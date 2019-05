El candidato de JxCat al Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ingresó en prisión hace 561 días. Se encuentra en la cárcel de Soto del Real por el juicio del 'procés'. Este viernes, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el exconseller ha hablado sin pelos en la lengua durante una entrevista publicada por El Periódico. La entrevista con el digital se realiza por videoconferencia tras obtener el favor de la Junta Electoral Central.



El exconseller, en referencia a la posible reelección de Ada Colau al frente del Ayuntamiento, ha indicado que "hay cosas que no se han hecho bien". Asegura que "ha habido una importante pérdida de oportunidades, empezaron hablando de decrecimiento económico, de no participar de forma tan intensa en el congreso del móvil. Son errores que asustaron a los inversores y sin ellos no hay creación de empleo". Para Forn, Barcelona en Comú ha pretendido borrar de un plumazo 40 años de historia, algo que a su juicio ha sido un grave error puesto que "no se puede gobernar solo para unos. La ciudad es plural y diversa y ellos no han tenido esta visión de la pluralidad".

La delincuencia es uno de los temas que más preocupan en Barcelona. En las últimas semanas se han difundido diferentes vídeos de peleas callejeras como las grabadas por los vecinos del barrio de El Raval para denunciar la situación violenta que rodea sus calles. Forn asegura que su plan para luchar contra esta problemática no es otro que hacer lo que ya hicieron en 2011: planes conjuntos con los Mossos para luchar contra la violencia en el metro de Barcelona, eliminar el fenómeno de los trileros en la Rambla o aumentar la presencia de la Guardia Urbana en las calles, entre otras medidas.

El candidato a la alcaldía cree que faltan Mossos, pero que este problema se remonta al año 2012 cuando "en el Congreso se impidió que se convocaran, a través de los presupuestos, nuevas promociones de Mossos", y añade: "Es importantísima la coordinacion entre los dos cuerpos, Mossos y Guardia Urbana".

Sus intenciones de cara a un futuro gobierno son también muy claras. Forn dice estaría cómodo de hacer frente a una posible legislatura de la mano de ERC: "nos sentiríamos muy cómodos. Estamos gobernando con ERC en la Generalitat. Hemos tenido una relación muy buena en Barcelona desde la época de Jordi Portabella", asegura.



Los elevados precios de los alquileres son otro de los asuntos que reclaman medidas urgentes. Forn estaba de acuerdo con un decreto de medidas urgentes del Gobierno por el que se exigía "una regulación de los alquileres y la duración de los contratos". Sin embargo, nunca se aprobó "por la demagogia de algunos partidos". Si llegan a gobernar, dice, plantearán "un gran pacto que no vaya solo para el próximo mandato sino con el máximo de partidos posible que se comprometieran a tirarlo adelante".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó este miércoles a los partidos independentistas catalanes de haber vetado en el Parlament la elección del socialista Miquel Iceta como senador autonómico "porque no quieren soluciones, quieren vivir del conflicto". Sin embargo, Forn prefiere no pronunciarse sobre este hecho. Asegura que es "difícil opinar porque no participó directamente en las negociaciones", pero es consciente que esta decisión "puede complicar cualquier otra negociación en el Congreso".

Durante los 30 minutos que ha durado la conversación, Forn también se ha pronunciado sobre el juicio del 'procés' por el que esta en prisión preventiva. Respecto a las acusaciones de Trapero, que tachaba de "irresponsable" la actitud del exconseller al afirmar que los Mossos ayudarían a que hubiera urnas, Forn cree que "hizo una gran declaración y demostró perfectamente el papel que tuvieron los Mossos, que fue de absoluto respeto a las órdenes y resoluciones de la fiscalía", y asegura que su opinión sobre el mayor Trapero "no ha cambiado" pese a esta acusación.

Asegura que, al igual que ya hizo en octubre de 2017, regresaría de Bruselas a Barcelona. "Hice lo que tenía que hacer", asegura: "Además de venir a defender mi inocencia, había toda la cúpula de los Mossos imputada". Preguntado por un posible indulto afirma que es un asunto sobre el que le resulta difícil pronunciarse aunque, de lo que sí esta seguro es de su "inocencia".

El exconseller ha indicado que "la vía de la unilateralidad es una declaración que no tiene posibilidades de prosperar", pero cierto es que siempre estará ahí puesto que, dice, "no podemos abandonar ninguna vía democrática y pacífica". Forn asegura que la única solución para este conflicto es el diálogo y que siempre ha apostado por una salida dialogada: "Todos somos personas civilizadas, la única salida que tiene este conflicto es el diálogo", manifiesta.

Respecto a los presupuestos de Pedro Sánchez, que no han sido aprobados, considera que todos han fallado. "Es muy recomendable que haya presupuestos y recuperar esta voluntad de diálogo y que la podamos ejercer", asegura, aunque añade que "hoy seguramente es un día complicado (con el veto a Iceta en el Parlament) y ello puede producir un cierto distanciamiento".