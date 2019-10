La reacción ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés" de Unidas Podemos y, en especial, las manifestaciones de su secretario general, Pablo Iglesias, no sólo han molestado, y mucho, en el PSOE, sino que los socialistas se creen ahora cargados de razones para descartar completamente cualquier posibilidad de un Gobierno de coalición tras las elecciones.

Primero fue el portavoz adjunto del Comité Electoral, Felipe Sicilia, quien a través e un tuit en el que recogía las posiciones de Pablo Iglesias y Jaume Asens — cabeza de lista de En común Podem en las generales — escribía: "Aquí una de las razones por las que el acuerdo con Unidas Podemos era muy complicado". Y añadía: "Que Unidas Podemos hable de presos políticos es una prueba más de su apuesta por bloquear un futuro Gobierno progresista".

El tuit de Sicilia tuvo decena de "likes" de dirigentes socialistas apoyando las manifestaciones. Otros miembros de la dirección del PSOE, como Óscar Puente, también han censurado la "incoherencia" que mantiene "la autodenominada verdadera izquierda" ante el conflicto catalán.

Las palabras de Sicilia fueron ratificadas este martes por la propia vicepresdienta del Gobierno, Carmen Calvo, quien subrayó que desde el Ejecutivo siempre se apuntaron las discrepancias que había con Unidas Podemos respecto a temas como Catalunya y, en su opinión, en estos momentos confirman y ratifican plenamente que la coalición era imposible.

Dirigentes del PSOE dicen que es imposible el entendimiento con Podemos si Iglesias sigue al frente

En el PSOE, además, han indignado las palabras de Iglesias calificando de "terroristas" al ex ministro del Interior José Barrionuevo; y al secretario de Estado, Rafael Vera (ambos condenados por el secuestro de Segundo Marey), y algunos dirigentes han llegado a asegurar que mientras Iglesias siga al frente de Unidas Podemos es imposible cualquier entendimiento.

Desde el Gobierno, no obstante, no se quiere entrar en un enfrentamiento directo con la formación morada porque Pedro Sánchez aún confía en poder contar con Unidas Podemos si tiene que tomar determinadas decisiones, y no ir solo con los dos partidos de derecha. Sus colaboradores, no obstante, lo ven muy difícil.

De hecho, las diferencias llegan hasta el punto de que cuando en el Gobierno se ha dado prácticamente por descartada cualquier posibilidad de indulto de los presos independentistas, Iglesias pide que el Ejecutivo se lo plantee.



Iglesias reconoce que hubiera tenido otra postura pública

El candidato a la presidencia del Gobierno de Unidas Podemos no cree que estas diferencias fueran una dificultad en un Gobierno de coalición porque su postura pública habría sido diferente: "Hubiéramos discutido en el Consejo de Ministros y hubiéramos llegado a una posición única. En Catalunya mucha gente sabe que si estuviéramos en el Gobierno la postura del Ejecutivo sería diferente", explicó este martes en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Iglesias también reconoció que su postura inicial solo la habría manifestado en el Consejo de Ministros, manteniendo la lealtad con la que siempre se comprometieron durante las negociaciones fallidas.

Iglesias cree que el PSOE utiliza la sentencia como "excusa" para gobernar con el PP

Pero, una vez que ese Gobierno no fue posible y mientras no lo sea, Iglesias no dudará en criticar las posiciones del PSOE. No entiende la "dureza" con la que Sánchez rechazó los indultos cuando "es una posibilidad que la ley le da al Gobierno" y que ya se ha utilizado por "interés general y restaurar la concordia".



Como ya hizo este lunes, el líder de Podemos recordó que fueron indultados los socialistas Barrionuevo y Vera en dos meses o uno de los máximos responsables del 23-F, Alfonso Armada, atendiendo a "estas razones". "Parece que en algunas ocasiones no tienen problema en indultar y en otras quieren prohibirlo", lamentó.



En esta línea, Iglesias también criticó que se pongan en cuestión los posibles permisos penitenciarios que puedan recibir los condenados por el 'procés' y en cambio no se critique la situación del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, que sale de prisión dos veces a la semana para realizar trabajos de voluntariado.

Detrás de esta postura el líder de Podemos tiene claro lo que hay y es que asegura que el PSOE utiliza la la sentencia como "excusa" para acercarse y gobernar con el PP tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. "Se está orquestando un pacto de Gobierno entre el PP y el PSOE. Y como están de acuerdo en Catalunya, por la misma no se deroga la reforma laboral, no se suben los impuestos a los ricos, no se publica la lista de amnistiados fiscales y no se afronta el cambio climático", afirmó este martes durante un mitin de precampaña. La única opción para evitar la gran coalición afirma que pasa por Unidas Podemos: que los números no dejen otra opción al PSOE que sea pactar con ellos.