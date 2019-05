Sigue la resaca electoral tras las elecciones del domingo. Los partidos buscan sus opciones para pactar en ayuntamientos y comunidades. Mientras, las negociaciones para el Gobierno central continúan en el aire.

Tardà apuesta por un pacto de Maragall y Colau

El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha apostado por un pacto entre el ganador de las elecciones a la Alcaldía de Barcelona, el republicano Ernest Maragall, y la candidata de BComú y alcaldesa en funciones, Ada Colau. En un mensaje en Twitter, ha dicho que "junquerismo" también es desear que ambos sepan sumar y transformar los terrenos compartidos en complicidad política, en sus palabras. En ese sentido, ha apostado por "pactar en clave social, progresista y con el derecho a decidir a través del referéndum reclamado por la gran mayoría de ciudadanos".

Em sembla q “Junquerisme” és també desitjar q @ernestmaragall i @AdaColau sàpiguen sumar i transformar els terrenys compartits en complicitat política x pactar en clau social, progressista i amb el dret a decidir a través del referèndum reclamat x la gran majoria d ciutadans. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 28 de mayo de 2019

Irene Montero defiende que Podemos es aún determinante y pide al PSOE que no mire a Cs

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido que, pese a los malos resultados de las elecciones del domingo, su coalición es aún determinante en algunos municipios y autonomías y sobre todo en el gobierno de España, por lo que ha pedido al PSOE que no mire a Cs. Montero ha invitado en una entrevista en la Ser a "reflexionar" sobre la diferencia entre los resultados obtenidos por su partido en las elecciones generales y los de un mes después en las municipales y autonómicas. Ha incidido en que las formaciones políticas "no se consolidan solo a base de éxitos" y ha subrayado que también en los "momentos difíciles" hay que asumir la responsabilidad de solucionar los problemas y "reconstruir" el partido.

"No nos vamos a rendir, no estamos contentos con los resultados, pero que nadie espere que nos rindamos", ha advertido Montero, que ha recordado que antes de las generales se les "daba por muertos" y el 28 de abril les dio la posibilidad de ser determinantes para que haya un gobierno de progreso tanto en La Moncloa como en varias comunidades y "muchos" ayuntamientos. Ha subrayado que "la gente no quiere que el PSOE primero haga una campaña diciendo que va a haber un gobierno con la izquierda y, después, acabe mirando a la derecha".

Almeida, Madrid Central y la Operación Chamartín

El candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pretende acabar con Madrid Central, según ha anunciado en una entrevista con el diario El Mundo. "Vamos a revertir Madrid Central a la situación en la que se encontraba anteriormente y espero que los trámites administrativos concluyan lo antes posible", ha asegurado. En otra entrevista, esta vez en esRadio, Almeida también ha anunciado que aprobará la Operación Chamartín, el proyecto rebautizado como Madrid Nuevo Norte, en el primer pleno municipal de junio tras su presumible investidura. Aquí hacemos un repaso de los grandes proyectos urbanísticos de Carmena, amenazados por el cambio de bastón de mando en el Ayuntamiento.

La candidata del PP a la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - EFE

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "ha llegado el momento" de dejar de hablar de la "lista más votada" para liderar gobiernos, después de que su candidatura y la de su partido en la Alcaldía quedasen segundas en los comicios pero tengan opciones de gobernar. "Después de tantos años lanzando guantes y perdiendo Ayuntamientos sin piedad, evidentemente llega un momento en que tiene que dejar de ser así (que gobierne la lista más votada). Hemos perdido muchísimos Ayuntamientos a lo largo de muchos años, cuando éramos de lejos la lista más votada", ha explicado la candidata popular en una entrevista en Onda Madrid.

Así ha argumentando Ayuso la intención de su partido de conversar con Ciudadanos y Vox para revalidar su Gobierno en la Asamblea y para regresar al Palacio de Cibeles, donde la candidata regional ha valorado como un "fraude a los votantes" la propuesta de la candidata naranja, Begoña Villacís, de tender la mano al PSOE de Pepu Hernánez para que la ultraderecha no sea determinante en el Consistorio.

Caballero achaca la caída de Podemos y las Mareas a "planteamientos ideologizados"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha atribuido este martes el retroceso de Podemos y de las Mareas en los ayuntamientos de Galicia a su "bisoñez" y a sus "planteamientos muy ideologizados". En una entrevista en la Cadena Ser, Caballero ha señalado que esa "bisoñez" impidió a los llamados gobiernos del cambio "entender la política local", que consiste, ha recalcado, en satisfacer las demandas de los ciudadanos. "En vez de incluir, excluyeron. El resultado es que dividieron su espacio político. Un grave error", ha enfatizado.

Cosidó defiende pactar con Vox para conseguir "buenos gobiernos"

El portavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó, ha defendido pactar con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos, aduciendo que su partido tiene "la obligación" de articular mayorías de derechas en "buenos gobiernos". En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Cosidó ha recalcado el "buen clima" que se vivió en el Comité Nacional Ejecutivo 'popular', que se reunió ayer tras las elecciones locales, autonómicas y europeas, dados los "buenos resultados" en los comicios. Así ha dicho que el líder del PP, Pablo Casado, expresó "con claridad" que "el espacio de centroderecha se tiene que reagrupar".

"Hay un buen número de ciudades y comunidades en los que hay una mayoría de centroderecha, y nuestra obligación es articularla en buenos gobiernos. Se trata de sumar, de pactar, de dialogar y esa es la filosofía con la que va el PP", ha defendido Cosidó. En este sentido, ha puesto la plataforma Navarra Suma, bajo la que ha concurrido UPN, PP y Ciudadanos, como ejemplo de reunificación del espacio de la derecha, aunque ha dicho que no existen fórmulas "preconcebidas" y ha defendido que el PP explorará "todas las posibilidades".

Lastra no da por perdida Madrid pero sin "intercambio de cromos"

La vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, junto a la secretaria del área de Igualdad Carmen Calvo. - EFE

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que los socialistas no dan por perdida la Comunidad de Madrid sobre la base de un acuerdo para frenar a la ultraderecha, pero ha negado que estén intentando un "intercambio de cromos" con Cs que permitiría a Begoña Villacís ser alcaldesa. "Esperamos un acuerdo para frenar a la ultraderecha y que Ángel Gabilondo sea presidente de la Comunidad de Madrid, pero no estamos intercambiando cromos, ni esto es un mercado persa, y quien lo pretenda no ha entendido nada de lo que ha salido de las urnas", ha afirmado en una entrevista en RNE recogida por Efe.

Tras apuntar que en esta ocasión habrá "bastantes menos pactos" que tras las municipales y autonómicas de hace cuatro años y que, por tanto, será "más sencillo" que entonces completar el mapa de la gobernabilidad, la 'número dos' del PSOE ha recalcado que "una cosa es lo autonómico y otra lo que va a pasar en la investidura" de Pedro Sánchez. Ha defendido que los socialistas "nunca" han hablado de un gobierno de coalición con Unidas Podemos, sino que siempre han dicho que les gustaría un gobierno "netamente socialdemócrata con independientes, pero en solitario del PSOE con apoyos puntuales de otras fuerzas políticas, en especial de Unidas Podemos" y ha garantizado que en ese escenario se van a seguir moviendo.