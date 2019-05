Undécimo día de campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.

Momento en el que Romeva recoge su acta de diputado en el Senado

Rodeo para poder acceder a la Sala Constitucional

El único diputado de Compromis, Joan Baldovi, que también ha acudido a cumplimentar los trámites correspondientes, explica que no ha podido "hablar con nadie", en referencia a los presos provisionales, porque tiene que asistir a la Diputación Permanente. De hecho, los diputados de Podemos Noelia Vera y Rafael Mayoral, que asistían a la reunión de la Diputación Permanente, antes de la constitución de las nuevas cámaras, han tenido que dar un rodeo para poder acceder a la Sala Constitucional, en la misma planta, informa Alejandro López de Miguel.

Rivera anuncia que su grupo volverá a proponer a Patricia Reyes e Ignacio Prendes para la Mesa

"Si alguien tiene alguna duda, me juego lo que quieras a que mañana hay mayoría de PSOE con populistas; Sánchez e Iglesias". "Avanzo que Patricia Reyes y Nacho Prendes serán las propuestas para la Mesa y van a estar defendiendo frente a los pactos de Batet y separatistas", ha declarado Albert Rivera, informa Marta Monforte.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato de la formación a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. - EFE

Rivera: "Rajoy se ha quedado en el pasado, no ha visto el resultado electoral"

"Si superar al PP es bisagra, el PP qué es, ¿una tuerca? El señor M. Rajoy debería pensar por qué su partido tenía 186 diputados y ahora tiene 66”, ha enfatizado Albert Rivera durante el desayuno de Nueva economía Fórum haciendo hincapié en el M punto, informa Marta Monforte. El presidente de la formación naranja ha pedido al PP autocrítica y ha relacionado su debacle con los casos de corrupción pendientes en tribunales: “Seguramente muchos votantes del PP no se hubieran pasado a Ciudadanos”.

"El nuevo voto útil, señor Rajoy, bienvenido a 2019, es Ciudadanos. Rajoy demuestra que por qué no tienen remedio, siguen viviendo en su mundo. Si perdieron 2 de cada 3 votantes, tendríamos que pensar qué hacemos mal. Pues no. En esa casa siguen culpando a Ciudadanos de cambiar su voto en vez de preguntarse por qué les están abandonando. La culpa es del mundo mundial, señalando a Cs en lugar de a Sánchez”. Por último ha subrayado que “a diferencia del PP, no estamos en batalla internas y si ellos no tienen ni fuerzas ni ganas, les pedimos que al menos, que nos apoyen”.

Regreso a prisión "sin dilación"

Jordi Sanchez. acompañado de su compañera de formación Laura Borras, a la salida del registro. - EFE

Junqueras, Sànchez, Rull y Turull han entrado en cuatro coches directamente al párking de la Cámara, donde desde primera hora de la mañana se ha desplegado un fuerte dispositivo judicial. La providencia dictada por el Supremo establece que los cuatro diputados presos "deberán ser debidamente custodiados y adoptarse por la Presidencia de ambas cámaras las decisiones oportunas para que dichos trámites se practiquen sin dilación y para que sean reintegrados al centro penitenciario a la mayor brevedad posible".

Así las cosas, los presos del 'procés', una vez en el interior del garaje, han quedado bajo custodia de la Policía de la Cámara Baja, que tiene parte de la planta vetada al acceso de los medios, informa Alejandro López de Miguel. La providencia dictada el viernes por el Supremo, que estableció las condiciones para que los cinco diputados electos recogieran sus credenciales y cumplimentasen los trámites para tomar posesión de sus actas, les imponía la prohibición de celebrar reuniones de trabajo y de atender a los medios.

