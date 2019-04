“Es momento de frenar este vodevil y de reconocer que no ha sido posible alcanzar un acuerdo razonable con IU” y las confluencias, aseguró este martes el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, al oficializar la ruptura de su partido con Zaragoza en Común (ZeC) y con el resto de espacios de confluencia política que participaron en las municipales de 2015 en esa comunidad. “No es positivo para nadie seguir alargando esta situación”, añadió.

Finalmente, y tal y como empezó a vislumbrarse a primeros de marzo, tras el encontronazo entre Podemos y ZeC por la organización del espacio de confluencia y de sus primarias, Escartín confirmó este martes que los morados se presentarán en Aragón en coalición con Equo a las municipales y a las autonómicas del 26 de mayo.

El anuncio cierra seis semanas de alejamiento entre Podemos y ZeC y de una incertidumbre trufada de llamamientos formales a la unidad que, en la práctica, no se veían avalados por movimientos prácticos y que tuvieron sus últimas escenificaciones el lunes, con una reunión que no llegó a celebrarse, y el martes, cuando la mediación del secretario general de los morados, Pablo Iglesias, no logró vencer las resistencias.

La última propuesta de ZeC, presentada el martes y consistente en integrar a los dos primeros candidatos de Podemos, Violeta Barba y Fernando Rivarés, en los puestos cuarto y séptimo de la lista del espacio confluyente, fue rechazada por la dirección autonómica de los morados. “Esto no va de puestos”, dijo Escartín, que calificó la oferta de “inasumible”.



“No son, ni eran ni serán, nuestros enemigos”

“Podemos va a presentarse por primera vez a las elecciones municipales” en Zaragoza y en el resto de la comunidad, señaló Escartín, que calcula que, además de en las tres capitales provinciales, los morados y Equo presentarán candidaturas en “entre 60 y cien” municipios. “Es un espacio del cambio distinto”, dijo, cuyo “reto es encontrar acuerdos en las fuerzas de izquierda, y si es posible liderarlas”, para “evitar gobiernos” liderados por “las tres derechas de Aznar”.

El secretario general de Podemos en la comunidad achacó la decisión a la “imposibilidad” de cerrar acuerdos “razonables” con IU, formación a la que considera “sobrerrepresentada” tanto en ZeC como en las distintas candidaturas que se presentan bajo las denominaciones Ganar, Cambiar y En Común. Estas, añadió, quedan ahora “vaciadas de una parte importante” de lo que fueron en 2015.

Esas diferencias, anotó, “no han hecho posible que ZeC se transformara en una herramienta en la que Podemos se sintiera cómodo”. “Si no ha habido un acuerdo, ahora que cada cual gestione sus frustraciones”, añadió.

No obstante, insistió en que “tenemos claro” que tanto IU y las confluencias como el resto de formaciones situadas a la izquierda del PSOE, como Chunta Aragonesista (Cha), "no son, ni lo eran, ni lo serán, nuestros enemigos ni adversarios. Son nuestros compañeros".

Y también incidió en que si tras las elecciones los números dan para formar mayorías, con ellos y con el PSOE, tendrán que sentarse a hablar. “Si la suma da, por nosotros no será. Pero salimos a ganar”, apuntó.



“Es evidente que nos encontraremos”

El desencuentro de Aragón se suma al que se da en otras comunidades como Madrid, Navarra, Asturias, Canarias, Murcia y Castilla y León, donde Podemos ha acabado por no integrarse en las confluencias municipales y/o por no cerrar acuerdos para concurrir a las autonómicas con un formato similar al de Unidas Podemos, que aglutina en el ámbito estatal a los morados con IU y Equo. “No ha habido acuerdos con IU, y no pasa nada. Ahora toca trabajar para ampliar el espacio del cambio”, anotó Escartín.

Para el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de ZeC, los dirigentes autonómicos de Podemos “han cometido un grave error político” tras un proceso que han gobernado “muy mal”; quizás, apuntó, por “pensar más en puestos y en sillones que en un programa político en el que nunca ha habido ninguna discrepancia”.

No obstante, el alcalde se refirió a la relación entre ambas formaciones como la de dos “fuerzas fraternas” que son “compañeros de viaje y evidentemente nos encontraremos” para buscar acuerdos tras las elecciones municipales.