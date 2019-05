Los próximos comicios al Parlamento Europeo tendrán lugar desde el 23 al 26 de mayo. Los españoles podrán acudir a votar el próximo domingo 26 de mayo. Del resultado de las elecciones europeas se sacarán 751 diputados que dirigirán la Eurocámara durante cinco años.

​Aunque las elecciones se hacen por país, después los Diputados del Parlamento Europeo se agrupan por su afinidad ideológica y política.

¿Qué decidimos exactamente con nuestro voto en las Elecciones Europeas?

En las elecciones europeas se elige al nuevo Parlamento Europeo, el único órgano de la Unión Europea elegido por sufragio directo que representa a los 510.000.000 ciudadanos europeos. España dispone de 54 de los 705 escaños, que se adjudicarán a parlamentarios españoles de los diferentes partidos, también de forma proporcional a los votos recibidos.

¿Y la Comisión Europea no se vota?

En su primer pleno, el nuevo Parlamento Europeo elegirá a un nuevo presidente de la Comisión Europea, de entre uno de los candidatos propuestos por el Consejo Europeo, órgano a su vez integrado por los veintiocho jefes de Estado de los Estados miembros.

El presidente de la Comisión Europea presentará una propuesta de su gabinete de 27 miembros. Esta propuesta tendrá que acordarla a su vez con el Consejo de la Unión Europea. En última instancia tendrá que ser ratificada por el Parlamento.

Así se constituyen los dos órganos, que actúan de forma independiente pero que responden a las mayorías votadas por los ciudadanos el 26 de mayo.



¿Qué diferencia hay entre las funciones del Parlamento y de la Comisión?

El Parlamento Europeo (también llamado Eurocámara o Cámara Europea) ejerce una función legislativa. También se encarga de aprobar el presupuesto de la UE y efectúa un control democrático de las otras instituciones.

La Comisión en cambio es el órgano ejecutivo, es decir, actúa a modo de un Consejo de Ministros europeo. Ostenta el poder ejecutivo y también tiene la iniciativa legislativa. Se encarga de proponer legislación, aplicar las políticas y el presupuesto de la UE, defender los tratados de la Unión y comprobar que se aplican.

Se compone de veintiocho comisarios (27 más el presidente de la Comisión). Cada uno es de un estado miembro, aunque sin embargo no están ahí para representar a su país sino los intereses de la UE en su conjunto en la materia que les haya sido encomendada. En la actualidad, España se ocupa de la cartera de Acción por el Clima y Energía, a cargo del comisario Miguel Arias Cañete (PP).



¿Una vez elegidos los nuevos parlamentarios, como se organizan?

Aunque se eligen por país, los diputados al Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. En los días inmediatamente posteriores a los resultados electorales, los nuevos diputados trabajan para formar grupos políticos. El número mínimo de diputados es 25 y estos deben representar al menos a una cuarta parte de los estados miembros.

Actualmente hay ocho grupos políticos en el Parlamento Europeo. Algunos tienen un claro equivalente en todos los países, como el del Partido Socialista o el del Partido Popular Europeo. Otros grupos son mixtos de partidos que comparten afinidades en los diferentes estados miembros.



¿A qué grupo parlamentario se unen los partidos nuevos?

Tras las elecciones, la nueva composición del Parlamento puede exigir nuevas alianzas y la aparición de nuevos grupos.

En principio, los partidos políticos de los Estados miembros confirman su adhesión a un grupo existente, o bien manifiestan su intención de formar uno nuevo al inicio de las elecciones, con tal de hacer campaña juntos.

Sin embargo, en estas elecciones hay grupos nuevos en diversos países que no han aclarado cómo se alinearán. En Marche, el partido autodefinido como centroderecha del presidente francés Emmanuel Macron, ha tendido la mano a Ciudadanos a condición de que no pacte con la extrema derecha tras las elecciones generales. Vox, a su turno, ha tenido escarceos con el Frente Nacional de Marine Le Pen. Otra incógnita es con quién hará equipo el partido populista italiano Movimiento 5 Estrellas, que a pesar de gobernar en casa no consigue encontrar aliados en Europa.



¿Quiénes son los candidatos?

Desde 2014 se ha animado a los partidos políticos a ponerse de acuerdo en un candidato principal o "spitzenkandidat" que encabece su campaña electoral en toda la Unión y se convierta en el candidato oficial a la presidencia de la Comisión Europea.

El candidato principal designado por el Consejo que logre obtener una mayoría en el Parlamento será elegido presidente de la Comisión Europea mediante una votación del Parlamento.

Esta medida, promovida en aras de la transparencia, permite que el votante sepa en qué se va a traducir en última instancia su voto. Sin embargo, no es algo obligatorio y no todos los partidos han nombrado un candidato. Sí es el caso del Partido Popular Europeo (Manfred Weber), el Partido de Socialistas Europeos (Frans Timmermans) o el Partido Verde Europeo (Ska Keller), por nombrar algunos de los partidos mayoritarios actualmente en la Eurocámara.



¿Se puede votar a estos candidatos directamente, entonces?

En realidad, no. Las listas de cada partido son nacionales, si bien después los partidos de la misma afinidad se alían en grupos que propondrán a los antes mencionados cabezas de lista para presidir el Parlamento y la Comisión.

En el caso de España, las caras visibles de los principales partidos son: Dolors Montserrat por el PP; Josep Borrell por el PSOE; María Eugenia Rodríguez Palop por Podemos (integrado en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), Lui Garicano por Ciudadanos (integrado en el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), y Oriol Junqueras por Ara República (que pasará a ser cabeza de lista del grupo Alianza Libre Europea, a pesar de ahora estar integrado en el Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea).



¿Cómo se reparten los escaños?

El número de eurodiputados por cada país es proporcional a su población. Sin embargo, hay unos límites: ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 eurodiputados. El número total de parlamentarios era hasta la fecha de 751 (750 más el Presidente), pero está previsto que el número total cambie en caso de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea sea efectiva.

¿Cómo afectará el Brexit a las elecciones europeas?

Reino Unido es actualmente el cuarto país con mayor representación parlamentaria, con 73 escaños. Tras el brexit, 27 de esos escaños se repartirán con tal de reparar falta de representación de algunos países. Los escaños se redistribuirán entre 14 estados miembros, que ganan un máximo de 5 escaños. Es el caso de España, que pasará de 54 a 59.

Aprovechando la marcha de Reino Unido, también se reducirá el volumen del Parlamento de 751 a 705. Además de los asientos redistribuidos, habrá otros 46 escaños que se mantendrán en una especie de limbo, reservados para una posible circunscripción electoral transnacional o futura posible ampliación de la UE con nuevos estados miembro.

Sin embargo, a día de hoy Reino Unido sigue integrado en la UE y tendrá que participar en los comicios del 26 de mayo. La nueva fecha límite del brexit es el 30 de octubre, pero el proceso podría prolongarse o incluso no llegar a suceder. Estos cambios en la composición del Parlamento solo se harán efectivos si el brexit llega a hacerse efectivo.