"Vuestros votos nos han hecho libres"

"Hoy hemos podido salir de la prisión de Soto del Real gracias a vuestros votos para recoger las credenciales que nos acreditan como senador y diputado del Congreso. Vuestros votos nos han hecho libres. Y el domingo nos harán libres en Europa", ha escrito Oriol Junqueras en Twitter tras su paso por el Congreso:



Avui hem pogut sortir de la presó de Soto del Real gràcies als vostres vots per recollir les credencials que ens acrediten com a senador i diputat del Congrés. Els vostres vots ens han fet lliures. I el diumenge ens faran lliures a Europa. pic.twitter.com/VF5HQEeF5S — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 20 de mayo de 2019

Los mismos trámites que el resto de diputados

Los diputados en prisión preventiva, que están en todo momento custodiados por la Policía Nacional, tendrán que entregar sus credenciales, y tras ello registrar sus bienes e informar de sus actividades; igualmente, completarán los trámites con la Oficina de Asuntos Económicos para que se proceda al pago de las retribuciones como parlamentarios y se acojan al régimen de protección social de los diputados.

Asimismo, cumplimentarán los formularios para que tengan acceso al móvil y a la tableta electrónica a los que los diputados tienen derecho, y se harán la foto que posteriormente se verá en sus correspondientes perfiles de la web del Congreso.

Fuentes parlamentarias apuntan que los cuatro presos harán los mismos trámites que el resto de diputados que estos días han ido al Congreso a entregar sus credenciales y hacer los mismos procedimientos. Mañana regresarán a la Cámara para estar presentes en la sesión constitutiva, lo que el Tribunal Supremo también ha permitido.

Los diputados presos llegan a Congreso para entregar sus credenciales

Los cuatro diputados electos que se encuentran en prisión preventiva por la celebración del juicio del procés han llegado al Congreso poco antes de las 10.00 horas para llevar a cabo los trámites que les permitirán mañana tomar posesión de sus escaños en la Cámara Baja. Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat, a los que el Tribunal Supremo ha dejado salir del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para que en el Congreso entreguen las credenciales que certifican que fueron elegidos en las urnas el pasado 28 de abril, han llegado a la Cámara Baja en distintos vehículos.

Diputados de Esquerra, con su futuro portavoz, Gabriel Rufián, al frente, han esperado la llegada de los presos en la planta del edificio del Congreso en la que los diputados en prisión cumplimentarán los trámites. También han estado presentes la próxima portavoz de JxCat, Laura Borrás, junto a Miriam Nogueras, y el parlamentario de Bildu Jon Iñarritu.

Uno de los vehículos en los que han sido trasladados los diputados electos en prisión preventiva por el juicio al 'procés'. - EUROPA PRESS

Romeva se encuentra ya en el Senado para tramitar su acta

El preso independentista y senador electo de ERC, Raul Romeva, se encuentra ya en el Senado para tramitar en su acta. Ha entrado directamente al garaje de la Cámara Alta en un vehículo, informa Europa Press.

Albert Rivera, con Ignacio Aguado

Albert Rivera ha participado en el desayuno de Nueva economía Fórum en el que ha presentado al candidato de Cs a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, informa Marta Monforte. El líder de Ciudadanos ha recalcado que "hace 3 o 4 años" su formación no existía en Madrid y que ahora las encuestas dicen que "estamos a un escaño de que Aguado gobierne la Comunidad". "Los madrileños nos han convertido en segunda fuerza, pido a todos los madrileños que confiaron en mí que ahora confíen en Ignacio Aguado, hay que devolver a Madrid a una mayoría moderada. Cuando muchos estaban haciendo el indio, Aguado estaba pidiendo comisiones de investigación para casos de corrupción", ha declarado. Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que para tener un proyecto de España, "hay que gobernar Madrid": "Si gobernamos en la Comunidad y Ayuntamiento, vaticino que Ciudadanos llegará pronto al Gobierno". Rivera quiere ejercer “de contrapeso” ─una expresión también utilizada por el líder del PP, Pablo Casado─ a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y señala que “nadie se debe quedar en casa” en estos comicios. “Me comprometo a ser el salvavidas naranja, cada euro que suba Sánchez, será una bajada de impuestos de Ciudadanos”.

