

Eso también afectaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros socialistas que, sean o no afiliados al partido, tendrán que decidir sobre él, dado que el código ético del partido "obliga a sus dirigentes y cargos públicos, sean o no militantes".