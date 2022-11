Enrique Santiago: "Es sorprendente que una jueza se atreva a cuestionar la legalidad del PCE"

"Es sorprendente que una jueza se atreva a cuestionar la legalidad del PCE y su derecho a que se conmemore el centenario del partido", afirma a Público Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, tras conocer la suspensión de cautelar de la emisión del sello conmemorativo de Correos por los cien años de la fundación de esta formación política.

Santiago considera "desproporcionada y sin fundamento" esta decisión adoptada por Carmen Casado, magistrada del Juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid. Este sábado se ha conocido que ha admitido la petición de la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, famosa por interponer demandas sin fundamento contra un amplio abanico de personas y organizaciones y causas progresistas, como la denuncia contra el actor Willy Toledo por cagarse en Dios y en la Virgen. Aunque se caracteriza por significarse en contra del aborto y en defensa de la libertad religiosa católica. "Estamos muy pendientes de conocer los argumentos jurídicos de este auto", apostilla Santiago.

"Todavía esperamos las demandas de Abogados Cristianos por los casos de pederastia en la Iglesia"

"Todavía estamos esperando las demandas de Abogados Cristianos sobre la represión franquista a los sacerdotes, ya que España fue el único país cuya dictadura abrió una cárcel para curas. También esperamos las demandas por los casos de pederastia en la Iglesia", ha sostenido con ironía el líder de los comunistas españoles y diputado en el Congreso por Unidas Podemos.

Para Santiago, más que la petición de una "organización propagandista de la ultraderecha", es "mucho más serio y preocupante que una jueza se inmiscuya en un asunto claramente político". Además, su organización tiene "serias dudas" de que un juzgado ordinario sea competente para suspender de forma cautelarísima la emisión de un sello de Correos. "Aún no hemos recibido la notificación ni el auto judicial, pero no creo que se sostenga jurídicamente", argumenta el también reconocido abogado.

El sello de Correos dedicado al PCE.

El secretario general del PCE recuerda que la emisión del sello no es una decisión de Correos, sino "una petición de parte", del PCE en este caso, siguiendo los cauces habituales para este tipo de solicitudes. Como ejemplo, Santiago recuerda que Correos ha emitido sellos conmemorativos desde la fundación del sindicato UGT o de La Legión, pasando por el nacimiento del fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de la Balaguer.

"Es España solo hay tres partidos políticos que hayan cumplido cien años: el PSOE, el PNV y el PCE. Creo que este centenario es un hecho histórico reseñable", apunta Santiago, que recuerda que el PCE "es un partido político legal en España" y una de las formaciones "que más ha defendido la democracia y luchado contra la dictadura" en la historia reciente del país.

La noticia del lanzamiento de esta estampa conmemorativa ha levantado una de las habituales polémicas de la política española que no tienen parangón en otros países europeos. Por ejemplo, el año pasado se emitió en Portugal una estampa conmemorativa del centenario del Partido Comunista Portugués sin que le siguiera ningún revuelo político.

En España, en cambio, el anuncio ha levantado duras críticas por parte del PP, Vox y Ciudadanos, que han llegado a pedir la dimisión del presidente de Correos. Poco después llegó la habitual maniobra judicial de Abogados Cristianos. "Emitir este sello va en contra del deber de neutralidad de las administraciones públicas, de la ley de memoria histórica e incluso de la resolución del Parlamento Europeo", asegura su presidenta, Polonia Castellanos, que celebra la suspensión cautelar.

La jueza madrileña no ha entrado al fondo del asunto, como es habitual cuando se pide una suspensión cautelar ante posibles daños o vulneraciones de derechos irreparables. "No sé qué se quiere proteger exactamente. Es una decisión excepcional y también sumaria, porque no sabemos cuándo ni por qué se ha tomado ni se ha escuchado a las partes, de momento", esgrime Santiago.

"Es una muestra más de la degradación de la democracia que llevan a cabo la derecha política y la derecha judicial. Quieren expandir el odio y la intolerancia", lamenta el líder de los comunistas.