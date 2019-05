Rita Maestre (1988, Madrid) se convirtió en portavoz del Ayuntamiento de Madrid hace ya cuatro años en el equipo de Manuela Carmena. Sigue de la mano de la alcaldesa como número tres de la lista de Más Madrid y pide a los madrileños otros cuatro años más de gobierno para su grupo: "La segunda legislatura es la consolidación de un proyecto en el que hemos empezado a dar pasos pero que va a terminar de desplegarse en los próximos cuatro años. Por eso es necesario que sigamos".



¿Cómo ha cambiado Madrid en estos cuatro años?



Es una ciudad más limpia en muchos sentidos. En el primero porque se gestiona de forma honesta y nadie tiene miedo de que sus impuestos vayan a pagar sobrecostes o comisiones. También es más limpia porque hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar esos desastrosos contratos integrales que dejó la señora Ana Botella. Es una ciudad que está viviendo una transformación muy importante en lo que tiene que ver con la movilidad, la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Y, a diferencia de años anteriores, ha vivido una enorme inversión en sus calles, en sus centros deportivos, en sus escuelas infantiles y en todos los servicios que el Ayuntamiento presta. Especialmente en los barrios del sur de la ciudad de Madrid.

¿Cuál considera que ha sido el principal éxito?



Nos hemos convertido en una ciudad puntera en el modelo de movilidad y de medio ambiente.

¿Y la tarea pendiente?



Hemos hecho un enorme esfuerzo por luchar contra la desigualdad territorial y de renta, pero es un problema estructural que sigue teniendo un importante peso y necesitamos más tiempo. Por eso pedimos 4 años más.

Hay críticas que dicen que se han olvidado los barrios de la periferia, por ejemplo, con la limpieza.



Los datos nos señalan lo contrario. Hemos hecho un enorme esfuerzo presupuestario, especialmente, en los barrios del sur. En limpieza siguen vigentes los contratos que hizo Ana Botella porque no podemos rescindirlos, pero sí hemos conseguido modificarlos. Las partidas presupuestarias que más aumentaron fueron las de los lotes de los distritos del sur como Vallecas, Villaverde o Usera. Más de lo que se ha aumentado en distritos como Salamanca o Chamartín. Los barrios del sus estaban mal dotados y tenían una dotación presupuestaria insuficiente. Además, en esta legislatura también ha aumentado en un 45% el presupuesto de los distritos del sur. No por ninguna cuestión ni siquiera particularmente ideológica. Ha sido porque son los barrios que más lo necesitan y porque han sido los más abandonados y los menos cuidados en los años anteriores. Lo que estamos haciendo es reequilibrar una cuestión de justicia.

Rita Maestre en su despacho en Cibeles - FERNANDO SÁNCHEZ

Los desahucios han disminuido, pero no tanto como se esperaba. Hay muchas críticas también en esta dirección: no se han paralizado, hay mucha vivienda vacía...



Es una cuestión muy compleja. Por una parte, hay un cambio importante en los desahucios en los últimos años. Ahora son un porcentaje pequeño consecuencia de la hipoteca y han pasado a ser fundamentalmente desahucios por impago del alquiler. La razón por la que el Ayuntamiento, pero no el de Madrid si no ningún ayuntamiento puede paralizar los desahucios, es porque son consecuencia de una ley estatal y de la aplicación judicial de una ley estatal. Nosotros como Ayuntamiento hemos defendido el Congreso de los Diputados con otros municipios y en el Pleno del Ayuntamiento que hay que modificar las leyes estatales y que la Comunidad de Madrid que es quién tiene la competencia, o debería tenerla, para garantizar la vivienda tenga algo tan sencillo como una Ley de Vivienda no que no existe la Comunidad de Madrid. Es la diferencia, por ejemplo, con Catalunya y Barcelona. Por eso ningún Ayuntamiento tiene capacidad para paralizar los desahucios excepto los que son de las propias empresas municipales.

