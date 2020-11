Las conversaciones entre Unidas Podemos, ERC, y EH Bildu para retirar la enmienda sobre la suspensión de los desahucios se han intensificado en las últimas horas para acercar posturas. Según indican fuentes parlamentarias, los grupos ultiman las negociaciones de cara a su retirada, ya que tienen de margen hasta este martes a las 11.00, momento en el que dará comienzo la primera ronda de votaciones de las enmiendas, que se hará de forma telemática y en tres fases a lo largo de este martes y el miércoles.

Unidas Podemos inició a finales de la semana pasada las negociaciones con ERC y Bildu para retirar esta iniciativa antes del Pleno de este lunes, el primer día del debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos que han sido rechazadas en comisión y han quedado vivas, ya que el Gobierno se ha comprometido a resolver esta emergencia por medio de un real decreto. Sin embargo, tanto Bildu como ERC se negaron a retirarla antes de su debate al no existir hasta el momento ninguna propuesta concreta sobre la mesa. Ahora, fuentes parlamentarias que participan en la negociación afirman que los grupos apurarán "hasta el último minuto" para decidir si la enmienda se somete o no a votación.

La iniciativa, que no salió adelante en la Comisión de Presupuestos tras el rechazo, entre otros grupos, del PSOE, causó en un principio desavenencias en el seno del Gobierno. Tras un cruce de reproches, PSOE y Unidas Podemos decidieron dar prioridad a esta situación y, aunque las conversaciones avanzan a menor ritmo del previsto, hay intención de prorrogar la prohibición de los lanzamientos.



ERC emplaza al Ejecutivo a llegar a un acuerdo

En este sentido, la diputada de ERC María Carvalho ha emplazado al Ejecutivo a llegar a "un acuerdo urgente" sobre el derecho a la vivienda. "No sé si será por una enmienda o por un real decreto, pero sabemos que nadie debe ser desahuciado, mucho menos ahora, en pandemia y en invierno", ha expresado en el primer día del debate de enmiendas parciales al proyecto presupuestario.

Carvalho confía en que los partidos que sostienen al Gobierno llegarán a un acuerdo, pero les ha apremiado a "hacerlo cuanto antes". La diputada del grupo republicano ha recordado en el hemiciclo que España ha cosechado cuatro condenas en cinco años por violar el derecho a una vivienda adecuada. Así, en base a las denuncias formuladas por el Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Carvalho ha pedido que se tomen en cuenta los procesos de desalojo por ejecución hipotecaria, medidas legislativas y administrativas para que los demandados puedan oponerse o presentar un recurso, y un marco normativo que regule los desalojos con exámenes de proporcionalidad, entre otras medidas.

Bildu será "mucho más exigente" con el Gobierno

Por otra parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que, tras su apoyo a las cuentas, su formación será "mucho más exigente" con el Gobierno. Asimismo, ha destacado que la consolidación del bloque de la investidura abre "una nueva etapa" que "debe dar paso a políticas históricas para soluciones históricas".

"Hoy no acaba nada sino que recién empieza todo", ha aseverado Aizpurua. "El Gobierno ya tiene Presupuestos y ahora no hay excusas: es la hora de hacer políticas progresistas y de izquierdas para la gente", ha añadido. "Ahora vamos a exigir avances sociales y económicos mucho más profundos y de más alcance", ha rematado antes de señalar que "se han dado pequeños pasos" desde que su formación apoyara la investidura de Pedro Sánchez hace casi un año.

El PSOE defiende la armonización de impuestos

La portavoz fiscal del PSOE en el Congreso, Patricia Blanquer, ha defendido la medida pactada con ERC para poner fin al dumping fiscal de la Comunidad de Madrid en aras de alcanzar una armonización de impuestos a nivel territorial: "Es todo un despropósito que Madrid esté renunciando a ingresar más de 4.100 millones beneficiando a quienes más tienen", ha señalado en contra de la defensa del PP de bajar los impuestos a las rentas más altas: "El objetivo no es subir o bajar los impuestos, sino conseguir mayores niveles de bienestar y equidad en la población".

La diputada de Unidas Podemos, Martina Velarde, ha cargado contra el PP, Vox y Ciudadanos tras sus críticas al proyecto. Así, ha acusado a la formación de Pablo Casado de ser "los líderes del no" y al grupo de ultraderecha de "no venir a trabajar" -sus diputados se ausentaron de la Comisión presupuestaria-. Asimismo, ha pedido a Cs que "no den lecciones de con quién pactar" después de los acuerdos a los que ha llegado la formación naranja en Andalucía, Murcia y la Comunidad de Madrid. "Hoy dejamos atrás el blanco y el negro, dejamos atrás las políticas de austeridad que ustedes impulsaron", ha sostenido en alusión a las cuentas vigentes de Cristóbal Montoro, aprobadas en 2018.



Los ministros subirán a la tribuna a partir de este martes

El debate se ha iniciado este lunes con el articulado del proyecto de las cuentas y sus disposiciones. A partir de este martes subirán a la tribuna los distintos ministros del Gobierno para defender las partidas de sus respectivos departamentos. En este sentido, la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, será la primera en tomar la palabra.

Durante este martes y el miércoles se llevarán a cabo tres rondas de votaciones exclusivamente telemáticas de las enmiendas que quedan vivas. De esta forma, la votación de todas las propuestas habrá finalizado el miércoles a las 20 horas. El próximo jueves, último día de debate, se votarán las distintas secciones de los Presupuestos. Para esta ronda es imprescindible que el Ejecutivo sume más síes que noes en cada votación, tal y como está previsto tras los apoyos anunciados, ya que rechazo de una sola sección tumbaría las cuentas.

El apoyo a las cuentas supera la mayoría absoluta

El PDeCAT y Más País se han sumado este lunes a la lista de grupos que apoyarán las cuentas en la votación definitiva del próximo jueves. El sí al proyecto cuenta ya con 186 votos a los que se les puede sumar los diputados de Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Nueva Canarias (NC). Con ellos, el Gobierno llegaría a 189 votos.

El apoyo superaría ya la mayoría absoluta -176 votos- pese a que el Gobierno necesita mayoría simple -más votos a favor que en contra- para aprobar los Presupuestos y remitirlos al Senado.