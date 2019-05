Las maniobras del concejal Jorge García Castaño con el dinero de Ahora Madrid serán denunciadas por Ganemos ante los tribunales. El Confidencial publicó este jueves que el edil - que forma parte del núcleo cercano de Manuela Carmena y era secretario del grupo municipal - cambió los apoderados de la cuenta bancaria en la que había unos 110.000 euros. La información venía de un mensaje que envió el tesorero de Ahora Madrid en un chat interno en el que asegura que no había sido informado de los cambios.

Ganemos Madrid ha denunciado públicamente estos movimientos y asegura que son contrarios a la resolución de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid en la que se decidió que los fondos económicos del grupo no se podrían utilizar por Más Madrid. También se resolvió que se suspendería toda "actividad política, económica y comunicativa de Ahora Madrid" y que el dinero se repartiría una vez pasadas las elecciones, de forma consensuada, entre organizaciones y proyectos de la sociedad civil. El comunicado que ha lanzado este viernes la plataforma de Ganemos también asegura que hay "indicios" para pensar que este es el fin del movimiento del concejal.



El tesorero de Ahora Madrid denunciaba en su mensaje que el 8 de mayo fue a hacer las transferencias del mes de abril pero que al ir al banco "no tenía acceso a la cuenta corriente del grupo". Según su relato pudo averiguar que Castaño había cambiado los apoderados junto con Fabio Cortese, el responsable de registrar la marca de Más Madrid el pasado noviembre.

Castaño no ha querido dar declaraciones a Público sobre lo ocurrido pero fuentes del Ayuntamiento confirman que se ha producido el cambio de las firmas de la cuenta del grupo para pagar "un estudio realizado que contó con la aprobación de la mesa de coordinación" de Ahora Madrid. Además, justifican el movimiento a espaldas del tesorero por una "situación de bloqueo" y tener que "efectuar el pago" de forma rápida. Estas mismas fuentes aseguran que este dinero no se ha utilizado para el nuevo partido del que forman parte los responsables del movimiento, Más Madrid, y que el coste del estudio es de 7.000 euros. El resto del dinero concluyen que sigue en la cuenta del grupo.



Ganemos asegura que "no existe constancia de que la encuesta haya sido realizada"

Ganemos, a través del comunicado ha anunciado que tomará medidas legales. Según la plataforma se trata de una "apropiación de la cuenta bancaria por parte de una minoría de Ahora Madrid, el núcleo afín a la actual alcaldesa, con el objetivo de hacerse con el control de los fondos de la formación". "Unos 100.000 euros que el equipo de Más Madrid podría estar gastándose en su campaña electoral", indican.

Ganemos también denuncia que la versión ofrecida por el entorno cercano a Castaño es "falsa" por tres razones: "La cantidad apropiada son 100.000 euros, no 7.000. Además, no existe constancia de que la encuesta a la que se refieren haya sido realizada, puesto que en Ahora Madrid no se tiene constancia de su resultado ni de su contratación. Si se ha realizado, se ha efectuado como sondeo para Más Madrid. Y por último, el procedimiento de contratación que se sigue en Ahora Madrid en ningún caso implica la revocación de los tesoreros".

"Devolverán los 100.000 euros, aunque se lo tenga que ordenar un tribunal", concluye el comunicado.