España Suma no ha funcionado, pero Vox ha decidido 'sumar' de otro modo. El partido que preside Santiago Abascal ha anunciado este miércoles que solo presentarán a un candidato al senado por provincia —donde se eligen tres— de cara a las elecciones del 10 de noviembre. En las anteriores generales, Vox presentó tres candidatos en cada circunscripción —al igual que el resto de partidos— y obtuvo 0 senadores, lo que fue ampliamente criticado por los 'populares', que pedían que el partido de ultraderecha renunciara a presentarse en la Cámara Alta para "concentrar" el voto.

Vox ha sometido la decisión a debate en el Comité Ejecutivo Nacional. Su objetivo es someter a una suerte de presión a PP y Ciudadanos para que presenten únicamente a otro candidato —la fórmula del 1+1+1— para que la Cámara Alta cuente con mayoría de derechas y así poder aplicar el artículo 155 —un tramite que compete al Gobierno pero que debe ser aprobado por el Senado— cuando convenga.

Con esta estrategia, la formación ultra pretende ayudar a unificar el voto de la derecha para beneficiar al partido mayoritario en este bloque -el PP- que podría subir entre "20 y 25 senadores". Así lo destacan fuentes 'populares' de la Cámara a Público. Subrayan que si Vox solo presentar un único candidato por provincia, los otros dos que se eligen caerán, probablemente, de su lado.

En los comicios de abril, el PSOE sacó 121 escaños —la mayoría absoluta está fijada en los 102— y el PP 56. Ciudadanos, por su parte, solo obtuvo 4 y Unidas Podemos se quedó sin senadores electos. Las fuentes conservadoras consultadas por este diario piensan que los socialistas podrían perder esta mayoría si ellos juegan bien sus cartas, aunque reconocen que será "complicado" ya que el sistema electoral beneficia, principalmente, al partido más votado.

Voces del PP plantean que Vox no se presente "donde no saca escaño"

El líder de Vox ha revelado vía Twitter que presentará listas en todas las circunscripciones y que habrá papeletas de Vox en todos los colegios electorales del país. Ha señalado que lo harán "para que todos los españoles puedan elegir una alternativa a la dictadura progre y se sientan representados en el Congreso".

El Comité Ejecutivo Nacional de VOX decidió ayer acudir a las elecciones generales del 10-N en todas las circunscripciones, para que todos los españoles puedan elegir una alternativa a la dictadura progre y se sientan representados en el Congreso. #EspañaSiempre pic.twitter.com/Uhfx6rI4gO — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 2, 2019

Voces del PP preferirían que la formación de extrema derecha no se presentase "donde no ha sacado escaño", y alegan que les perjudica especialmente en las provincias más pequeñas. Aplauden la estrategia de Íñigo Errejón y su partido, Más Madrid, que solo concurrirá donde tenga opción de sacar rédito para no "perjudicar al bloque progresista". Los 'populares', no obstante, esperan crecer a costa de Ciudadanos y Vox esta nueva convocatoria electoral.

Sobre la decisión del Senado, Abascal ha escrito que presentan un solo candidato "para concentrar el voto y aumentar las posibilidades de Vox en la Cámara Alta". "Creemos que el Senado debe de tener el máximo número de representantes dispuestos a aplicar sin miedo y de manera inmediata el artículo 155 de la Constitución. Los senadores de Vox desde luego lo harán", ha zanjado.