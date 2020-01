Los votos a favor y en contra de la investidura de Pedro Sánchez están tan ajustados que casi no se puede fallar. Además, las decisiones de la Junta Electoral Central, inhabilitando a Torra y Junqueras, han tensado aún más el panorama político.

El debate de investidura va camino de convertirse en una de las sesiones plenarias más ajustadas y apretadas de la historia reciente. Puedes seguirlo por streaming desde este link.



Irene Montero espera el arranque de investidura. EFE

"Existe en un amplio sector de la población catalana un sentimiento de agravio de las instituciones centrales"

"Es evidente que en nuestro país no existe un único modo de vivir o sentir la identidad nacional. Esta circunstancia no es nueva y era conocida por los constituyentes, que la plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna", ha dicho Sánchez.

"Es también evidente que los sentimientos no pueden imponerse por la fuerza. La clave de la cohesión consiste precisamente en compatibilizar sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto. Hoy existe en un sector amplio de la población catalana un sentimiento de agravio respecto de las instituciones centrales. Un sector amplio que no siente reconocida y respetada su personalidad. Existe otro sector igualmente amplio de la población catalana que se siente ignorado o tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra. Y existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España Constitucional. Yo me incluyo entre ellos.

Y estos sentimientos pueden tener mayor o menor fundamento racional, pero son innegables", arguyó el socialista.

"Proponemos derogar la reforma laboral de 2012"

En materia laboral, Sánchez ha asegurado que tiene la intención de "derogar la reforma laboral de 2012" implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Hay consenso y debe ser derogada, porque que llevamos arrastrando demasiado tiempo", aseveró.

"​También tenemos que avanzar junto los agentes sociales para la creación de un nuevo estatuto de trabajadores, así como la simplificación del menú de contratos de trabajo", añadió.

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que Esquerra Republicana (ERC) les ha informado de que mantendrá su abstención en el debate de la investidura del socialista Pedro Sánchez, pese a la resolución de la Junta Electoral Central de inhabilitar tanto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo.

Tras conocer esas resoluciones de la Junta Electoral, la dirección de Esquerra acordó reunirse de urgencia este sábado para analizar esa decisión y sus posibles consecuencias en el debate de investidura de este fin de semana.

A su llegada al Congreso para asistir al debate de investidura, Borràs ha sido preguntadas por los periodistas si cree que ERC puede cambiar de voto como consecuencia de la posición de la JEC y poner en peligro la investidura de Sánchez, pero ha negado que eso vaya a ocurrir: "Ya nos ha dicho que no, que no va a cambiar", ha comentado.

Informa Europa Press



"No pediremos a nadie que renuncie a sus principios, solo que renuncien a su sectarismo"

Sánchez, ya hablando sobre cuestiones sociales, ha recalcado que es "necesaria una renovación del Pacto de Toledo y es necesaria la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Y apuntó: "No pediremos a nadie que renuncie a sus principios, solo que renuncien a su sectarismo".

"La ley por sí sola no basta"

El presidente en funciones ha citado a Bertolt Brecht y asegura que "defenderemos lo obvio todo el tiempo que haga falta".

En torno al conflicto catalán, Sánchez arrancó con un breve análisis en el que recordaba que "existe en algunos puntos de España rechazo a las declaraciones de líderes independentistas, y yo me uno a ellos", pero aseguró que "la ley por sí sola no basta".



Alonso Cuevillas promete la Constitución "con permiso de la JEC"



El diputado de JxCat Jaume Alonso Cuevillas ha estrenado la sesión de investidura de Pedro Sánchez de este sábado con una promesa de acatamiento de la Constitución "con permiso de la Junta Electoral Central y por los derechos fundamentales".

El parlamentario catalán no había podido acudir a la sesión constitutiva de las Cortes del pasado 3 de diciembre, por lo que no había efectuado el acatamiento de la Carta Magna y no había adquirido la condición plena de diputado. Tras su promesa de este sábado, los diputados de PP, Vox y Ciudadanos se han quejado y han tratado de acallar a Cuevillas, que ha continuado con su intervención. Batet ha dado por válido el acatamiento y los diputados conservadores han abucheado la decisión de la presidenta del Congreso.

Las tres Españas de Sánchez

"Hoy se van a ver tres Españas: quienes quieren avanzar, quienes no se quieren sumar a ese avance pero no lo impiden, y luego hay un grupo curioso, formado desde la ultraderecha hasta quienes se dicen antisistema", ha dicho el presidente en relación a la CUP y Vox.

El líder del PSOE agradece el apoyo de Unidas Podemos

Sánchez durante su discurso. EFE

"Hemos trabajado para sumar los acuerdos hasta la cifra crítica. Los españoles han votado por la conformación plurarl de esta cámara, pero han votado Gobierno, no parálisis.

El presidente quiso lanzar una crítica a la derecha en torno al patriotismo: "El PSOE es, como dicen sus siglas, un partido español. Formado por compatriotas. Se equivocan muy gravemente quienes desde la bancada de la derecha ponen en duda el compromiso de la izquierda con España".

Sánchez llama a la calma

El presidente del Gobierno en funciones inaugura las ponencias en el Congreso de los Diputados con algo de humor y una llamada a la calma: "No se va a romper España, lo que se va a romper es el bloqueo institucional". Además, Sánchez quiso agradecer a sus compañeros del PSOE el apoyo para sacar la investidura.





Tensión antes del inicio

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desestima la propuesta de Cayetana Álvarez de Toledo de leer el pacto entre PSOE y ERC, con el consiguiente abucheo por parte de los diputados del Partido Popular.

Echenique cree que la JEC intenta evitar la investidura



El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, critica que la decisión de la Junta Electoral Central es un intento de "evitar que mejoren las condiciones de la vida de la gente" y de que Pedro Sánchez pase la investidura. En declaraciones a la cadena SER poco antes de que empiece la investidura, consideró que se está intentando que no se forme el Gobierno de coalición pactado por su formación con el PSOE. Pese a esto, confió en que la investidura seguirá adelante y espera que ERC no cambie el sentido de su voto.