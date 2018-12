El Congreso de los Diputados celebra el 40º Aniversario de la Constitución española de 1978. Los políticos españoles de las diferentes formaciones acuden al parlamento donde se han programados actos institucionales para conmemorar la Carta Magna.

En Público, te contamos minuto a minuto todas las reacciones y noticias relacionadas con el día de la Constitución:

Abucheos a Zapatero, Aznar y Rajoy

Abucheos a Zapatero, Aznar y Rajoy en la entrada del Congreso, informa Beatriz Asuar.

Pablo Iglesias defiende la república

Unidos Podemos estará presente en el hemiciclo del Congreso durante la intervención del rey: "Escucharemos el discurso y después haremos una valoración política", ha explicado el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, antes de entrar en los actos del 40 aniversario de la Constitución Española, informa Beatriz Asuar.

El discurso de las formaciones del grupo confederal va dirigido a defender una república como camino hacia la modernidad: "Hay muchos desafíos que afrontar y para abordarlos hay que apostar por la justicia social, la fraternidad y la libertad. Esto en 2018 significa decir república. Quizás la monarquía sirvió para evitar un golpe de Estado. Si es así hay que darles las gracias pero en 2018 creo que no se entiende que a la jefatura de Estado se acceda por fecundación", ha asegurado.

Respecto a la Carta Magna, Iglesias ha señalado que la constituyeron "siete padres", recordando que no participó ninguna mujer. "A mí me gustaría homenajear a todas las mujeres que lucharon contra la dictadura. A la generación que se jugó la vida para traer una España mejor", ha expresado. En esta línea se ha referido también Garzón a las familias trabajadoras y organizaciones como el PCE que ha considerado que fueron "las responsables de que hoy tengamos una Constitución".

Por esto ha aclarado que ha venido al acto el aniversario de la CE después de siete años sin aparecer: "Estamos hoy aquí porque estamos alarmados con el relato que se impone en los actos oficiales. La transición no fue un modelo a seguir. Hubo represión y sufrimiento y esta parte de la historia está ignorada en la versión oficial", ha explicado.

Los diputados de Unidos Podemos llevan un pin de madera con el rostro de una mujer, el "símbolo" republicano que avanzó Público este martes. Además, Garzón ha recordado la querella que presentaron este miércoles el PCE e IU contra el rey emérito por las supuestas actividades ilícitas que cometió el exmonarca durante su tiempo en la jefatura de Estado.

La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, en el Congreso. / MANUEL SÁNCHEZ

Susana Díaz descarta abstenerse para que gobierne Cs

Susana Díaz concita el canutazo más concurrido en la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, alterando el orden de turno de los portavoces que había previsto, informa Manuel Sánchez.

La presidenta andaluza en funciones denuncia que no exista un veto de los partidos constitucionalistas a Vox y descarta cualquier abstención del PSOE para que gobierne Ciudadanos. También asegura que no se va a ir, aunque se quede en la oposición.

Díaz da un mensaje claro sobre sus intenciones políticas: “Lo que es normal en una democracia es que el tercero no le pida al primero que se abstenga, sino que el primero se lo pida al tercero. Que los partidos constitucionalistas no se bloqueen y no haya líneas rojas”, afirmó la líder socialista.

Los Mossos cargan contra antifascistas en Girona

Los Mossos han detenido a una persona tras haber cargado contra antifascistas en Girona que trataban de evitar una manifestación en la plaza de la Constitución. Cuatro agentes, que trataban de evitar la entrada de los activistas, han resultado heridos y uno ha sido trasladado al hospital, según fuentes de la policía catalana.

Los antifascistas se han concentrado para evitar que miembros del partido de ultaderecha Vox y la plataforma Borbonia celebrasen una manifestación bajo el lema Unidos por la Constitución.