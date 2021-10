Han pasado más de seis años desde que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) introdujo en sus estudios la última valoración ciudadana sobre la monarquía. En octubre del pasado año, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) encargó al Instituto 40dB una encuesta para conocer el estado de la cuestión, en un momento en el que la institución monárquica pasaba por momentos convulsos. Hoy, esa situación continúa, y por eso se ha realizado una segunda entrega de la denominada Encuesta sobre la Monarquía, un estudio financiado gracias a las aportaciones de 1.965 mecenas.

La imagen es muy parecida a la de hace un año, y recoge que la institución continúa en fase de erosión y que el consenso sobre el que se sostiene la monarquía en la teoría contrasta con la enorme división que existe entre la ciudadanía acerca de esta cuestión.

Este estudio recoge que, si se celebrase un referéndum sobre la forma de Estado, la opción de la república sería mayoritaria a la de la monarquía en un contexto donde los indecisos podrían decantar la balanza hacia uno u otro lado. En concreto, un 39,4% de los encuestados apoyarían la opción republicana frente a un 31% que respaldarían a la monarquía.

Casi un 30% de los ciudadanos que han participado en el estudio se sitúa entre los "no alineados", es decir, aquellas personas que no saben qué votarían, que no irían a votar o que votarían en blanco.

En caso de realizarse un referéndum entre república o monarquía ¿Qué votarías?. — 40dB

También se pregunta en la encuesta sobre la necesidad de celebrar un referéndum para elegir la forma de Estado. Baja la cifra de encuestados que creen que sería necesario celebrar un referéndum entre monarquía o república, aunque sigue siendo mayoritaria. En 2020, en la primera encuesta de la PMI, hasta un 47,8% apostaban por la celebración de una consulta sobre la forma de Estado; en la encuesta de este año esta cifra se sitúa en el 43,8%.

El porcentaje de encuestados que defienden que no es necesario celebrar un referéndum se mantiene intacto respecto al pasado año, con un 36,1%. Los indecisos han crecido 4 puntos (que coinciden con los que pierde la opción favorable al referéndum) pasando del 16,1% en la anterior encuesta al 20,1% en este estudio.

¿Crees que es necesario realizar un referéndum entre monarquía o república?. — 40dB

Más allá de un eventual referéndum, el informe recoge la percepción de la ciudadanía sobre la institución monárquica y su confianza en la misma. La Corona suspende en este aspecto y el nivel de confianza ciudadano se sitúa en un 4,1 sobre 10, por detrás de las Fuerzas Armadas (6), del Poder Judicial (4,8) y de los medios de comunicación (4,5), aunque sigue siendo más "confiable" que instituciones como el Parlamento, los sindicatos o la Iglesia Católica.

Por edades, la valoración de la monarquía ni siquiera llega al 4 entre los votantes comprendidos entre 18 y 44 años. Entre 45 y 64 se califica con un 4,1, y los mayores de 65, con un 4,8. También baja el porcentaje de encuestados que aseguran estar satisfechos con la monarquía. En 2020 un 42% aseguraba estar satisfecho con la institución, mientras que en esta encuesta ese porcentaje baja al 35,7%. El 29% de los encuestados asegura estar "nada satisfecho" con la institución.

Opiniones sobre la monarquía. — 40dB

La encuesta pulsa la opinión de los ciudadanos acerca de las funciones de la Corona y de su situación en el momento actual. En este sentido, se establece una escala de valoraciones sobre el enunciado "La monarquía proporciona orden y estabilidad política", con el que los encuestados aseguran estar más o menos de acuerdo.

Esta afirmación ha perdido bastante apoyo respecto a la encuesta del año 2020. En ese estudio más de un 48% de los consultados se mostraban de acuerdo con ese enunciado, mientras que un 36,3% aseguraba no estar de acuerdo. En esta encuesta los que están de acuerdo con que la monarquía proporciona orden y estabilidad bajan más de un 5%, hasta el 42,6%, mientras que los que no ven a la institución monárquica como garante de la estabilidad política suben un 4,5%, hasta el 40,8%. También crece el número de indecisos, que pasa del 15,6% en 2020 al 16,6% actual.

Aumenta el número de encuestados que creen que "la monarquía es una institución de otros tiempos que no tiene sentido en una democracia". El 53% de los encuestados lo cree así, frente a un 31,6% que no respalda esta afirmación. En 2020 respaldaban este enunciado un 47,9% de los encuestados y lo rechazaba un 36,6%.

La Encuesta Monarquía se realizó entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre de 2021 a través de 1.000 encuestas a ciudadanos mayores de 16 años y residentes en España. El estudio fue llevado a cabo por el Instituto 40dB y financiado a través de un crowdfunding que puso en marcha la Plataforma de Medios Independientes (PMI).