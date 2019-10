Pablo Iglesias pidió a Pedro Sánchez que apueste por la "desinflamación" y el "diálogo" en Catalunya. El secretario general de Podemos asegura que el presidente en funciones le confirmó la "colaboración correcta" entre Mossos y Policía. Por esto cree que no existen condiciones para que se apliquen medidas excepcionales como el 155 o la ley de Seguridad Nacional. Su "impresión", además, es que Sánchez "no tiene previsto tomar ninguna medida".

El líder de Podemos indicó que no le corresponde a él "liderar" una solución ante Catalunya, pero cree que una opción es una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas. "Le he transmitido nuestra colaboración en todas las medidas que vayan hacia la desinflamación y el diálogo. Sería bueno que el Gobierno en funciones hablara con todos los partidos y sería bueno que hubiera una mesa de diálogo", explicó durante una rueda de prensa en la Moncloa.

Iglesias insistió durante su comparecencia en que existe "normalidad institucional" y que al haber colaboración entre los Mossos y la Policía no existen motivos para la ley de Seguridad Nacional, como ha reclamado la derecha. También consideró que sería bueno que Sánchez se reuniera con Quim Torra, aunque no se conoce que este encuentro esté sobre la mesa: "No me ha contado si han conversado, pero creo que el contacto entre ambos se presupone y eso debería suponer normalidad institucional".

La reunión se centró en la situación en Catalunya tras los incidentes de la jornada de este martes. Según confirmó Iglesias, no trataron la situación de los presos catalanes ni pidió al presidente que valore la opción de los indultos, aunque el líder de Podemos ya pidió a través de los medios que no descarte esta opción. Tampoco trataron las diferencias que tienen sobre Catalunya y la sentencia del 'procés'.

Más en concreto sobre las cargas, Iglesias consideró que no se puede pedir responsabilidad a la Policía ya que "está cumpliendo órdenes" y creen que son los responsables políticos los que tienen "que dar la cara". Eso sí, dijo claramente que desde su formación se oponen al uso de las balas de goma, prohibido ya en Catalunya, y que han causado que un joven perdiera la visión después de que un agente disparara contra él. También aseguró que a Podemos le gustaría que este material se dejara de utilizar y se solidarizó con los manifestantes y agentes del orden heridos. "Ojalá esto se pudiera evitar", afirmó.



El secretario general de Podemos se reunió este miércoles con el presidente en funciones en la Moncloa. El encuentro comenzó a las cinco y duró en torno a una hora. Sánchez convocó esta mañana a los líderes de la oposición para tratar la situación en Catalunya. Por la mañana recibió al presidente del PP, Pablo Casado, y la reunión también duró en torno a la hora. Esta misma tarde, a las siete, recibe al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.