El tribunal del 'procés' permite a los presos electos salir a recoger sus actas de parlamentarios



El tribunal del procés ha autorizado a los cinco presos electos para que puedan acudir este lunes al Congreso y al Senado a tramitar sus actas de parlamentarios previamente a la constitución de las Cortes, pero no les permite celebrar ni ruedas de prensa ni reuniones de trabajo. La decisión de los magistrados implica que se suspende la sesión del juicio de este lunes, por lo que la vista oral se retomará ya el miércoles con los últimos testigos y las primeras periciales. En una providencia, los magistrados acceden a la petición de las defensas, de manera que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez serán conducidos de la prisión de Soto del Real al Congreso mientras que Räul Romeva irá al Senado.

El PSOE ganaría y doblaría en eurodiputados al PP

El PSOE ganaría las elecciones europeas del próximo domingo y sacaría el doble de escaños que el PP, según una encuesta que publica este lunes El Mundo, que da a los socialistas el 32,1% de los votos y entre 18 y 20 europarlamentarios, mientras que al PP, el 16,8% y entre 9 y 10 escaños. El sondeo de Sigma Dos sitúa a Cs como la tercera fuerza más votada, con el 15,8% de los sufragios y entre 9 y 10 europarlamentarios, seguida de Unidas Podemos, que sacaría el 10,2% y 6 eurodiputados, y de Vox, con el 8% por ciento de votos y 5 escaños.

Ahora Repúblicas, la coalición que reúne a ERC y EH Bildu, obtendría el 5,2% y 3 europarlamentarios, con lo que Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras lograrían escaños en Europa. Según el sondeo, Junts per Catalunya lograría el 2,4% de los votos y un escaño; y PNV, CC y afines, el 2,3% y un eurodiputado.

En cuanto a los candidatos, el socialista Josep Borrell es el mejor valorado, con 5,70 puntos sobre 10, seguido de la cabeza de lista de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez, con 4,61. Luis Garicano, de Cs, obtiene 4,40 puntos; Dolors Monserrat, del PP, 4,05; Oriol Junqueras, de ERC, 3,25; Jorge Buxadé, de Vox, 2,88; y Carlos Puigdemont, de JxCat, 2,19.

La Comunidad Madrid podría ser de las derechas o las izquierdas, según dos sondeos

Los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso (PP). Rocío Monasterio (Vox), Ignacio Aguado (Ciudadanos), Isabel Serra (Podemos), y Ángel Gabilondo (PSOE). - EFE

La Comunidad de Madrid podría ser gobernada por los socialistas, después de 24 años, con el apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos tras las elecciones del 26 de mayo, aunque también es posible un gobierno como el de Andalucía ─PP, Cs y Vox─, según los respectivos sondeos que publican este lunes El País y ABC.

A una semana de las elecciones, de acuerdo con la encuesta de 40dB para El País, el PSOE obtendría el 24,2% de los votos y 33 diputados en la Comunidad de Madrid y podría gobernar en coalición con Más Madrid y Unidas Podemos, que tendrían el 18,8% (25-26 escaños) y el 7,7% de los votos (10), respectivamente. Con un total de 132 escaños, la mayoría absoluta se sitúa en 67. Asimismo, el PP se situaría como la cuarta fuerza política, con el 19,8 % de los votos y 27 escaños, frente a los 48 obtenidos en 2015; Ciudadanos lograría el 18,4% de los votos y 25 diputados; y Vox, el 8,7% y entre 11 y 12 parlamentarios.

En cuanto al sondeo de GAD3 para ABC da como ganador también al PSOE, con el 29% de los votos y entre 39 y 41 escaños, si bien una coalición entre PP, Cs y Vox obtendría el 48,5% de los sufragios y entre 64 y 70 escaños. En las elecciones del próximo domingo, según esta encuesta, el PP sacaría el 21,9% de los votos, entre 29 y 31 diputados; Cs, el 17,8% y entre 24-26; Más Madrid, el 9,5% y entre 12 y 14 parlamentarios; y Unidas Podemos y Vox, el mismo porcentaje de votos, un 8,8% y entre 11 y 13 escaños.