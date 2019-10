No hay unanimidad en los 'comuns' sobre la sentencia del 'procés' ni sobre la vía para conseguir la libertad de los condenados. Podem difiere de la postura mayoritaria en Catalunya en Comú de hacer una reforma del código penal sobre el delito de sedición con carácter retroactivo. No se cierran a debatir ninguna opción, pero sí apuestan por los indultos como la mejor opción para que los políticos salgan de prisión. Sin embargo, los 'comuns federalistes' sí que se desvinculan de estas dos líneas del espacio que lidera Ada Colau.



La secretaria general de Podem, Noelia Bail, explica a Público que en el partido tienen "objetivos comunes", pero hay "diferentes sensibilidades" y posturas sobre esta situación así como sobre muchas otras. "Estamos de acuerdo en que el objetivo debe ser la reconciliación. Apostamos por el indulto como la mejor vía para devolver a la esfera política un conflicto que nunca debería haber llegado a la vía penal", indica.

Esto se distancia de la posición de En Comú Podem — y del sentir mayoritario en los 'comuns' — que estudia con un equipo jurídico la reforma del código penal sobre el delito de sedición con carácter retroactivo, como explicó Jaume Asens durante una entrevista con Público tras conocer la sentencia. También va en contra de lo que pide el independentismo y los propios condenados por la sentencia del 'procés'. Este martes Oriol Junqueras lo dejó claro: "El indulto se lo pueden meter por donde les quepa", dijo durante una entrevista en Nació Digital.

Podem cree que ERC y JxCAT no aceptan el indulto porque están en una "lógica de confrontación electoral"

Pese a este rechazo, Bail explica que el indulto es la fórmula más "eficaz" y "el camino más corto para restablecer un diálogo". Considera que ERC y JxCAT no quieren aceptar esta opción porque están "en una lógica de confrontación electoral permanente en la que ninguno quiere aparecer como traidor o menos puro de los defensores del independentismo" y porque el indulto supondría "el reconocimiento implícito de la propia culpa y de los errores cometidos". "La solución de futuro y la necesidad de avanzar hacia el diálogo y la salida de prisión de los condenados, no pasa sólo por las convicciones de los afectados o los cálculos electoralistas. Nos afecta a todas", insiste.



Esta es la misma postura que hasta ahora ha mantenido Pablo Iglesias. "El Gobierno no puede renunciar a una prerrogativa que es legal", defiende el líder de Podemos, para quien su concesión podría "contribuir a la concordia". El tema de los indultos Iglesias lo trató con Sánchez en su reunión en la Moncloa según afirmó en una entrevista en el diario.es y pese a que en la rueda de prensa posterior al encuentro dijera que no se trató el futuro de los presos cuando le preguntó este medio por ello. El secretario general de Podemos no indicó nada sobre la postura del presidente en funciones, aunque él insiste en que es algo que se debe tener en cuenta.

Además, Iglesias se reúne este jueves con Colau en el Ayuntamiento de Barcelona para "analizar la situación y debatir propuestas centradas en el diálogo entre los partidos y abordar soluciones políticas al conflicto territorial".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a la número uno al Senado Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, el número uno al Congreso, Jaume Asens, y la secretaria general de Podem, Noelia Bail. EFE/Toni Albir

Podem tampoco descarta la reforma del código penal aunque lo ven como algo "compatible" con el indulto para evitar que el delito de sedición se aplique manera extensiva a otro colectivos. Respecto a la propuesta del independentismo — la ley de amnistía — el partido morado estaría de acuerdo en los casos de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, pero no comparten que se dé el mismo tratamiento "a quienes tenían responsabilidades políticas que a quienes ejercían el activismo". "Quienes ejercían responsabilidades políticas cometieron errores desde ambas partes. Aunque estemos políticamente en contra de la sentencia por sedición, la amnistía implicaría el reconocimiento de los errores de una sola de las partes implicadas. Nosotros partimos del reconocimiento de corresponsabilidad entre las partes", reflexiona Bail.

Los 'comuns federalistes' critican la respuesta

Las diferencias van aún más allá con los 'comuns federalistes'. Este sector de Catalunya en Comú se desmarcó de la opinión general del grupo con un comunicado la semana pasada. "Catalunya en Comú no debe alinearse al independentismo y reclamar una respuesta transversal a la sentencia, ni "del 80%" ni una "respuesta de país". (...) No podemos subordinar nuestro espacio en un movimiento que formula el conflicto en términos de enfrentamiento entre una Cataluña independentista homogénea y un Estado autoritario, y olvidar que la mitad de la gente catalana, por no decir la mayoría, no quiere separarse de España", explicaron en su escrito.

Los 'federalistes' no creen que el indulto ni la reforma del Código Penal sean una "solución"

Para esta parte de los catalanes su espacio debería "contribuir a defender la autonomía del movimiento obrero" y no consideran que ni los indultos ni la reforma del Código Penal sea una "solución" para la situación en Catalunya. "Hay que hacer un punto y aparte que vaya más allá de la sentencia. Un acuerdo de normalización de la vida política catalana para avanzar y volver Cataluña en el camino de la mejora de su autogobierno", indican.

No es la primera diferencia que hay en el seno de los 'comuns' respecto a la situación en Catalunya. Antes de las elecciones del 28-A hubo una escisión de buena parte del sector soberanista: Joan Josep Nuet y Elisenda Alamany salieron del espacio para pasar a las filas de ERC. Este sector se encontraría en el punto más opuesto de los 'federalistes' que coordina José Luis Atienza y al que son cercanos cargos importantes como la número dos al Congreso, Aina Vidal, el eurodiputado Ernest Urtasun o el exdiputado Joan Coscubiela.