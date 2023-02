ERC, EH Bildu y la CUP salvarán la Ley de Bienestar Animal pese a la exclusión de los perros de caza impuesta por el PSOE

ERC, EH Bildu y la CUP no dejarán caer la Ley de Bienestar Animal, la norma impulsada por Ione Belarra, que corría serio riesgo de caer en el pleno de este jueves. Estas fuerzas, junto a Unidas Podemos, no rechazarán previsiblemente la norma a pesar de la exclusión de los perros de caza de esta legislación impuesta por el PSOE.

Y es que, los socialistas se apoyaron en el PP y Vox, entre otras formaciones, para introducir una enmienda que cambiaba sustancialmente el texto. Este movimiento desplazó de la ecuación a la mayoría parlamentaria dispuesta entonces a aprobar la ley estrella del Ministerio de Derechos Sociales, pues entendían que no podían quedar fuera del paraguas protector los animales que sufren más maltrato.

En esencia, estas fuerzas echan un capote al Gobierno al primar otros avances contemplados en la norma, como el sacrificio y el abandono cero. En este caso, el apoyo brindado por la CUP destaca al ser una fuerza que suele descolgarse de casi todas las iniciativas del Gobierno o de los grupos que lo componen.

Si bien, las críticas de estos partidos por la jugada parlamentaria de los socialistas ha resonado desde la tribuna del Congreso. Asimismo, esta exclusión de los perros de caza impide a Más País apoyar la norma, como ha señalado su portavoz, Íñigo Errejón, mientras que el PNV ha confirmado su voto en contra por la "invasión competencial".

"Hay partido", ha reivindicado Joan Capdevila, el diputado de ERC, en relación a la tramitación de la ley en el Senado. Ahí, el PSOE tampoco tiene mayoría y, al no contar con el respaldo del PNV ni del PP, los republicanos tienen más fuerza para presionar.

En cuanto a EH Bildu, la coalición abertzale no ha confirmado aún el sentido del voto, aunque su diputado ha asegurado que "seguiremos trabajando para que así sea, porque el problema del abandono y el maltrato es un problema al que hay que responder". Si bien, aunque "no se recogen aspectos que consideramos importantes, esta ley es un avance en la protección de los animales domésticos", ha remachado. En este sentido, fuentes de la coalición abertzale aclaran que "no obstaculizarán la norma".

Por otro lado, esta norma viene aparejada de una reforma del Código Penal en lo relativo a las penas contempladas en la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Al ser una ley orgánica, se necesita mayoría absoluta y, en este caso, su resultado aún está en el aire.