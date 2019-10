Las protestas en Catalunya por la sentencia que condena a la cúpula del procés por sedición continúan. Este martes, se produjeron cargas policiales, cortes de carreteras y quema de contenedores.

"Es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos extremistas que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Catalunya", señalan desde el Gobierno en funciones. El presidente Pedro Sánchez, se reunirá bilateralmente a lo largo de este miércoles en el Palacio de la Moncloa con los líderes de los tres principales partidos de la oposición, Pablo Casado, PP, Albert Rivera, Ciudadanos, y Pablo Iglesias, Unidas Podemos.

Por su parte el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado una reunión de urgencia con el Govern para abordar la situación tras los altercados de la pasada noche en Catalunya.

Te contamos minuto a minuto toda la información sobre las protestas en Catalunya por la sentencia del procés.

Batet descarta la aplicación del 155 y la ley de seguridad nacional

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado su "condena más absoluta" a las actitudes violentas que se vieron en las calles de Barcelona la noche de este martes, pero ha descartado que deban aplicarse ni la ley de seguridad nacional ni el artículo 155 de la Constitución.

En una entrevista en la Cadena SER Catalunya, Batet ha dicho que la tensión en la calle provocada por parte de los manifestantes "no es la vía de solución" y que el Govern "falta a su responsabilidad" al no mantener el orden público y tener "connivencia" con unas "movilizaciones ambiguas", cuya violencia no ha condenado expresamente.

Marlaska dice que ahora es "absolutamente imprudente" tomar el control de los Mossos



El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que sería "absolutamente imprudente" tomar el control de los Mossos, ya que la coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado es "inmejorable", aunque ha precisado que se podría aplicar el "ordenamiento jurídico en su momento".



Sánchez se reunirá con Rivera a las 19.00 horas

Ciudadanos confirma que la reunión para abordar la situación en Catalunya entre Albert Rivera y el presidente en funciones Pedro Sánchez se celebrará a las 19.00 horas de este miércoles.

Las protestas por la sentencia dejan este martes 125 heridos

Las protestas por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas dejaron un balance este martes de 125 heridos, 18 de ellos llevados a hospitales. El balance se suma al de este lunes, con 131 heridos, la mayoría en el aeropuerto de El Prat. Durante las cargas policiales en el aeropuerto, un manifestante perdió el ojo otro resultó herido en los testículos.



"Ninguna violencia nos representa"

"Todo el apoyo a las movilizaciones y en las marchas masivas y pacíficas. Ninguna violencia nos representa", ese es el mensaje que han compartido a través de las redes sociales los condenados en la sentencia del procés Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull.



Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.



Cap violència ens representa. pic.twitter.com/VkNGa2gRsV — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) October 16, 2019

Las tres primeras "marchas por la libertad" recorren la A2, la N340 y C16

Las tres primeras de las cinco "marchas por la libertad" convocadas para protestar contra las condenas a los líderes del procés han iniciado ya su marcha por la autovía A2, una de las principales vías de Catalunya, así como por la N-340 y por la C-26, lo está provocando problemas de movilidad en estas carreteras. Durante tres días hará camino hasta Barcelona, donde confluirá con otras cuatro que arrancan desde Tàrrega (Lleida), Tarragona, Berga (Barcelona) y Girona desde Vic.

Sánchez se reunirá con Casado a las 12.00 horas

El PP confirma que Pablo Casado se reunirá con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a las 12.00 horas de este miércoles.

Interrumpido el AVE entre Barcelona y Figueres por un sabotaje



El servicio de alta velocidad entre Barcelona y Figueres (Girona) está interrumpido desde las 6.40 horas de este miércoles debido a "cortes intencionados" de la fibra óptica en varios puntos del recorrido, según han informado a Efe fuentes de Adif, lo que ha afectado al sistema de comunicaciones.

INFO Suspendida la circulación en línea AVE entre Figueres, Girona y Barcelona debido a una avería de instalaciones por actos vandálicos. — InfoRenfe (@Inforenfe) October 16, 2019

Las mismas fuentes han indicado que no hay previsión de cuándo se restablecerá el servicio, debido a que hay problemas para que lleguen los materiales necesarios por carretera.