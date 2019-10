Alexandria Ocasio-Cortez presentó el Green New Deal en Estados Unidos con tanto éxito que se difundió por todo el mundo. Los partidos progresistas miraron con interés la propuesta y cuando la juventud comenzó a llenar las calles para reclamar medidas ante el cambio climático se empezó a hablar de los programas 'verdes'.



Más País presentará su propio Green New Deal este viernes, un programa diseñado por Héctor Tejero e Inés Sabanés. El PSOE se sumó a esto el pasado marzo al incluir en su programa electoral un "nuevo pacto" para una transición ecológica "mediante el fomento de la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales, las tecnologías menos contaminantes y la creación de empleo verde". Mientras que Unidas Podemos se ha distanciado de este concepto para sustituirlo por "horizonte verde". "No es que no nos guste. Está bien, pero no es suficiente. Hay que ir al origen del sistema productivo y por esto hablamos de cambiar el modelo industrial y de una nueva economía", explica a Público una de las personas que trabaja en las medidas de transición ecológica .

El partido morado — como Más País — centrará buena parte de la campaña en actos 'verdes'. Hoy se celebró el primero: el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, debatió con la antropóloga Yayo Herrero, el director de la asociación ecologista Greenpeace, Mario Rodríguez y Laura Laguna, representante del colectivo de jóvenes por el clima Fridays For Future. El acto lo moderó Juantxo López de Uralde, la cara más visible de Equo hasta que se despidió de la organización que fundó para continuar dentro de Unidas Podemos. En el acto no se habló del Green New Deal español.

Herrero: "Para una transición justa hay reducir los beneficios obscenos de algunos sectores de poder y redistribuir la riqueza"

Desde Unidas Podemos señalan que hablan de horizonte verde o nueva reindustrialización porque quieren apelar a un nuevo modelo productivo de economía. "Lo importante es cambiar el sistema capitalista porque es el que está causando este problema. Es incompatible con la vida", insisten desde el grupo.



La transición ecológica que defiende Podemos es la que explicó la activista Herrero: "Una transición ecológica justa necesita de una base social y de una organización radicalmente diferente: un nuevo modelo económico alternativo. Un mix energético que prescinda de la mayoría de energías fósiles y nucleares y se base en renovables. Pero solo es posible en un marco de gestión de la demanda en la que se necesite mucha menos energía y, por tanto, se actúe sobre el modelo urbano, en enfoque alimentario, la edificación y el sistema de transportes. La clave en todos los ámbitos es meterle mano a los beneficios obscenos que tienen algunos sectores de poder que tienen imbricaciones con el poder político y colocar la redistribución de la riqueza como un elemento central".

Desde Unidas Podemos señalan esta parte del discurso de Herrero como fundamental para entender sus dos medidas claves entre todo el paquete verde: la prohibición de las puertas giratorias entre los cargos públicos y los consejos de administración y la creación de una empresa pública de energía.

Iglesias defendió durante el acto el impulso de la empresa energética para poner en "orden" al "oligopolio" del sector privado, tener un rol activo en la instalación de energías renovables e implementar "una factura de la luz más baja" para garantizar que nadie sufra pobreza energética.

Aunque el candidato a la Presidencia del Gobierno puso aún más el foco en la necesidad de acabar con las puertas giratorias. Iglesias desgranó la lista de exdirigentes políticos que ahora forman parten de los consejos de administración de Endesa Iberdrola, Naturgy (Gas Natural), Abengoa o Enagas. Políticos que tuvieron tanto peso institucional como el propio expresidente socialista Felipe González, consejero de Gas Natural Fenosa. "Si estas empresas compran exministros y expresidentes es imposible afrontar los desafíos del cambio climático", sostuvo.

"Decrecer por arriba y no por abajo"

Iglesias destacó una frase de Laguna por las redes sociales tras el acto: "El crecimiento económico no puede ser infinito". "Esta es sin duda una de las claves", concretó el secretario general de Podemos. El debate que gira en torno al New Green Deal o al decrecimiento de la economía tiene que ver con esto.

Emmanuel Rodríguez: "El problema es de exceso de eficiencia industrial, de exceso de capacidad industrial y de exceso de dinero"

"El problema de la transición energética no es (o al menos no es solo) un problema de escasez de recursos o de tecnología. Se trata de un problema económico, pero en los estrictos términos capitalistas de inversión y rentabilidad", explica el sociólogo Emmanuel Rodríguez en un artículo publicado en CTXT. Concreta que las renovables son ahora demasiado "baratas" como para generar "un ciclo industrial con efectos económicos generales". "Existe demasiado dinero en búsqueda de rentabilidad como para que los sectores clave de la transición energética puedan absorberlo de forma significativa (...) El problema es curiosamente de exceso de eficiencia industrial, de exceso de capacidad industrial y de exceso de dinero", concreta.



En esta línea también apunta Peter Somerville en el libro Decrecimiento vs Green New Deal: "El capitalismo mitigado por un New Deal verde será de poca ayuda porque no elimina el conjunto del sistema de mercantilización y los motores de la expansión (...). Eso no quiere decir que una acción gubernamental positiva, que incluya la inversión en energías limpias y medidas de reducción de la demanda, no puedan ayudar. Pero para que ello funcione, la política de los gobiernos tendría que romper con su habitual función de servidora del capital global".

Sobre esto Unidas Podemos señala que no se habla de decrecimiento en sus propuestas programáticas, pero sí en el enfoque de que el problema en sí es el sistema capitalista — más allá del neoliberalismo —. "Es difícil que la ciudadanía entienda que hablemos de decrecentismo y más en un momento en el que pueda llegar otra crisis, pero es evidente que el coste de una transición ecológica no puede ser asumido por quienes se ven más afectados. El coste tiene que ser para quienes más han contaminado. Por esto hablamos de un cambio de modelo productivo... porque se tiene que decrecer por arriba y no por abajo".