Este lunes se cumple una semana de la sentencia del procés, que condenó a la cárcel a los líderes soberanistas y las protestas continúan en Catalunya. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, viajará este lunes a Barcelona y ha enviado una carta a Torra , para recordarle su obligación de condenar la violencia y "evitar la discordia civil".

Torra llama por tercera vez sin éxito a Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado este lunes por tercera vez sin éxito al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que visita Catalunya para ver a los agentes heridos en los disturbios de estos días y con quien querría reunirse el president.

Torra ha enviado primero una carta la mañana de este lunes y ha llamado de nuevo al jefe de gabinete Sánchez sin obtener respuesta, además de enviarle un mensaje pidiéndole una reunión en la capital catalana: "Desde Moncloa dicen que el jefe de gabinete está al teléfono y con reuniones en este momento", apuntan desde Presidencia de la Generalitat.

Sánchez afea por carta a Torra que no haya condenado la violencia

Colau reprocha a Sánchez que no contacte con Torra

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se tiene que hablar siempre. "Le he dicho que creo que el teléfono se debe coger siempre y él me ha explicado porqué no lo ha hecho --haber cogido el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra-, que son los mismos motivos que ha explicado públicamente", ha indicado Colau este lunes en una entrevista a Catalunya Ràdio. Ha asegurado que "lo que importa es que los dos presidentes, Torra y Sánchez, encuentren la manera de hablar y rebajar la discrepancia".

Iglesias cree que Sánchez se equivoca al evitar hablar con Torra



El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se equivoca al evitar hablar con Quim Torra y ha asegurado que "nadie entiende" esta postura que, en su opinión, es "una tomadura de pelo a la ciudadanía" en una entrevista en la Cadena SER.

"Lo que está ocurriendo en Catalunya no es un problema de orden público, es un problema político", ha dicho Iglesias, y se ha referido a los informes de Amnistía Internacional que plantean "excesos" en la contención de los disturbios. Iglesias además ha considerado que la situación es de "alarma" y ha recordado que hay un policía grave en el hospital y también dos manifestantes.

Casado critica la apelación al diálogo en Catalunya



El líder de los populares ha afirmado que: "en Catalunya no se necesita debilidad ni apaciguamiento. Ni apelación al diálogo, ahora no. Cuando escucho a Sánchez que no le coge el teléfono a Torra, pienso: pues cógaselo para decirle que rompe con cualquier acuerdo institucional en los 40 Aytos que tiene el PSC con ERC y Pdcat. El apaciguamiento en la historia reciente de Europa no ha dado buenas muestras, pido un Gobierno al que no le tiemblen las piernas para preservar el orden y la ley".

Torra responde a Sánchez que pueden reunirse hoy mismo en Barcelona



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido a la carta del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que le invita a celebrar hoy lunes una reunión aprovechando su visita a Barcelona para visitar a los agentes heridos en los disturbios.

En su carta de respuesta, Torra lo emplaza a un encuentro: "Aprovechando que hemos sabido a través de los medios de comunicación de su visita a Catalunya, me pongo a disposición para tener una reunión hoy mismo. Habiendo enviado esta carta, volveremos a ponernos en contacto con usted telefónicamente para volverle a ofrecer un diálogo sin condiciones".

He enviat una segona carta a Pedro Sánchez, després d’un cap de setmana de trucades sense resposta. Trobo que no és un bon signe de voluntat de diàleg. Però aprofitant que és a Catalunya, em poso a disposició per reunir-nos avui mateix. Espero la seva resposta pic.twitter.com/DQ0xC1UF0h — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 21, 2019

Pablo Casado pide ilegalizar a Jxcat por su presunta vinculación con Tsunami democràtic



El líder del PP, Pablo Casado, ha explicado en los desayunos de Europa Press que la Fiscalía puede "actuar en la investigación por los posibles vínculos" del president de la Generaitat catalana, Quim Torra, con el movimiento Tsunami democràic.

"Ahí se podría aplicar la Ley de Partidos políticos", ha dicho, que se traduce en ilegalizar a las formaciones que promuevan la violencia. "La Ley de Partidos motivó que cualquier vínculo de de una organización política con el terrorismo callejero conllevaría la aplicación de la ilegalización de la misma por solicitud de la Fiscalía", ha asegurado Casado.

Sánchez traslada a Ada Colau el apoyo a la ciudadanía de Barcelona



El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "el apoyo y solidaridad" del Gobierno a la ciudadanía de Barcelona.

"Acabo de conversar con la alcaldesa Colau para trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a la ciudadanía", dice Sánchez en un mensaje en Twitter, el mismo día en que viaja a la ciudad condal para conocer la evolución de los agentes heridos en los disturbios. "El Gobierno de España trabaja para garantizar la seguridad y la convivencia", añade Sánchez en su tuit en la red social.