"Hemos cambiado el rumbo de la empresa municipal y hemos adjudicado 3.600 viviendas vacías"

Con el parque público de vivienda hemos hecho un esfuerzo enorme por cambiar totalmente el rumbo que llevaba la Empresa Municipal de Vivienda hasta que nosotros llegamos. En 2015 se habían vendido dos mil viviendas a un fondo buitre y estaban a punto de venderse otras dos mil. Paralizamos esa segunda venta y en estos años hemos adjudicado 2.000 viviendas que estaban vacías y eran de la Empresa Municipal. Estaban vacías como todavía están las de la Comunidad. Y ahora estamos construyendo otra 3.370 viviendas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para acabar con una dinámica que lo que ha hacía era vender la vivienda pública.

Pero deshacer una herencia de 25 años no se hace en 4 años y, además, para conseguirlo es necesario que el resto de administraciones públicas trabaje en la misma dirección. No solo hay que construir vivienda pública, hay que limitar el precio del alquiler y para esto necesitamos una ley de la Comunidad de Madrid y la complicidad del Gobierno de la Nación. Eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima legislatura porque lo que pedimos es sencillo: que se puedan establecer unos indicadores de precios máximos y mínimos en función del estado del inmueble y de la zona del inmueble. No tiene sentido que uno pase de pagar 500 o 600 euros por un piso a 1.300 euros y para eso necesitamos una ley de la Comunidad de Madrid y la complicidad del Gobierno.

El PSOE ha rechazado la antigua operación Chamartín. Pepu Hernández explicó que no se podía garantizar la seguridad jurídica. ¿Se debe a motivos electorales o es así?

Intentamos evaluar el estado de ánimo de los grupos en relación con la posible convocatoria del pleno extraordinario para votar Madrid Nuevo Norte. Lo que nosotros hemos hecho con el desarrollo del norte de la ciudad es una política muy clara: derogar la operación Chamartín. Fue una de las primeras decisiones de la alcaldesa y del Pleno del Ayuntamiento. Era un plan de Ana Botella que no necesita la ciudad de Madrid.

Nosotros votamos en contra de esa operación y pusimos encima de la mecha una nueva propuesta. Comenzamos a negociar con el resto de las administraciones y con el actor privado y ahora tenemos un proyecto que prioriza las cuestiones y las mejoras que tienen que ver con la movilidad en el norte de la ciudad y que consigue un 35% de vivienda pública sobre el total de las viviendas que se van a construir. Creemos que es una buena propuesta para cerrar una herida que sigue existiendo en el norte de la ciudad y estamos seguros de que vamos a probarla en cuanto empiece la siguiente legislatura porque Madrid necesita vivienda pública y porque en el norte de Madrid necesitan acabar con ese vacío que existe allí.

Han cambiado las siglas de Ahora Madrid a Más Madrid. ¿Qué aporta de nuevo este proyecto a lo que había antes?

Lo que hemos hecho con Más Madrid en la ciudad y en la Comunidad de Madrid es poner en marcha una plataforma que trata (y creo que lo consigue) de recuperar el espíritu ciudadano vecinal con el que nació Ahora Madrid hace 4 años. Yo creo que lo que hemos puesto encima de la mesa es un proyecto que junta personas que vienen de trayectorias políticas, sociales y profesionales distintas y que propone a los madrileños una idea de ciudad verde, feminista, ecologista y progresista. Es una continuación de un proyecto que empezamos hace 4 años pero que, como todos los proyectos, se puede mejorar.

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y número tres de la lista de Más Madrid, durante su entrevista con 'Público'. FERNANDO SÁNCHEZ

En lo referente a Ahora Madrid, hay miembros del grupo que han acusado al concejal Jorge García Castaño de maniobrar a espaldas de los tesoreros para apropiarse con el dinero que había en las cuentas del grupo municipal. ¿Qué ha ocurrido?

