La esposa de Pablo González: "Esto es una película de terror, que lo traigan ya"

Desde su domicilio en una localidad de Bizkaia, Ohaina Goiriena atiende por teléfono a Público. Acaba de enterarse por este medio de que su marido, el reportero Pablo González, se juega 10 años de prisión por un cargo de espionaje del que está acusado y en prisión provisional en la localidad fronteriza de Rzeszów, donde cubría la crisis humanitaria desatada por la invasión rusa de Ucrania. El pasado lunes, 28 de febrero, Oihana recibió la llamada de Pablo comunicándole que había sido detenido. Esa fue la última vez que habló con él.

¿Qué tiene que decir sobre la acusación de que Pablo González es un agente de los servicios de Inteligencia rusos?

Pues que es falso. Lo desmiento totalmente. Hace 16 años que conozco a Pablo. Su vocación es el periodismo. Ha estado en el frente, en otras guerras, y casi pierde la vida. Él hace periodismo, nada más.

¿Cree que la detención de Pablo se debe a su origen ruso?

Supongo que sí. Pablo es ruso, nacido en Moscú, nieto de 'niños de la guerra civil'. Pero que él tenga un pasaporte ruso, que conozca el idioma, no significa que sea una espía ruso.

Oihana Goiriena, esposa del periodista vasco Pablo González. — Foto cedida por Oihana Goiriena

Han pasado 96 horas de la detención, ¿se ha puesto en contacto con usted alguien del Gobierno español?

No, aún no. Sí que lo ha hecho el Gobierno vasco, para preocuparse por nosotros. Le quiero pedir al Gobierno español que haga todo lo que pueda por traerlo, porque sus hijos están aquí y están sufriendo. Esto es una película de terror, en la que estamos metidos los niños y yo.

El consulado español sí que me ha llamado alguna vez y ayer [por este jueves] por la tarde me llamaron para explicarme que tendrá que seguir en prisión tres meses hasta el juicio.

¿Le ha explicado a sus hijos la situación?

Claro, ya se han enterado. Tienen 14, 9 y 7 años y escuchan cosas, además de la guerra, ahora que su padre esté en una cárcel en Polonia... Es durísimo.

¿Cómo es Pablo González como reportero?

Por lo que sé es muy objetivo, riguroso y trabajador. Siente pasión por su trabajo. No debemos dejar de poner el foco en que es un periodista que ha sido detenido cuando realizaba su trabajo. No hay derecho y me gustaría que todo el colectivo le apoyase. Él se gana la vida trabajando como periodista, que no se nos olvide eso.

¿Qué le va a decir a su marido cuando por fin pueda hablar con él?

Pues que estamos todos a su lado, que vamos a salir de esta.