Yo no voy a entrar en la permanente corriente de descalificaciones que creo que no benefician a nadie más que a Ortega Smith, Begoña Villacís y Martínez-Almeida. No lo he hecho en estos meses a pesar de esos calificativos y no lo voy a hacer ahora porque mi prioridad es que en la ciudad de Madrid siga gobernando un proyecto progresista. Pero por supuesto que esas acusaciones son falsas. Estaríamos hablando de un enorme delito. Nada de lo que ha sucedido en el grupo municipal tiene nada que ver con con eso. Entiendo que tiene que ver con una campaña que algunas personas creen que hay que hacer criticando más a compañeros que a la terrible amenaza de tres partidos de derechas que están a punto de gobernar la ciudad de Madrid.

Desde Más Madrid estáis apelando al voto útil para votar a Carmena. Parece un mensaje que va directamente por el electorado de Madrid en Pie, ¿es así?

Nosotros lo que decimos es que la única forma de que Manuela siga siendo alcaldesa es votar a Manuela como alcaldesa de Madrid. Y que siga siendo alcaldesa es la única garantía para que no gobierne Martínez-Almeida, Begoña Villacís y Ortega Smih. Y para mí esta es la prioridad.

¿Cómo cree que va a afectar la división del voto?

Los resultados de las elecciones creo que tendremos que verlos el día de las elecciones. Lo que yo creo es que nosotros hemos puesto en marcha una campaña con muchísima ilusión y con muchísima participación. Las encuestas arrojan un resultado muy empatado con el bloque de la derecha pero existen muchas posibilidades de mantener este gobierno progresista y a esto es a lo que me voy a dedicar estos últimos días de campaña.

Todavía no ha quedado muy claro lo que ocurrió cuando le suspendieron de militancia de Podemos a usted y otros cinco concejales. Ha habido dos versiones hasta ahora sobre la formación de la lista a las primarias de Podemos. ¿Podría aclararlo?



Yo ya he dejado claro lo que sucedió y creo que lo que tenemos que hacer y en lo que debemos concentrarnos es que hay unas elecciones que pueden cambiarlo todo en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid. He intentado que sea así siempre pero ahora lo tengo muy claro: mis únicas palabras van dirigidas a construir un alternativa progresista que saque al PP de la Comunidad y mantenga un gobierno progresista en la ciudad. Todas las conversaciones, intercambios o cruces de declaraciones o descalificaciones a compañeros, con los que se puede compartir más o menos pero que siguen siendo compañeros que están del lado de la honestidad, de la transparencia del mismo, del ecologismo o del feminismo, no van a contribuir a nadie más que a la derecha. Yo, como portavoz del grupo y como militante he intentado no contribuir a nada que pueda favorecer a la victoria de las derechas y no lo voy a hacer ahora.

¿Le han expulsado formalmente de Podemos?

No.

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y número tres de la lista de Más Madrid, durante su entrevista con 'Público'. FERNANDO SÁNCHEZ

¿Se ve liderando un futuro grupo municipal?

Yo lo he dicho muchas veces: no tengo intención de estar mucho más tiempo aquí. Me apetece mucho una próxima legislatura para terminar este ciclo que abrimos, pero creo que el paso en política tiene que ser temporal y a eso aspiro.

Si vuelven a gobernar, ¿qué sería lo primero que le gustaría hacer?

Empezar ya con los planes para convertir toda la entrada de Madrid desde la Plaza Elíptica de Usera hasta Santa María de la Cabeza en un enorme corredor verde de transporte público. Empezar la reforma de la Castellana para convertirla también un eje cívico e ir haciendo todas las actuaciones que nos faltan en los distritos y en los barrios de Madrid que tienen que ver con la peatonalización, los carriles bici… Para mí la segunda legislatura es la consolidación ambiciosa de un proyecto en el que hemos empezado a dar pasos en estos cuatro años pero que va a terminar de desplegarse en los próximos cuatro. Por eso es necesario que sigamos.